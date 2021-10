Patrizia Paglieri de la Asia Express, adevărul despre operațiile estetice: „Nu vreau să arăt de 20 de ani”

Patrizia Paglieri a recunoscut adevărul în legătură cu operațiile estetice. Concurenta de la Asia Express 4 merge, periodic, la medicul estetician pentru a-și face anumite proceduri.

La 50 de ani, fosta jurată de la MasterChef România a vorbit despre intervențiile la care a apelat până acum. Aceasta are grijă de aspectul ei fizic, însă nu exagerează cu intervențiile estetice.

Patrizia Paglieri de la Asia Express, adevărul despre operațiile estetice

este unul dintre cei mai apreciați bucătari din România. Originară din Italia, aceasta locuiește în România de mai bine de două decenii și are afaceri în domeniul culinar.

Patrizia Paglieri a vorbit și despre operațiile estetice. Concurenta de la Asia Express a recunoscut că a trecut pragul cabinetului medicului estetician, dar numai pentru proceduri non-invazive.

Fosta jurată a show-ului culinar MasterChef spune că nu vrea să exagereze cu injecțiile. Patrizia Paglieri a apelat la injecții cu acid hialuronic și botox și merge la medicul estetician la fiecare șapte luni pentru astfel de proceduri.

„Mi-am făcut recent injecții cu acid hialuronic și botox, pe care-l fac la șapte luni. În ceea ce privește intervențiile chirurgicale estetice, acolo zic pas. Mor de frică!

Acesta este motivul pentru care nu mi-am făcut nici implant mamar. Mi-ar fi plăcut, dar numai gândul că mă taie și că mă doare mă înspăimântă”, a declarat Patrizia Paglieri pentru .

„Nu fac show-uri culinare în costum de baie”

a mai spus că este mulțumită de aspectul ei fizic și nu are de gând să-și pună silicoane pentru că, spune ea, nu face show-uri culinare în costum de baie.

Patrizia Paglieri are grijă doar la greutate și la aspectul tenului, motiv pentru care își face injecții regulat. Nu are de gând să arate ca la 20 de ani, așa că nu are nevoie de mai multe intervenții.

„Pentru mine nu e așa important aspectul fizic. Contează doar așa cum contează pentru orice femeie, dar eu și dacă n-am sânii perfecți nu-mi afectează meseria, nici relația cu partenerul. Îmi convine și așa, îmi pun un sutien mai bun și am rezolvat problema!

Nici faptul că sunt în lumina reflectoarelor nu m-a impulsionat să merg în zona asta, pentru că nu mă dezbrac și nu fac show culinar în costum de baie.

Singurele lucruri la care sunt atentă sunt următoarele: să nu mă îngraș și puțin la față să-mi fac niște injecții. Eu sunt foarte bine cu mine, am și o vârstă și nu vreau să arăt de 20 de ani.

În ultimii doi ani nu am stat foarte mult în bucătărie și a fost foarte ușor să-mi păstrez aceeași greutate. Nu am mai gătit toată ziua!

Oricum, și atunci când stăteam în bucătărie nu mă îngrășam. Mă săturam doar de la miros și nu gustam încontinuu”, a dezvăluit celebrul chef pentru sursa citată.