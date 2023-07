Ovidiu Burcă știe momentul care a făcut diferența în Dinamo – Craiova 0-2

Dinamo a . Formația din Ștefan cel Mare a pierdut, scor 0-2 cu Universitatea Craiova pe „Arcul de Triumf”. Ahmed Bani a ratat un penalty în minutul 59, după un fault comis asupra lui Quentin Bena. Este al șaptelea eșec consecutiv al „câinilor” în fața „alb-albaștrilor”.

Ovidiu Burcă știe unde s-a rupt derby-ul cu Universitatea Craiova: „Alta ar fi fost soarta meciului”

Ovidiu Burcă este de părere că ratarea penalty-ului de către Ahmed Bani a fost un moment psihologic al partidei. Totuși, antrenorul din Ștefan cel Mare nu le-a luat din merite oltenilor. Ovidiu Burcă l-a lăudat pe Alexandru Mitriță, care a scos penalty și a pasat decisiv la golul al doilea al oltenilor.

ADVERTISEMENT

„Atunci când pierzi. Sentimentul nu este unul plăcut, dar cred că n-am făcut un meci tocmai rău. Am făcut un meci destul de bun, a fost și un moment psihologic, ratarea acelui penalty. Poate că alta ar fi fost soarta meciului dacă am fi înscris, dar asta este. Impactul cu prima ligă este unul puternic, alt ritm de joc, altă forță.

Jucători care sunt capabili să decidă de unii singuri meciul cum a fost Mitriță, care astăzi a arătat că este un jucător foarte valoros. Dar trebuie să rămânem lucizi și să vedem ce avem de făcut. Avem încă o echipă nouă, în formare, mulți jucători noi, mulți cu decalaj mare de pregătire. Timpul, le va rezolva. Doar că, știți cum e, la noi cu timpul e problemă.

ADVERTISEMENT

Ăsta e cumva stilul nostru, filozofia noastră de joc. Mă rog, din păcate am pierdut astăzi, dar cred că am văzut lipsurile pe care le avem la momentul ăsta. Trebuie să le remediem destul de rapid”, a declarat Ovidiu Burcă.

Ovidiu Burcă, despre penalty-ul ratat de Bani: „În seara asta n-a fost inspirat”

Alexandru Crețu l-a ținut de tricou în careu pe Quentin Bena la un corner, iar Horațiu Feșnic a dictat penalty. Ahmed Bani a executat, însă mingea a fost respinsă în lateral de Laurențiu Popescu. „Bani este unul dintre jucătorii care au bătut penalty-uri și a marcat. Noi avem o listă de 3 jucători. În mod normal nu-mi place să desemnez unul.

ADVERTISEMENT

În general, cel care își asumă, ăla execută din cei trei pe care îi alegem noi. Ahmed a făcut-o bine. Din păcate, în seara asta n-a fost atât de inspirat, dar asta este, se întâmplă. Au ratat și fotbaliști mai mari decât el. Are și el de învățat. Poate trebuie să exerseze mai mult, trebuie să pună mai multă forță.

Avem un început destul de puternic, încercăm să facem lucrurile din mers. Nu este cea mai fericită variantă pentru mine ca antrenor. Am încercat să înțeleg nevoile clubului. Am încercat să înțeleg acționarii, am încercat să înțeleg pe toată lumea și încerc să dau soluții la situația actuală.

Mi s-a părut că începuse să piardă puțin din intensitate (n.r. Ghezali). Am băgat niște jucători care să vină cu mai multă prospețime. Ghezali a făcut un meci bun, dar cred că e și el la început de sezon. Are nevoie de timp să-și intre în ritm. Toți cei pe care i-am adus aș fi putut să-i folosesc astăzi, mai puțin pe Politic pentru că nu i-a venit cartea verde”, a mai spus Ovidiu Burcă.

ADVERTISEMENT

Ovidiu Burcă, laude pentru FCSB: „Cea mai talentată echipă din ligă”

Pentru Dinamo urmează derby-ul cu FCSB, sâmbătă, 22 iulie, de la ora 21:30. Ovidiu Burcă a avut doar cuvinte de laudă la adresa roș-albaștrilor înaintea partidei. „Deocamdată sunt 24 de ore în care trebuie să reflectăm puțin asupra meciului de astăzi, după care ne vom pregăti de meciul cu cei de la FCSB.

I-am văzut aseară ca o echipă cu ritm, o echipă agresivă, jucători de calitate, poate cea mai talentată echipă din liga asta, cu jucători foarte valoroși, dar sper să ne refacem și noi forțele de la meci la meci, să arătăm mult mai multă organizare, intensitate”, au fost cuvintele lui Ovidiu Burcă.

Ahmed Bani, resemnat după penalty-ul ratat cu Universitatea Craiova: „Era important să înscriu”

Ahmed Bani consideră că altfel ar fi arătat soarta meciului cu Universitatea Craiova, dacă ar fi reușit să înscrie de la punctul cu var. Tânărul fotbalist al clubului din Ștefan cel Mare .

„Ei au dat un gol norocos din acel penalty. Noi trebuia să ne revenim. Dacă nu ratam eu zic că era alt meci. Fanii noștri sunt fantastici. Mă bucur că au fost alături de mine. A fost un moment greu pentru mine, dar o să trec peste. Am vrut să dau tare, într-un colț. El a ghicit colțul și pur și simplu am ratat. Nu contează dacă îmi ies la antrenament. Era important să înscriu pe teren.

Este de-abia primul meci. Suntem o echipă bună, am arătat-o pe teren, sperăm să câștigăm cât mai multe puncte și să luăm meci cu meci. Îl aștept ca pe oricare alt meci (n.r. derby cu FCSB), dar cu o încărcătură mult mai mare, fiind un derby. Am revenit în Liga 1 și o să fie un meci foarte frumos.

Pentru mine nu contează (n.r. unde se va disputa). Suporterii noștri o să vină și acolo (n.r. Ghencea), și aici (n.r. Arcul de Triumf). Ei o să fie alături de noi, știu sigur asta. Am jucat mai recent decât ei pe Ghencea. Nu cred că va conta”, a declarat Bani.