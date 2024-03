Părinții copiilor de la Școala Nicolae Titulescu din București protestează, după ce un elev a fost abuzat. Reacția Ministerului Educației

În cursul acestei dimineți, părinții copiilor de la Școala Nicolae Titulescu din București au organizat un protest în fața unității de învățământ unde un copil ar fi fost abuzat. Ministerul Educației a avut o primă reacție în urma acestui caz grav.

Părinții copiilor de la Școala Nicolae Titulescu din București protestează, după ce un elev a fost abuzat

Zeci de părinți protestează, luni dimineață, în fața Școlii Gimnaziale ”Nicolae Titulescu” din București. Mitingul de stradă are loc după ce .

Părinții elevilor de la școala din Capitală spun că se tem să își mai lase copiii la ore. Ei așteaptă răspunsuri din partea directoarei școlii, notează . În urmă cu trei zile, în spațiul public apărea o informație terifiantă.

. Pe când avea doar 8 ani, copilul ar fi fost abuzat de două ori în toaleta unității școlare. Cel mai grav este faptul că cei care ar fi trebuit să îl protejeze și să ia măsuri au încercat să mușamalizeze cazul.

Din datele sursei citate, prima agresiune ar fi avut loc când băiatul era în clasa zero, adică în iunie 2022. ”După ora de sport s-a dus la toaletă și nu era zăvor. A intrat un băiat acoperit cu glugă și i-a văzut doar ochii”, a spus mama copilului.

Acum, după un an și câteva luni, victima, care are 10 ani, a fost din nou agresată sexual. Mama elevului acuză că băiatul ei a fost și victima bullyingului. ”A fost violat de două ori! Prima dată avea 8 ani când a fost abuzat. Era clasa zero. Noi am aflat la sfârșitul clasei, într-o joi, iar vineri am fost la doamna directoare. S-a întâmplat în toaleta școlii, la parter”, a declarat mama copilului agresat, la Antena 3.”

Reacția Ministerului Educației

Extrem de grav este faptul că nici Inspectoratul Școlar București și nici Ministerul Educației nu au fost sesizate de către conducerea școlii pe acest caz. Acest lucru a fost făcută public luni, de reprezentanți ai celor două instituții, într-o declarație făcută presei în fața școlii.

”Ministerul Educației nu a fost sesizat, deși ar fi trebuit să fie sesizat pe această speță”, a declarat Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației. Tot luni, inspectorul școlar general al ISJ București, a declarat că s-a autosesizat după ce au apărut primele informații despre acest caz, vineri.

”Nu a fost nicio sesizare până azi la 8.50. Cât timp școala nu a făcut o sesizare la poliție, ci părintele, părintele primește personal răspunsul. Vom face cercetări. Acum e un control în desfășurare. La școală s-au făcut toate inspecțiile tematice din planul de control”, a spus el.