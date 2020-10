Pablo Cortacero critică arbitrajul din FCSB – Dinamo 3-2: ”De mâine vom lua măsuri și vom face o plângere”

Pablo Cortacero a oferit primele reacții după eșecul la limită din derby-ul cu FCSB, scor 3-2. Cei de la Dinamo sunt de părere că rivalii au primit un penalty care a fost acordat eronat.

Lovitura de la 11 metri dată a fost cea care a stabilit scorul final al meciului ceea ce a provocat mulți nervi în tabăra dinamovistă.

Patronul ”câinilor” Pablo Cortacero a dat o declarație duminică în care a criticat arbitrajul care nu a fost unul favorabil echipei sale.

”Sunt dezamăgit de erorile de arbitraj”

Spaniolul zice că va face o cerere la forurile de fotbal din țară, pentru a nu mai avea parte de astfel de greșeli. Cortacero spune că nu este prima oară în această stagiune când hotărârile arbitrilor o dezavantajează pe Dinamo.

„Astăzi sunt dezamăgit de erorile de arbitraj care continuă să dăuneze lui Dinamo, de mâine vom lua măsuri și vom face o plângere formală Ligii, Federației, comisiei de arbitri, pentru a clarifica ce se întâmplă. Împreună vom fi mai puternici”, a postat Pablo Cortacero pe rețelele sociale.

Antrenorul lui Dinamo a vorbit și el despre prestația celor două echipe și nu a vrut să discute prea mult de eroarea de arbitraj comisă de Radu Petrescu care a dat un penalty greșit la scorul de 2-2. Lovitura de la 11 metri a fost transformată de Florin Tănase.

”E timpul să începem să câștigăm”

„Am făcut cadou două goluri. Al doilea gol l-am luat din fază fixă, apoi am preluat controlul, am dominat copios, am avut ocazii să facem 3-2, iar apoi a venit acea fază… dar las experții să vorbească. E poate o greșeală neintenționată. Se întâmplă în fotbal, trebuie să mergem înainte.

După 2-0 am dominat echipa Stelei, iar acum trebuie să ne ridicăm, să ne pregătim și mai bine. Vine liderul, e timpul să începem să câștigăm. Eu cred că victoria noastră era cea mai echitabilă. Ar fi trebuit să fie o singură învingătoare. La 2-0, echipa a funcționat din ce în ce mai bine.

Vedem ce se va întâmpla până poimâine, dar eu cred că suntem acoperiți destul de bine pe toate posturile. În principiu, acesta cred că va fi lotul lui Dinamo pentru acest an. Mi-aș fi dorit să-i dedic victoria lui Cătălin Hîldan, dar n-am putut”, a declarat Cosmin Contra la finalul jocului.

Pablo Cortacero este noul patron al echipei din Ștefan cel Mare. Pachetul majoritar de acțiuni este acum pe numele său. El a achiziționat firma Lotus Perfect Products SRL care avea 82,8758% din acțiunile echipei Dinamo.

Spaniolul își dorește să facă un audit la club deoarece vrea să vadă care este realitatea. Cortacero i-a prezentat pe noii oameni din conducerea lui Dinamo. Alex Couto Lago este noul director general, Dorin Șerdean va ocupa funcția de președinte executiv, Rufo Collado va fi director sportiv, iar Marco Rubino va coorodona academia.