Ovidiu Burcă, mesaj pentru jucători după Șelimbăr – Dinamo 1-2: “Meciul a avut o încărcătură și o miză aparte”

Dinamo din Liga 2 Casa Pariurilor. După ce în etapa trecută a demolat-o pe Unirea Constanța, scor 6-0 pe „Arcul de Triumf”, , scor 2-1 în penultima etapă. Antrenorul „câinilor roșii” a dezvăluit ce le-a transmis jucătorilor înaintea partidei împotriva sibienilor.

Ce le-a spus Ovidiu Burcă jucătorilor de la Dinamo înaintea meciului cu CSC 1599 Șelimbăr

Mulțumit de prestația jucătorilor , Ovidiu Burcă a tras concluziile partidei în care gazdele au înscris în prelungirile meciului în poarta lui Oncescu. Antrenorul echipei din Ștefan cel Mare a precizat că echipa sa a fost liniștită înaintea partidei.

„O echipă care, deși a pierdut cu 4-1 la laşi, cred că e una din echipele bune din campionat. Claudiu Niculescu a făcut o muncă extraordinară de când a venit, sunt ferm convins că, dacă va fi susţinut, va face treabă foarte bună. Merită felicitaţi băieţii, meciul a avut încărcătură şi o miză aparte.

Le-am spus şi înainte de meci că, de când am început, am putut să recuperăm punctele pierdute în primele 5 meciuri. Asta este, mai ales la meciurile cu miză. Au avut linişte, planul tactic l-au respectat, chiar dacă se întâmplă să mai pierzi din organizare pe parcurs”, a declarat Ovidiu Burcă, la finalul partidei.

Gazonul le-a dat bătăi de cap jucătorilor de la Dinamo: „Am fi avut o prestaţie mult mai bună”

Dinamo s-a deplasat la Sibiu, pe Stadionul Municipal, pentru partida cu CSC Șelimbăr, penultima înaintea startului play-off-ului. Aproximativ 4.500 de suporteri ai „alb-roșiilor” au fost prezenți în tribunele arenei, însă gazonul este cel care le-a dat bătăi de cap jucătorilor.

Ovidiu Burcă este convins că prestația per total a echipei ar fi fost mult mai bună pe o suprafață de joc în condiții optime, însă consideră că jucătorii au făcut față cu brio. „Noi, în pofida calităţilor, am fi avut o prestaţie mult mai bună dacă terenul ne-ar fi permis.

E clar că jocul nostru are de suferit când jucăm pe astfel de terenuri, dar jucătorii cu calitate se descurcă şi pe astfel de terenuri, iar noi avem astfel de jucători”, a mai spus Ovidiu Burcă.

Dinamo joacă în ultima partidă cu Politehnica Timișoara

Datorită celor trei puncte obținute împotriva lui CSC Șelimbăr, Dinamo a urcat pe locul șase în campionat, ultimul care asigură prezența în play-off-ul pentru promovarea în SuperLiga. Dacă vor câștiga în etapa 19 cu Politehnica Timișoara pe teren propriu, echipa lui Ovidiu Burcă este sigură de accederea în play-off indiferent de rezultatele din meciurile contracandidatelor.

Până în acest moment, Poli Iași, Oțelul Galați și CSA Steaua București și-au asigurat prezența matematic în play-off. De cealaltă parte, CSC Șelimbăr, echipa fostului dinamovist, Claudiu Niculescu, ocupă locul 14 în campionat, cu 21 de puncte în 18 partide.