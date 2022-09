Ovidiu Burcă, supărat după Dinamo – CSA Steaua 1-2: „E trist pentru că am jucat bine!”. Jucătorii au fost dezbrăcaţi de tricouri de fanii furioşi

Antrenorul lui Dinamo consideră că echipa sa a jucat mai bine și că putea înscrie mai multe goluri, însă este încrezător că va redresa situația de la club.

Ovidiu Burcă, supărat după Dinamo – CSA Steaua

Ovidiu Burcă a fost supărat după înfrângerea suferită de și a spus că micile detalii au făcut diferența, așteptând mai mult din partea fotbaliștilor experimentați din lot:

„Sunt puțin trist, pentru că am făcut un meci foarte bun, l-am controlat 90%, dar așa sunt făcute meciurile astea, sunt făcute din momente. Rămân cu impresia unui joc consistent, cu ocazii pe care ni le-am creat și pe care le-am ratat. Suntem amărâți pentru că nu am câștigat în seara asta.

Sunt momente în care jucătorii cu experiență trebuie să ia jocul în mână, sunt momentele cu mai multă maturitate trebuie să intervină. Sunt mulți jucători noi, sunt străini, comunicarea încă nu e bună”.

„S-a văzut că Steaua e o echipă omogenă, cu experiență. Suporterii sunt dezamăgit, sunt de înțeles, din perspectiva mea cred că trebuie să rămân cu picioarele pe pământ și să mă focusez pe problemele care ne privesc pe noi și să le rezolv.

Din punct de vedere al jocului, am arătat un joc consistent, nu mă gândesc să plec. Știu cum am găsit echipa când am venit aici, am evoluat mult. N-am putut să luăm jucători de o anumită cotă, ne-au refuzat o grămadă de jucători, la fel și oameni din staff. A fost greu și lumea trebuie să înțeleagă asta.

Din păcate nu am luat puncte. Conducerea știe foarte bine momentul în care am venit, le-am spus din capul locului care e planul. Le cerusem lucruri mult mai devreme, nu s-a întâmplat și am zis totuși să vin și să dau o mână de ajutor. Eu zic că voi redresa situația”, a mai spus antrenorul lui Dinamo.

Jucătorii lui Dinamo au fost dezbrăcați de fani la finalul meciului

La finalul partidei, jucătorii lui de fanii furioși, dar Răzvan Patriche a negat că suporterii le-ar fi spus că nu merită să poarte tricoul alb-roșu:

„După ce am marcat, au avut o fază fixă, au reușit să înscrie foarte repede, după care au avut un contraatac și ne-au marcat. E tipic lui Dinamo, controlăm jocul, avem ocazii și adversarii înscriu din orice. A fost un meci bun, dar fotbalul e pe goluri.

Avem mult de muncă! A fost și mister dezamăgit, ne-a felicitat. Nu s-a pus problema să plece. Ne-au cerut fanii tricourile și le-am dat”.

„E greu, nu adunăm puncte, suntem în subsolul clasamentului și trebuie să începem să aducem puncte. În momentul de față, avem nevoie de puncte, suntem departe de play-off.

Atmosfera din tribune a fost superbă ca întotdeauna, din păcate nu am reușit să-i facem în această seară fericiți”, a mai spus Răzvan Patriche.