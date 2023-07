Partenerul lui Carmen de la Sălciua vrea copii: „A acuzat stări de greață”

Partenerul de scenă al lui Carmen de la Sălciua a vorbit despre relația minunată pe care o are cu soția sa, provocările prin care au trecut ca și cuplu, dar și dorința de a mai face copii.

Partenerul de scenă al artistei Carmen de la Sălciua, dezvăluiri despre soție și copii

unul din cei mai apreciați artiști de muzică de petrecere, a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, despre nevastă și copii.

Colegul lui Carmen de la Sălciua, cu care a rupt trendingul de pe videoclipul lansat împreună acum 4 luni având peste 1,4 milioane de vizualizări, ne-a spus totul despre relația cu soția sa.

Toată lumea te știe ca muzician, însă tu te mândrești și cu o familie frumoasă. Cum ți-ai cunoscut soția?

– Ne-am cunoscut la un eveniment pe care l-am avut în orașul ei natal, Arad. Am început să cânt și după câteva ore am zărit-o la masa apropiată de scenă. Era cu niște prietene și se uita pe ascuns la mine. Am văzut-o, dar nu am băgat-o în seamă. Știam că asta își dorea! (n. red.: râde). Am întrebat-o pe una din prietenele ei cum o cheamă și, la un moment dat, i-am făcut o dedicație. Pe urmă, am început să discutăm și ne-am apropiat, dar eu fiind mai rebel, a avut răbdare cu mine câțiva ani. Și uite așa am ajuns să formă familia asta frumoasă. Totul datorită ei!

Blaga de la Oradea a cerut-o în căsătorie pe femeia vieții sale de ziua ei

Cum ai cerut-o în căsătorie?

– Cererea a fost în 2019, la ziua ei de naștere. A făcut o petrecere de ziua ei și erau toți apropiații noștri acolo. Ea nu se aștepta deloc la momentul acesta, pentru că mă cunoștea destul de bine. Totul a decurs normal până la tort. Atunci am decis să fac pasul spre cererea în căsătorie. Nu știa nimeni despre intenția mea, dar mi-am luat inima în dinți și m-am pus în genunchi cu gândul să îi cer mâna.

Nu am apucat, pentru că atunci când m-a văzut aplecat a început să plângă și să tremure din toate încheieturile. Își dorea foarte mult să formăm o familie, dar nu se aștepta ca eu să fac pasul. A fost o întreagă aventură cumpărarea inelului de logodnă. Îmi aduc aminte că am mers în toate magazinele posibile din Oradea și nu găseam ceva care să mă convingă. Îmi era frică să nu dau greș. Ei i-a plăcut, însă, inelul.

Cum a aflat tânărul care cântă cu Carmen de la Sălciua despre primul său copil

Cum ai primit vestea primului vostru copil?

– Eram într-o seară acasă, împreună, și a venit un fin de-ai noștri la noi. Ea a acuzat mai toată ziua stări de greață și o senzație ușoară de oboseală. Seara, am comandat mâncare de la un restaurant și ne-am pus să mâncăm. La un moment dat, mi-a zis că nu mai poate să mănânce, că îi vine să vomite. Atunci eu l-am rugat pe finul nostru să meargă până la farmacie să cumpere un test de sarcină. Au trecut stările de greață și ea a mers apoi să doarmă.

Noi lucram între timp în studio la o melodie, toate bune și frumoase, apoi finul nostru pleacă acasă și eu mă pun la somn lângă ea. Dimineața s-a trezit înaintea mea și a mers să își facă testul de sarcină. A venit la mine la pat și s-a pus să plângă lângă mine. M-a trezit și mi-a arătat testul. Eu, somnoros, am luat testul și am întrebat: `Ești pozitivă`? Ea mi-a zis că da. Râdeam atunci că era fix în perioada pandemiei, dar nu era pozitivă la Covid! (n. red.: râde) Ne-am luat în brațe și am plâns de fericire amândoi, dar și cumva de frică, pentru că nu știam cum o să fim ca părinți.

Vă mai doriți copii?

– Cu siguranță, cel puțin încă unul. Până la urmă, Dumnezeu decide câți și când! Chiar am discutat cu soția mea, și dacă am avea zece copii ne-am bucura.

Soția lui Blaga îl susține în carieră: „Mă ceartă că nu mai termin piesele”

Ce te-a atras, totuși, la soția ta? Ai zis că nu prea i-ai răspuns privirilor la evenimentul unde ai cunoscut-o

– Sincer, acum uitându-mă în spate, m-a atras faptul că e o femeie cuminte din toate punctele de vedere, educată și cu bun simț. Este o femeie sensibilă, drăgăstoasă și grijulie. Mă iubește necondiționat, cu bune și rele. Mai presus de orice, e cea mai frumoasă femeie pentru mine.

Te susține 100% în carieră?

– Daaa! E cel mai mare fan al meu, dar și cel mai mare critic. În ultima perioadă nu prea am apucat să mai scot piese deoarece sunt foarte ocupat cu evenimentele. Am vreo 12 piese de terminat și mereu mă ceartă că nu le mai termin. I-am promis că o să mă ocup mai mult de partea asta, altfel mă ceartă rău!

Blaga de la Oradea a lansat, de-a lungul ultimului an, o serie de melodii împreună cu Carmen de la Sălciua, dar a cântat și cu . Una din cele mai apreciate piese ale artistului se numește „Întoarce-te acasă!”.