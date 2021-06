Ovidiu Hațegan, copleșit de emoții după retragerea lui Octavian Șovre: „Un prieten adevărat, dar mai ales un om deosebit”

Odată cu prima manșă a barajului de promovare/menținere în Liga 1, dintre Mioveni și Hermannstadt, Octavian Șovre a pus capăt unei cariere de peste 20 de ani, presărate cu meciuri în cele mai importante competiții europene.

Ulterior, Ovidiu Hațegan a avut, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, numai cuvinte de laudă la adresa fostului său coleg. „Mulțumesc pentru tot, Tavi! Felicitări pentru o carieră impresionantă!”, i-a transmis centralul.

a venit la nici două luni după scandalul iscat pe marginea autografului cerut, în scop caritabil, starului norvegian al Borussiei Dortmund, Erling Haaland, la finalul meciului din turul sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, împotriva lui Manchester City.

Ovidiu Hațegan, mesaj emoționant după retragerea lui Octavian Șovre

„Octavian Șovre, un prieten adevărat, un arbitru asistent fantastic, dar mai ales un OM deosebit! Ne-am bucurat și am suferit, dar fără să exagerez pot să zic că am trăit momente incredibile în toți acești ani!

Mulțumesc pentru tot, Tavi! Felicitări pentru o carieră impresionantă!”, a scris Ovidiu Hațegan pe contul său de Facebook, imediat după fluierul de final al meciului de la Mioveni.

Noi detalii despre „episodul Haaland”: „Începe licitația”

În timp ce specialiştii în arbitraj, în frunte cu Ion Crăciunescu, văd în el unul dintre cei mai buni asistenţi pe care i-a avut România de-a lungul timpului, prietenii îl descriu drept un om deosebit, extrem de modest și capabil de absolut orice pentru a-și ajuta semenii aflați la nevoie.

De altfel, stă mărturie inclusiv, când Șovre a „îndrăznit” să-i ceară starului Erling Haaland un autograf pentru proiectul său de suflet. Așa obișnuia să sprijine un centru dedicat copiilor cu autism.

„Suntem un grup de colegi arbitri divizionari din Judeţul Bihor, care de a lungul timpului am făcut niște lucruri care au ieșit la suprafață de abia în primăvară asta.

Cred că am adus un plus de notorietate asociației respective ceea ce i-a bucurat și pe ei foarte tare. Chiar începe licitația, am vorbit cu doamna președinte am înțeles că săptămâna asta urmează să înceapă și licitația cu obiectele sportive.

Suntem obișnuiți cu tot felul de reacții negative, dar per ansamblu cred că, trăgând linie, fiind pe plus, asta e cel mai important. Chiar am apreciat foarte mult faptul că, uitându-mă pe scrisoarea de expediere, pachetul a fost trimis a două zi după meciul respectiv. Deci nu a mai așteptat mult timp ceea ce din punctul meu de vedere e un mare plus”, a mărturisit Octavian Șovre pentru .