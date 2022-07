Paige Spiranac este „Cea mai sexy femeie în viață!”. Americanca a făcut o avere din golf, iar acum sucește mințile bărbaților

Lumea sportului este luată cu asalt tot mai mult de . Este și cazul lui Paige Spiranac (29 de ani), o fostă jucătoare de golf, care și-a „înnebunit” milioanele de urmăritori de pe Instagram.

Paige Spiranac, „Cea mai sexy femeie în viață”

Americanca s-a născut pe 26 martie 1993, în Wheat Ridge, Colorado, și este jucătorul de golf cu cei mai mulți fani pe Instagram. Paige Spiranac este mai urmărită chiar și decât celebrul Tiger Woods. Superba blondină are 3.500.000 de abonaţi, cu jumătate de milion mai mult decât cel mai decorat sportiv din istoria disciplinei redevenită olimpică în 2016.

ADVERTISEMENT

Paige are dintotdeauna sportul în sânge, întreaga ei familie, care are origini croate, cochetând cu diverse discipline. Tătăl ei, Dan, a jucat fotbal american pentru Panthers, echipa Universității din Pittsburgh, care a cucerit campionatul în 1976. Mama ei, Annette, a fost balerină profesionistă. Sex simbolul din Golf are și o soră mai mare, Lexie, care a făcut atletism și care a concurat pentru echipa de ștafetă din Stanford.

Spiranac a copilărit în Monument, Colorado, acolo unde a practicat inițial gimnastica, cu speranța că va ajunge la Jocurile Olimpice. La vârsta de 12 ani, americanca a suferit o accidentare gravă la genunchi și astfel s-a reorientat spre golf.

ADVERTISEMENT

După ce a cucerit numeroase trofee în perioada junioratului, când a reușit să intre și în top 20 cele mai bune jucătoare din lume, americanca și-a continuat cariera la Colegiu, urmând ca în 2016 să treacă la seniori.

Ținutele ei provocatoare i-au obligat pe șefii din golf să schimbe codul vestimentar

Inevitabil, Paige Spiranac s-a făcut rapid remarcă prin formele ei apetisante, pe care n-a ținut sub nicio formă să le ascundă. Din contră, americanca și-a etalat aspectul fizic purtând fuste scurte și decolteuri adânci. Acest obicei i-a determinat pe conducătorii LPGA (n.r. – Ladies Professional Golf Association) să îi atragă atenția și să impună un cod vestimentar mai decent pe circuit.

ADVERTISEMENT

„După cum puteți vedea, nu mă deranjează să fiu sexy. Îmi iubesc corpul și este doar o parte din ceea ce sunt. Cred că foarte mulți oameni au fost supărați de asta, mai ales în golf, pentru că sunt foarte conservatori.

Și dacă nu porți guler, oamenii spun: ‘Este striperiță, face filme pentru adulți’. Iar eu sunt: ‘Despre ce naiba vorbim. Este o nenorocită de bluză. Chiar și în golful pentru juniori am avut avut mereu probleme, deoarece fustele mele erau prea scurte”, a declarat .

ADVERTISEMENT

Americanca, șocată când a aflat că este cea mai sexy femeie din lume

Cu o vechime de 27 de ani, celebra revistă de pentru bărbați „Maxime” a decorat-o pe Paige Spiranac cu titlul de „Cea mai sexy femeie în viața”. Lunar, publicația britanică este citită de aproximativ 2.5oo.ooo de oameni. Blondina a dezvăluit că a fost șocată când a aflat că a primit un astfel de premiu.

ADVERTISEMENT

„Cred că am distrus Instagramul. Am intrat să văd postarea mea și dispăruse. Așa că o încerc din nou. Sunt foarte onorată să fiu desemnată cea mai sexy femeie în viață de revista Maxim în acest an. Când am aflat vestea, am întrebat întruna ‘Ești sigur?’. Nu îmi venea să cred.

A fi sexy înseamnă să ai încredere și să te simți bine în propria piele. Mereu am încercat să fiu corectă față de mine, într-un mod neconvențional. Acum sunt mândra să le calc pe urme atâtor femei incredibile care au avut acest titlu înaintea mea”, a scris Paige Spiranac, pe Instagram.

Paige Spiranac este burlăciță

Recent, frumoasa americancă le-a dat o veste excelentă admiratorilor ei. Pe 7 martie 2022, Paige a dezvăluit că este singură, după despărțirea de soțul și fostul ei antrenor, Steven Tinoco. Spiranac este însă extrem de pretențioasă când vine vorba de întâlniri. Ea le-a transmis franc bărbaților cum trebuie să se comporte dacă o invită la un date.

„Nimeni nu mai iese la întâlniri aşa cum se întâmpla înainte. Am fost la întâlniri la care tipul era foarte grozav, dar fie era emoţionat, fie nu ştia să poarte o conversaţie. Consider că este o lipsă de respect. Sunt genul de persoană care, când se întâmplă lucruri mărunte, nu le trece cu vederea.

Am tendinţa să le dau amploare. Când mă întrebi despre familia mea, chiar îmi face plăcere. Dar unele persoane au probleme de familie. Aşa că, sfatul meu e să vezi cum merge întâlnirea şi să pui întrebările în funcţie de asta.

Să nu ai aceleaşi cinci întrebări pe care le pui celui sau celei cu care te întâlneşti pentru prima dată. Amestecă-le, încearcă să asculţi ce ţi se spune. Aşa că, fii un bun ascultător. Cred că asta e important”, e de părere sex simbolul Statelor Unite.

Paige Spiranac și-a adus aminte și despre o relație pe care a avut-o cu un baschetabalist, care a dezamăgit-o pentru că „era prea ocupat să joace Call of Duty pentru a-mi răspunde la mesaje”.

Paige a mărturisit și că, în perioada în care practica golful de performanță, în viața ei au existat bărbați care au dorit-o doar pentru notorietatea ei: „Obișnuiam să le spun că joc golf și brusc eram invitată să ieșim la o partidă de golf, că îmi cer sfaturi pentru echipament etc”.