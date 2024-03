Un elev de 8 ani a fost abuzat de două ori în toaleta unei școli din Capitală. Cadrele didactice ar fi încercat să mușamalizeze cazul

Un elev de 8 ani a trecut de două ori în toaleta unei școli din Sectorul 1 al Capitalei. Cei care ar fi trebuit să îl protejeze și să ia măsuri au încercat să mușamalizeze cazul.

Elev de 8 ani, abuzat în toaleta unei școli din Sectorul 1

Scenele cumplite ale primului viol au avut loc atunci când victima avea doar 8 ani, dar ies la iveală acum, când băiatul are 10 ani. Totul s-a întâmplat, în iunie 2022, după terminarea orei de sport. Elevul a mers la toaletă școlii, iar agresorul a intrat peste el.

Potrivit Antena 3 CNN, copilul și-a făcut curaj și a povestit părinților prin ce a trecut. Familia a mers la directorul școlii, însă conducerea nu ar fi făcut nimic pentru a rezolva cazul, ba chiar ar fi încercat să mușamalizeze totul, susțin părinții.

„A fost violat de două ori! De două ori, nu o dată! De două ori! Prima dată avea 8 ani când a fost abuzat. Era clasa zero. Noi am aflat la sfârșitul clasei, într-o joi, iar vineri am fost la doamna directoare.

După ora de sport s-a dus la toaletă și nu era zăvor. A intrat un băiat acoperit cu glugă și i-a văzut doar ochii”, a declarat mama elevului agresat pentru

Conducerea instituției neagă totul

Băiatul a fost supus investigațiilor medicale, iar documentele confirmă abuzul sexual. Cu toate acestea, dosarul a fost clasat, deoarece violatorul, în vârstă de 11 ani la vremea respectivă, era prea mic pentru a fi tras la răspundere conform legii.

Pe lângă indiferența cadrelor didactice, băiatul s-a confruntat și cu bullying-ul, deoarece toți colegii știau că a fost violat. La un an distanță, minorul a ajuns să fie iarăși abuzat, potrivit părinților.

Familia a reușit să îl mute din școala respectivă, iar acum . Medicii de la Spitalul Grigore Alexandrescu au confirmat și cea de-a doua agresiune sexuală.

Cu toate acestea, conducerea școlii insistă că nu s-ar fi petrecut așa ceva. „Noi avem rezultatul anchetei de la poliție și de la procuratură, că nu s-a confirmat acest lucru și din documentele medicale pe care le-a avut că nu se confirmă afirmațiile mamei”, a transmis Doina Coman, director adjunct, potrivit sursei citate.