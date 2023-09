”Păcală” s-a stins pe patul de spital, cu mari dureri în suflet. Dramele pe care Sebastian Papaiani le ascundea în spatele zâmbetului

“Păcală” s-a stins pe patul de spital, cu mari , pe data de 27 septembrie 2016, la vârsta de 80 de ani. Dramele pe care Sebastian Papaiani le ascundea în spatele zâmbetului. A jucat în peste 60 de filme, telenovele și piese de teatru.

”Păcală” a încetat din viață cu suferințe uriașe în interior. Traumele pe care regretatul Sebastian Papaiani, renumit pentru rolul din seria Brigada Diverse, nu le scotea la iveală. A rămas marcat încă din anii copilăriei.

Cunoscutul actor originar din Pitești a fost martor al cutremurului din anul 1940, care avea să-i omoare pe frații săi gemeni, Luminița și Radu. Aveau doar 4 ani când au rămas prinși sub dărâmăturile casei părintești.

„A căzut tavanul pe ei. Mama a băgat copăița cu Radu și cu Luminița sub pat, iar noi am ieșit. Noi nu am știut că a căzut tavanul peste ei… au murit asfixiați acolo. Casa noastră era facută dintr-un material care nu te omoară, din chirpici.

Cădea peretele, rămânea restul. Dar aici a căzut tocmai pe pat, care s-a rupt și el, la rândul lui”, avea să povestească la un moment dat regretatul Sebastian Papaiani, notează .

Și aceasta nu este singura cu care a murit Sebastian Papaiani în adâncul sufletului. Regretatul ”Păcală” a suferit enorm când fiul său, din mariajul cu prima soție, Eugenia Giurgiu, nu a dorit să locuiască alături de el, deși câștigase acest drept.

Din păcate, această îndepărtare s-a păstrat și după ce regretatul actor a devenit bunic. Artistul nu a reușit să aibă o legătură cu nepotul său pe care avea să nu-l vadă mai bine de 20 de ani.

Sebastian Papaiani nu și-a iertat niciodată fiul

„Mă simt vinovat pentru faptul că, deși fusesem încredințat tatălui, la solicitarea mea, atunci când aveam 10 ani, eu am fugit de la el și m-am reîntors la mama. Bică (n.r. porecla marelui actor) nu mi-a putut ierta niciodată trădarea.

Nu a vrut să mai știe absolut nimic de mine. A venit pentru câteva minute în 1987, atunci când îmi satisfăceam stagiul militar la Giurgiu. Am stat foarte puțin de vorbă, așa ca doi străini”, a declarat Sebastian Vasile Papaiani, fiul regretatului actor, pentru

Celebrul artist român a refuzat să meargă la înmormântarea primei sale soții, chiar dacă fusese chemat de fiul său. A preferat să-l conducă pe ultimul drum pe Dem Rădulescu. Fiul vedetei a mai spus că acesta nu l-a iertat niciodată pentru trădarea sa.

„Dacă un tată (Bică) nu poate să ierte trădarea, ce să facă un fiu (Basti) sau un nepot (Seby)?? Răspunsul este simplu. Fiul a demisionat și nepotul așteaptă….”, a mai spus băiatul lui Sebastian Papaiani, pentru aceeași sursă.