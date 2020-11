Patronii străini din Liga 1, blestem pentru cluburi! S-a ales praful pe unde au fost

Fotbalul românesc nu a avut până acum șansa unor patroni străini care să investească sume uriașe de bani și să ridice nivelul Ligii 1, ba din contră. Cei puțini care au venit în România cu gândul de a “investi” în fotbal au condus echipele spre faliment.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pablo Cortacero putea să fie excepția care întărește această regulă, însă investitorul spaniol care prezenta pe hârtie un proiect beton la Dinamo în această vară, cu un buget de 10-15 milioane de euro pe an, cu obiective mărețe și jucători de mare valoare, a dispărut și n-a mai investit din vară niciun ban la Dinamo, 550.000 de euro fiind singura sumă băgată de iberici în club, așa cum FANATIK a anunțat.

Se pare că și acea sumă a fost împrumutată de Cortacero de la terțe persoane, astfel că, în acest moment Dinamo este mai aproape de faliment decât de cupele europene promise de spanioli, care au încă 9 zile termen pentru a achita câteva datorii curente pentru a evita depunctarea, după notificarea primită de la FRF.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Patronii străini din Liga 1, blestem pentru cluburi! Echipele de tradiție intrate în faliment

Ionuț Negoiță a fost hulit de o mare parte a fanilor care nu apreciau “ariciul” la buzunar pe care l-a avut fostul patron, însă ibericii care au preluat Dinamo în vară au dus clubul într-o situație critică. Jucătorii veniți pe salarii între 20.000 și 35.000 de euro nu au văzut niciun ban și datoriile se tot adună, iar investițiile spaniole lipsesc.

Însă, istoria ne arată că investitorii străini nu au ridicat cluburile pe care le-au preluat, ba din contră. Unele dintre ele au intrat în faliment și nu și-au mai revenit vreodată. Iar printre aceste echipe “blestemate” de apariția patronilor străini sunt nume cu rezonanță precum Rapid, Ceahlăul Piatra Neamț sau Poli Timișoara.

ADVERTISEMENT

Claudio Zambon a plecat în Italia cu palmaresul lui Poli Timișoara

Claudio Zambon este un nume care dă coșmaruri fanilor timișoreni. Poli Timișoara a intrat pe mâna italianului în 1997. Între 1997 și 2002, cât a fost “patronul” echipei, Zambon s-a certat cu primarul Gheorghe Ciuhandu și a mutat echipa la București. Însă, membrii fondatori i-au cedat italianului gratis, palmaresul italianului. În 1993, nici Universitatea Politehnica, nici Primăria nu s-au interesat de echipă, astfel că palmaresul a fost însușit de un grup de oameni care s-au denumit “membri fondatori” și peste câțiva ani, au cedat aceste drepturi către Zambon.

Deși avea ambiții mari la începutul anilor 2000, Poli Timișoara a fost abandonată de Zambon. În 2002 mai exact, echipa s-a prezentat la mai multe meciuri din divizia B cu juniorii și, în plus, i-au fost scăzute 15 puncte pentru neplata transferului lui Ciprian Colda. Echipa a încheiat pe ultimul loc, cu punctaj negativ.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A cedat abia în 2010: “Palmaresul nu e al meu, e al firmei. Eu sunt puţin bolnav, nu mă mai pot ocupa de lucrurile astea”

Patronul a plecat în Italia, însă a luat cu el și palmaresul. Peste ani, Marian Iancu voia să cumpere de la Zambon palmaresul, însă italianul a cerut 500.000 de euro, un preț prohibitiv. În 2010, Zambon a renunțat la funcția de administrator a firmei care deținea palmaresul:

“Eu nu mai sunt de câteva săptămâni administratorul firmei Politehnica Timişoara, mi-am dat demisia. Şi nici nu ştiu cine se ocupă acum de firmă. Palmaresul nu e al meu, e al firmei. Eu sunt puţin bolnav, nu mă mai pot ocupa de lucrurile astea, am plecat în Italia”, declara Zambon la vremea respectivă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Angelo Massone este un alt italian, care promitea salvarea Rapidului, club aflat în insolvență în 2014: “Trebuie să salvăm clubul, să-l restabilizăm cum era în ultimii ani. Sunt fani entuziasmanți, am văzut ce au făcut la sărbatoarea de 91 de ani și sunt frumoși. În acest moment trebuie să recondiționăm clubul din punct de vedere financiar. Am mult respect pentru Moldovan și am venit să investesc doar la Rapid.”, spunea Massone în 2014 pe aeroport.

