Ovidiu Herea visează să ajungă antrenorul Rapidului: „E normal!”. De ce crede că „alb-vișiniii” pot câștiga titlul în acest sezon. Exclusiv

Ovidiu Herea e , iar fostul atacant al Rapidului a vorbit despre debutul excelent de sezon al „giuleștenilor”.

Ovidiu Herea vrea să devină antrenor după ce se lasă de fotbal. Visul lui e să ajungă pe banca Rapidului

Ovidiu Herea s-a decis ce vrea să facă după ce se va retrage din fotbal și a vorbit despre planurile sale în exclusivitate pentru FANATIK. Fotbalistul are deja licența B și se va înscrie la cursurile de antrenori pentru licența A, iar într-o zi și-ar dori să antreneze în Giulești: „După ce mă voi retrage îmi doresc să fiu antrenor. Este visul oricărui rapidist să antreneze în Giulești. E normal pentru orice fost jucător al Rapidului. Deocamdată însă mai am de jucat”.

ADVERTISEMENT

îl are ca model de antrenor pe Răzvan Lucescu: „Modelul meu de antrenor este Răzvan Lucescu. Mi-a plăcut foarte mult și am lucrat foarte bine cu el, m-a debutat și la echipa națională. Chiar îmi place stilul lui ca tehnician. E complet. Știe să comunice cu jucătorii, cum să lucreze cu ei”.

Ovidiu Herea a analizat evoluția echipei lui Adrian Mutu și crede că Rapid poate cuceri titlul în anul centenarului: „Având în vedere parcursul pe care l-au avut până acum eu cred că pot produce surpriza. Au suporteri, tradiție și s-a investit și foarte mult în ultima perioadă”.

ADVERTISEMENT

Atacantul în vârstă de 37 de ani e de părere că Rapid a adus jucători de valoare: „Din punctul meu de vedere au făcut transferuri foarte bune și au un lot echilibrat valoric. Deci pot emite pretenții la câștigarea campionatului, mai ales că celelalte favorite au probleme. Eu cred că se poate întâmpla orice, dar drumul e foarte lung. Jocul le dă speranțe”.

Herea a analizat și noii atacanți ai Rapidului și e de părere că vor reuși să înscrie multe goluri: „Odată cu venirea lui Luckassen și evoluțiile pe care le-a avut Dugandzic, eu zic că s-au pus la punct în compartimentul ofensiv. Sunt doi jucători care au făcut meciuri bune. Luckassen a debutat cu gol și e un lucru bun pentru încrederea lui. Cred că va crește de la meci la meci”.

ADVERTISEMENT

Ovidiu Herea nu concepe să joace la CSA Steaua sau Dinamo pe final de carieră: „Nu vreau să îmi stric cariera pe final”

Rămas fără echipă, Ovidiu Herea nu ar accepta o ofertă din Ghencea sau Ștefan cel Mare: „Am jucat acolo șase ani și a fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Iubesc Rapidul și nu se pune problema acuma pe finalul de carieră să merg la CSA Steaua sau la Dinamo. Nu aș face asta. Încă mai pot să joc, dar nu vreau să dau cu piciorul la tot ce am făcut la Rapid”.

Herea a avut parte de o primire extrem de ostilă în Ghencea și a fost fluierat la fiecare atingere de balon: „Eu rămân rapidist. Ai văzut și cum am fost primit în Ghencea la ultimul meci și e normal să fiu perceput așa. Am avut evoluții apreciate de suporteri și am fost un jucător iubit în Giulești. Chiar nu mă deranjează asta. Mie mi-a plăcut să joc într-o altă de atmosferă”.

ADVERTISEMENT

Atacantul va împlini 38 de ani în luna martie, dar vrea să mai joace și îi dă ca exemplu pe Săpunaru și Tamaș: „Săpunaru și Tamaș sunt mai mari ca mine și au evoluții foarte bune. Sunt jucători care au ce să îi învețe pe cei tineri și sunt exemple pe teren și în vestiar. Fizicul văd că îi ajută în continuare. Pe Cristi îl știu foarte bine, am fost colegi și la FC Național și eu cred că a fost provocat la meciul cu Craiova”.

ADVERTISEMENT

Ovidiu Herea a dezvăluit de ce nu s-a mai transferat la FCSB: „După câțiva ani a mai venit o ofertă de la Gigi Becali”

Ovidiu Herea a fost foarte aproape de un transfer la FCSB, însă în cele din urmă a ajuns la Rapid: „Transferul meu cred că a fost prima telenovelă din fotbalul românesc! Timp de o lună de zile am fost plimbat când la Rapid când la Steaua (n.r. FCSB), însă eu mi-am dorit tot timpul să ajung în Giulești. Eram un copil și am fost puțin influențat pentru că se spunea că Rapidul nu mă mai voia”.

Era și Cristiano Bergodi acolo, antrenor cu care lucrasem la FC Național. El mă dorea foarte mult. Am ajuns până la urmă acolo unde mi-am dorit. După câțiva ani a mai venit o ofertă de la Gigi Becali, dar nu s-a pus problema să mă duc acolo”.

Vârful și-ar dori să mai joace un ultim meci pe Giulești, chiar și în calitate de adversar: „Cei din generația mea și-ar fi dorit să prindă un stadion precum noul Giulești. Cu toate că și vechiul stadion avea farmecul lui. Mi-ar plăcea să revin măcar ca adversar. Am jucat la inaugurare și a fost extraordinar. Toate echipele care vin simt presiunea pusă de suporteri. Am fost și la meciuri ca suporteri. E un stadion deosebit”, a declarat Ovidiu Herea pentru site-ul nostru.