PAOK, plângere la UEFA după înfrângerea cu Brugge: „I-au tratat pe greci ca pe niște infractori”

PAOK, echipa lui Răzvan Lucescu, va face plângere la UEFA. Pe lângă faptul că grecii sunt nemulțumiți de felul în care fanii au fost tratați în Belgia.

PAOK, după eșecul din sferturile Conference League: „Fără precedent! Plângere la UEFA”

PAOK are în continuare șanse la calificare în semifinale, acolo unde, dacă va ajunge, va da piept cu învingătoarea dublei Plzen – Fiorentina (0-0, în tur). După meci, la conferința de presă, care pot întoarce rezultatul din Belgia, 1-0 pentru Club Brugge.

Clubul elen are însă și o problemă care nu e de ordin sportiv. Conducerea lui PAOK este nemulțumită de modul în care autoritățile belgiene i-au tratat pe suporterii grupării din Salonic.

„PAOK va face plângere la UEFA și la Ambasada Greciei din Belgia după ura fără precedent a autorităților belgiene îndreptată către fanii greci. În același timp, Ministerul Afacerilor Externe, al Protecției Civile, al Sportului, conducerea Poliției Elene și toate instituțiile relevante vor fi informate în detaliu.

Poliția Belgiană a arestat la întâmplare oameni cu bilete valabile, a folosit gaze lacrimogene și furtunuri cu apă împotriva fanilor, dar și violența oarbă asupra suporterilor, când au părăsit stadionul. Autoritățile au lăsat la o parte toate noțiunile de ospitalitate și de siguranță.

Atât fanii, inclusiv reprezentanți ai Guvernului grec și membri ai familiilor jucătorilor, cât și 25 de membri ai staff-ului administrativ și de securitate de la PAOK, au devenit victime. Totul sub ochii celor 3 reprezentanți ai Poliției din Grecia.

Așteptăm ca cei responsabili să fie pedepsiți exemplar și să plătească pentru pagubele produse pe nedrept. De asemenea, îi așteptăm pe colegii noștri de la Club Brugge să condamne comportamentul rasist al polițiștilor belgieni, care i-au tratat pe greci ca pe niște infractori”, se arată în comunicatul postat pe site-ul oficial .

Mesajul lui Răzvan Lucescu, după Club Brugge – PAOK 1-0: „Spiritul de echipă este foarte diferit în Toumba”

Returul dintre PAOK și Club Brugge este programat joi, 18 aprilie, de la ora 22:00. „Fiecare joc are propria sa poveste. Cu siguranță va fi un alt joc. Brugge este o echipă care are o altă față în meciurile de acasă decât în ​​deplasare. Spiritul de echipă este foarte diferit în Toumba.

Vom juca pe un stadion plin, cu o atmosferă fantastică care ne va da energie. Nu s-a hotărât nimic în această seară cu rezultatul, joia viitoare vom corecta niște lucruri și vom obține calificarea.

Niciodată nu te poți mulțumi cu o înfrângere, am făcut greșeli, am primit un gol pe care l-am fi putut evita. Am făcut o repriza secundă bună și am fi putut să egalăm. Totodată, am fost în pericol de a primi un al doilea gol”, a comentat Răzvan Lucescu, după înfrângera de la Brugge.