Massone, refuzat ca patron la Rapid! Clubul, îngropat de Valerii Moraru

Rapid se afla la acea vreme în insolvență și administratorul judiciar era Adrian Zamfir. Numai că Zamfir nu i-a cedat clubul lui Massone ci unui alt investitor străin, deși “frate” cu noi, de peste Prut. Este vorba de Valerii Moraru, un om de afaceri din Moldova.

ADVERTISEMENT

Valerii Moraru avea să fie omul care băga clubul în faliment. Omul de afaceri a promis investiții, plan de reorganizare bine pus la punct, însă banii nu au mai venit: „Nu se pune problema de faliment. Noi am schimbat administratorul judicar și am cerut amânarea, lucru care s-a și întâmplat, iar pe 4 martie (n.r. 2016) vom prezenta noul plan de insolvență”, a spus omul de afaceri moldovean.

Rapid a intrat în faliment în vara anului 2016, decizie pronunțată de prima instanță, însă ultimul “cui” în cosciugul echipei de sub Podul Grant a fost bătut în luna decembrie a aceluiași an când Curtea de Apel a respins recursul lui Valerii Moraru, iar sub patronatul moldoveanului Rapid avea să moară.

ADVERTISEMENT

Massone a preluat Ceahlăul în 2014! Doi ani mai târziu, echipa a dispărut

Angelo Massone nu s-a lăsat și a preluat o altă echipă de tradiție din România, Ceahlăul Piatra Neamț. În 2014, italianul a preluat clubul care la vremea respectivă evolua în prima ligă. Însă, Massone nu a venit niciodată cu bani de investit și haosul a pus stăpânire pe echipa nemțeană. Sub patronatul străin, Ceahlăul a rezistat doar doi ani, după care a intrat în faliment și Massone s-a întors în Italia. De atunci, nici până în ziua de azi Ceahlăul nu a revenit în primele două divizii.

Pablo Cortacero este ultimul finanțator străin venit în fotbalul românesc. Ibericul a promis un proiect serios la Dinamo, club pe care voia să îl restructureze din temelii după lipsa rezultatelor din ultimii ani. Și proiectul “Nuevo Dinamo” a început tare. A venit o întreagă flotă spaniolă la București, atât în structurile de conducere, cât și în rândul jucătorilor.

Cortacero a venit cu planuri mari, dar fără bani! Exact ca toți patronii străini

Cosmin Contra reprezenta un garant al acestui proiect, fiind convins de iberici să preia echipa. Iar CV-urile jucătorilor aduși arătau bine: foști juniori la Barcelona, foști jucători la cluburi din Primera și, cireașa de pe tort, Aleix Garcia, venit direct din galaxia Manchester City pe un salariu lunar de 35.000 de euro.

Totul arăta foarte bine pe hârtie și proiectul prindea contur, însă nu mai veneau banii. Cortacero a amânat săptămână după săptămână virarea banilor și chiar și astăzi are aceeași placă: ”

mañana”.

Rapid, Ceahlăul, Poli Timișoara, în faliment din cauza străinilor! Dinamo, în pericol

Dinamo se îndreaptă cu pași repezi spre o nouă insolvență, în condițiile în care tot ce au adus spaniolii până acum sunt datorii și salarii greu de suportat. Jucătorii și conducătorii veniți în această vară nu au văzut niciun ban și în următoarele zile situația riscă să escaladeze și echipa să fie depunctată din cauza datoriilor neplătite.

Pablo Cortacero, venit ca un salvator la Dinamo, arată ca și ceilalți “gropari” străini ai echipelor din fotbalul românesc. Zambon, Massone, Moraru au venit cu promisiuni, dar în realitate au fost oamenii care au îngropat branduri ale fotbalului românesc care nu au putut să revină în prim plan până azi. Sperăm că nu va fi și cazul lui Dinamo.