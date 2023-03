Panică pentru iubita lui Cătălin Scărlătescu la semifinala America Express 2023: “A scos cuțitul. Sunați la securitate!”

Doina Teodoru, iubita lui Cătălin Scărlătescu, a trecut prin clipe de panică în semifinala America Express 2023. Actrița a fost martora unor întâmplări care au speriat-o, mai ales că nu l-a avut alături pe juratul de la Chefi la Cuțite.

Iubita lui Cătălin Scărlătescu, panică la semifinala America Express 2023. Doina Teodoru, martora unor momente terifiante

După ce Irina Fodor a anunțat că echipele trebuie să se separe, pentru 24 de ore, Doina Teodoru a decis să plece în cursă, în timp ce iubitul ei participă la jocuri. Actrița de stand-up comedy a avut parte, însă, de momente neplăcute.

ADVERTISEMENT

În timp ce își căuta cazare, a intrat în panică. Vedeta, cameramanul și reporterul au fost în pericol pentru puțin timp, după ce au văzut un bărbat cu un cuțit în mână, care s-a apropiat prea tare de ele.

“Am auzit o bușitură, m-am întors și am văzut o bicicletă trântită. Am văzut-o pe Alexandra, reporterul nostru, care era foarte aproape de un bărbat. După care am văzut-o pe Alexandra că a făcut câțiva pași în spate, bărbatul s-a dus către ea, iar ea a fugit spre o casă unde era o familie”, a spus Doina Teodoru la America Express.

ADVERTISEMENT

“Haideți în mașină acum! Omul avea un cuțit! Închideți ușile! Sunați la securitate! Omul a scos direct cuțitul, a aruncat bicicleta jos și s-a ținut după mine. A venit cu cuțitul spre mine!”, a completat reporterul, potrivit .

Din motive de securitate, aceștia au decis să mai caute cazare și să plece de la locul incidentului. “Am căutat mai departe de zona aia. Este ceva sinistru!”, a mai spus iubita lui Cătălin Scărlătescu.

ADVERTISEMENT

În final, concurenta a reușit să găsească un loc de cazare. La puțin timp după ce a văzut camera în care urma să rămână peste noapte, vedeta a auzit focuri de armă.

La gazda la care a găsit cazare, Doina Teodoru l-a întâlnit pe Cătălin Bordea. Coechipierul lui Nelu Cortea a găsit cazare în același loc și a fost surprins să o găsească acolo pe partenera renumitului jurat de la Antena 1. Comediantul a auzit, la rândul său, împușcăturile.

ADVERTISEMENT

Când are loc finala America Express

Din cele nouă echipe care au intrat în competiție, doar patru au rămas în ultimele ediții. Opt concurenți se vor lupta pentru premiul de 30.000 de euro, iar .

ADVERTISEMENT

Astfel, duminică, 26 martie 2023, telespectatorii vor afla care este echipa câștigătoare. Finala poate fi urmărită la Antena 1, dar și pe platforma Antena Play.