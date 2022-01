Parcursul slab al Universității Craiova face prima victimă. I s-a reziliat contractul

Mihai Roman a fost transferat de Universitatea Craiova, în vara lui 2017, de la NEC Nijmegen, pentru 125.000 de euro. Însă, în toți acești ani, atacantul a evoluat mai mult, sub formă de împrumut, la ACS Poli Timișoara și FC Botoșani.

Universitatea Craiova s-a despărțit de Mihai Roman

, dezvăluită în exclusivitate de FANATIK, care conține nu mai puțin de nouă jucători, după parcursul slab al Universității Craiova dinaintea pauzei de iarnă. Iar, printre jucătorii care nu mai intră în vederile lui „Reghe”, se află și Mihai Roman.

Astfel că a anunțat, printr-un comunicat oficial, că a reziliat de comun acord contractul cu Mihai Roman, care urma să expire în vară.

„Clubul Universitatea Craiova și atacantul Mihai Roman au hotărât, de comun acord, rezilierea contractului. Îi mulțumim lui Mihai pentru modul în care a apărat culorile Științei și îi dorim mult succes în continuare”, se arată în comunicatul emis de Universitatea Craiova.

Mihai Roman, probleme la inimă

În ultimii doi ani, Mihai Roman a prins foarte puține meciuri oficiale, din cauza unor probleme cardiace.

Acesta a revenit pe terenul de fotbal în luna octombrie a anului trecut, când a bifat 33 de minute în partida Minaur Baia Mare – Universitatea Craiova, 0-4, din optimile Cupei României.

La finalul acelui meci, Mihai Roman a declarat faptul că a suferit în perioada în care nu s-a putut afla pe gazon, deoarece fotbalul este pasiunea sa.

„Sunt foarte bine după această perioadă de inactivitate. Abia aștept să mă întorc la antrenamente. Am făcut o intervenție la Viena, o ablație, cu două catetere care pleacă spre inimă. Nu a fost ceva foarte complicat, mulți sportivi au făcut această intervenție.

Mi s-a spus că sunt foarte bine, toate funcțiile inimii sunt la parametri buni. Abia aștept să joc din nou.

După această perioadă mai grea, va fi special fiecare minut petrecut pe teren. Am suferit pentru că fotbalul este pasiunea mea.

Am trecut cu bine, nu am căzut psihic, nu m-a doborât. Simțeam că nu am ceva grav. Din punctul meu de vedere, în trei-patru săptămâni, o să fiu la 80-90%. Îmi lipsește această perioadă de pregătire și îmi trebuie ritm de meci”, declara Mihai Roman, în luna octombrie.