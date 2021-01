Papură și Rednic au făcut ravagii: 7 schimbări la pauză! Mamut și jucătorul de 500.000 de euro au dezamăgit iar

Prima repriză din Universitatea Craiova – Viitorul a fost una dintre cele mai slabe din actuala ediție de Liga 1. Iar acest lucru s-a văzut și în deciziile luate de cei doi antrenori la pauză. Nu mai puțin de șapte schimbări la pauză, care au dinamizat jocul. În special pe cel al oaspeților.

Universitatea Craiova a condus cu 1-0 la pauză, prin golul marcat de Paul Papp, cu o lovitură de cap. Dar până în acel minut 45, prestația ambelor echipe a fost sub orice critică. Zero șuturi pe spațiul porții pentru Viitorul. Iar oltenii mai cadraseră o singură dată, prin Nistor. Șut pe centrul porții, prin ușor de Cojocaru.

Corneliu Papură și Mircea Rednic au fost scoși din sărite de apatia din teren în prima repriză. Iar la pauză au schimbat liniile ca la hochei. Nu mai puțin de șapte schimbări la pauză, un adevărat record. Mircea Rednic a făcut patru înlocuiri, trei pentru Papură.

De la gazde au ieșit Mateiu, Mamut și Cîmpanu, fiind înlocuiți de Bic, Ivan și Bărbuț. Mamut și Cîmpanu au o nouă prestație fără orizont în ofensiva Științei. Atacantul croat ar fi trebuit să fie înlocuitorul lui Elvir Koljic, dar a eșutat lamentabil. Nu a marcat până acum în Liga 1. Are doar două reușite pentru Craiova, ambele în Cupa României, cu Progresul Spartac, formație de Liga 3.

George Cîmpanu este și el o mare dezamăgire la Craiova. Mai ales dacă ținem cont de suma de transfer, 500.000 de euro, una uriașă pentru nivelul Ligii 1. Fotbalistul venit de la FC Botoșani, 20 de ani, rămâne un jucător de perspectivă. Dar la Craiova a strâns doar 4 apariții, fără să stea mai mult de 45 de minute în teren la vreuna dintre aceste partide. Nu are gol sau pasă de gol în acest sezon pentru Craiova.

Mircea Rednic i-a scos pe Babunski, Benzar, Fernandes și Matei. În locul lor au intrat Mățan, Ciobanu, Dussaut și Gaztanaga. Iar alegerile făcute de antrenorul Viitorului s-au dovedit foarte inspirate. Viitorul a egalat imediat după pauză și a dominat clar partea a doua a partidei. Dussaut a fost cel care a dat centrarea la golul lui Artean, în minutul 47.

Mircea Rednic a făcut și ultima schimbare încă din minutul 68. A intrat Pitu în locul lui George Ganea. De partea cealaltă, Papură a mai așteptat cu ultimele două schimbări. Vătăjelu i-a luat locul lui Ofosu în minutul 75, iar Căpățână l-a schimbat pe Nistor, în minutul 82.

Universitatea Craiova a ajuns la cinci meciuri consecutive fără victorie, iar Papură este sub mare presiune. Oltenii au șase puncte în spatele liderului FCSB. Viitorul este pe locul 7, la trei puncte în spatele celor de la Clinceni, care ocupă ultimul loc de play-off.

Au contat schimbările de la pauză, am avut incredere în noi. Am ieșit mai motivați. Mister ne-a certat un pic, dar ne-a trezit și s-a văzut în repriza a doua. E foarte important că am reușit să revenim de la 0-1, asta ne bucură”, a declarat Andrei Artean, autorul golului marcat de oaspeți.

