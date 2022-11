Pariul prin care Mirel Rădoi a reparat defensiva Universității Craiova. Ce trebuie să plătească după 1-0 cu U Cluj

Marcatorul singurului gol de pe stadionul „Ion Oblemenco” a mărturisit că Mirel Rădoi le-a promis jucătorilor o masă, după fiecare partidă fără gol primit. după victoria cu Farul Constanța, scor 4-3, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Pariul câștigat de olteni după Universitatea Craiova – U Cluj 1-0: „Sperăm să aibă mai multe mese de plătit”

Alexandru Crețu a fost eroul Universității Craiova în duelul studențesc împotriva celor de la U Cluj. Mijlocașul oltenilor l-a învins pe Plamen Iliev, astfel oltenii și-au asigurat cele trei puncte din confruntarea cu trupa antrenată de Eugen Neagoe.

„Mă bucur că am înscris și am luat cele trei puncte, asta era important. După cum s-a văzut și din tribună practicăm un joc frumos, avem posesia aproape la fiecare meci și construim. Ne așteptam să marcăm mai multe goluri, dar am marcat doar unul în această seară”, a spus Alexandru Crețu.

, unul dintre secunzii lui Mirel Rădoi, care a fost nevoit să facă 10 flotări după golul înscris în poarta „șepcilor roșii”. Acesta a mărturisit că tehnicianul „alb-albaștrilor” le-a promis câte o masă, după fiecare meci fără gol primit.

„Sub formă de glumă am avut un pariu de dimineață cu ambii antrenori secunzi. Doar cu Virgi am făcut pariu aceasta pe zece flotări, sunt o familie și mă bucur pentru asta. Antrenorii secunzi nu prea se văd și mă bucur că sunt alături de noi, muncesc foarte mult pentru echipă.

De când a venit are un pariu cu noi, dacă nu primim gol va plăti o masă, sperăm să aibă mai multe mese de plătit. Îmi ating puncte necesare în timpul meciului și într-adevăr am o mobilitate mai mare în timpul jocului, dar mă pun foarte mult în slujba echipei”, a declarat marcatorul golului cu U Cluj.

Detalii din vestiarul Universității Craiova: „Aici este un grup super inimos”

Alexandru Crețu a mărturisit că jucătorii oltenilor sunt foarte apropiați și formează o adevărată familie. Jucătorul Universității Craiova a declarat că îi așteaptă o săptămână solicitantă din cauza deplasărilor lungi cu CS Ocna Mureș și Rapid București.

„Eu sunt de foarte puțin timp la Universitatea Craiova, poate am un an și ceva. Lumea nu știe, dar aici este un grup super inimos. Uneori apar chestii urâte despre ei și doare, pentru că suntem o familie. Îi simt că au un suflet mare colegii mei și nimeni nu este rău la echipă.

Avem o săptămână grea, cu un drum foarte lung. Cum a demonstrat și în trecut că putem să facem față la traseul acesta. Este clar că va fi un meci special (n.r. cu Rapid București), știm cu toții câți vor fi în tribună și cum vom arată la ora jocului”, a declarat mijlocașul oltenilor.