Parlamentarii rămân fără pensii speciale. Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea

Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru abrogarea Capitolului XI din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, potrivit anunțului oficial al Administrației Prezidențiale. Legea a fost inițiată de deputatul PSD Alfred Simonis.

Parlamentarii rămân fără pensii speciale

Această lege va modifica Legea nr. 96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor, astfel că vor fi abrogate dispozițiile capitolului XI care vizează acordarea dreptului la indemnizația pentru limita de vârstă de care beneficiază acum deputații și senatorii. Mai bine zis, beneficiau.

ADVERTISEMENT

“De la data intrării în vigoare a prezentei legi încetează plata indemnizaţiilor pentru limită de vârstă acordate în baza prevederilor art. 49 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 22 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare“, se arată în actul normativ, conform

Parlamentarii au aplaudat renunțarea la pensiile speciale ale foștilor parlamentari, cu toate că e mai mult un gest simbolic, în condițiile în care miliardele grele se duc pe plata unor pensii speciale din alte zone, care nu vor fi abrogate de degrabă. Chiar și așa, liderul PNL Nicolae Ciucă a considerat că este un prim pas spre eliminarea acestor pensii speciale.

ADVERTISEMENT

“Votul de azi are o semnificație aparte pentru întreaga clasă politică. Mesajul lui este că începem reforma pensiilor speciale cu noi înșine. Arătăm în acest fel că avem voința și determinarea să eliminăm pensiile speciale ale parlamentarilor, înainte de a face același lucru cu alte categorii de pensii speciale. După cum știți, reforma pensiilor speciale este un obiectiv al actualei Coaliții, pe care l-am asumat public și prin programul de guvernare.

Vrem să realizăm acest obiectiv din două mari motive. În primul rând, pentru că o astfel de reformă ar așeza sistemul de pensii din țara noastră pe baze corecte, cu reguli unitare, aplicabile tuturor. Asta ne va permite să avem un sistem de pensii echitabil și sustenabil pe termen lung.

ADVERTISEMENT

Un alt motiv important al acestei reforme este determinarea de a accesa toate fondurile din PNRR. România nu își poate permite să piardă aceste fonduri, iar angajamentul Coaliției de guvernare este să realizăm toate jaloanele și reformele, inclusiv cea a pensiilor speciale, astfel încât să tragem toți banii pe care îi avem la dispoziție”, a declarat și Nicolae Ciucă.

a reamintit că el oricum nu avea pensie specială pentru că a făcut un gest măreț prin care s-a asigurat că nu va beneficia de acest avantaj. ”Ceea ce am votat astăzi, vă reamintesc că eu nu am pensie specială. În ultima zi de mandat, în cele două mandate mi-am dat demisia şi cred că dacă ar fi făcut toţi parlamentarii acest lucru, nu am mai fi fost ipocriţi să încercăm să transferăm de la unul la altul victoriile dar şi insuccesele.

ADVERTISEMENT

, lucru pe care îl cunosc şi eu şi dumneavoastră, au avut timp să rezolve tot ceea ce au promis în această perioadă. Au existat trei guverne, patru prim-miniştri ai actualilor membri de coaliție PNL, a fost suficient timp să rezolve aceste probleme. Astăzi am început cu pensiile parlamentarilor. E un lucru corect. Urmează cumulul pensiei cu salariul”, a declarat premierul Marcel Ciolacu.