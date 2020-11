Paul de la Puterea Dragostei, într-o relație. Cine i-a furat inima tânărului de 22 de ani

Paul Daniel Gheți nu a reușit să-și găsească jumătatea în casa „Puterea Dragostei”, dar după ce a fost eliminat din show-ul matrimonial s-a afișat la brațul unei brunete. Fostul concurent de la Kanal D s-a îndrăgostit și deja și-a asumat povestea de iubire.

Tânărul de 22 de ani originar din Turda a ajuns pe plaiurile natale de numai câteva săptămâni, timp în care a cunoscut-o pe Maria, o femeie extrem de frumoasă care i-a furat inima. Cei doi s-au afișat împreună și chiar au postat imagini în mediul online.

Fostul concurent de la Kanal D și iubita sa apar în rețelele de socializare în ipostaze incendiare, semn că Paul a trecut peste provocările din Turcia, mai ales că a fost eliminat în urma unei altercații pe care a avut-o cu Cristian Marinescu.

Paul de la Puterea Dragostei, îndrăgostit. Cine este iubita sa

Tânărul nu a reușit să formeze niciun cuplu în casa din Istanbul, în ciuda faptului că s-a apropiat de Adriana cu care chiar s-a sărutat la un moment dat. Ulterior, Paul și-a încercat norocul cu Mariana, dar nici de data aceasta nu a avut prea mare succes.

Se pare că norocul i-a surâs la scurt timp după eliminarea din emisiunea prezentată de Cristina Mihaela Dorobanțu. Momentan nu se știe cum a cunoscut-o Paul pe actuala sa parteneră de viață, însă cei doi sunt foarte apropiați și uniți.

Fostul concurent de la Puterea Dragostei nu-și ascunde sentimentele pentru Masha, așa cum este cunoscută în mediul online tânăra, dovadă fiind chiar imaginile pe acesta le postează pe rețelele de socializare. Frumoasa brunetă are 20 de ani și este din București.

Paul și Masha își trăiesc povestea de dragoste fiind susținuți și de fanii pe care bărbatul i-a câștigat datorită participării în emisiunea matrimonială de la Kanal D. Internauții le-au dedicat o pagină pe Instagram, acolo unde postează diverse fotografii cu cei doi.

Paul, eliminat de la Puterea Dragostei. Care a fost cauza

„Toți băieții am fost provocați, dar eu am reacționat. Am avut o zi mai proastă… chestii personale. Eu am simțit ceva pentru că i-am pus o întrebare și în emisiune și mereu evita pentru că el nu are personalitate.

Totul a fost în felul următor: am ajuns în studio, ne-am făcut dansul, ne-am așezat fiecare pe scaunele noastre. I-am pus eu o întrebare lui Marinescu: care e personalitatea lui, că nu-mi mai dau seama.

A mers la George și i-a spus că expediază haine în România din Turcia și le vinde second hand. A inventat pe loc doar ca să pornească un scandal. S-a luat după de Alexandru. S-a dus către el și făcea: «hai mă, dă!» (…) S-a legat chiar și de Akebono că e țăran.

El se aștepta ca și Akebono să reacționeze. După a venit la mine. A început să-mi zică: «hai mă să te iau și pe tine, piticule»”, a mărturisit Paul legat de motivul pentru care a fost dat afară de la Puterea Dragostei, potrivit wowbiz.ro.