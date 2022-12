Paul Panait de la Gaz Pe Foc, cel pentru care leșinau femeile, vorbește de soția lui: ”Fără sacrificii nu există reușite”

Paul Panait a revenit în țară și, împreună cu colegii lui de la Gaz Pe Foc, s-au relansat după 30 de ani. Dar oricât de fericit ar fi alături de colegi și de fani, Paul Panait suferă după soția lui rămasă în America, alături de fetița lor.

Paul Panait vorbește prima oară despre soția lui

După 30 de ani de la lansare, Paul Panait de la Gaz Pe Foc oferă, în exclusivitate pentru FANATIK, un interviu sincer despre motivul revenirii în țară, reunirea trupei și ne dezvăluie planurile de viitor.

Cunoscutul cântăreț își aduce aminte de copilăria lui când și-a spart capul de patru ori numai la grădiniță, recunoaște că era un tip timid la școală, dar băieții răi îl lăsau în pace și ne spune datorită cui s-a apucat de muzică.

Paul Panait își amintește că mereu copia la matematică, recunoaște că la 10 ani era îndrăgostit de o fată, Raluca, și se pupa cu ea în spatele blocului și acum declară că familia și soția lui înseamnă totul pentru el.

În altă ordine de idei, Paul Panait a vorbit, pentru prima oară, despre soția pe care o adoră, Claudia, și despre fetița lor, Lara.

“Soția mea e jumătatea mea din toate punctele de vedere”

Te-ai întors în România, v-ați reunit și ați susținut niște concerte caritabile. Câți bani ați reușit să strângeți pentru HOSPICE?

– Da, ne-am reunit la început pentru o cauză nobilă, am ajutat cum am putut prin muzica noastră prin concerte să strângem bani și am reușit o sumă destul de considerabilă.

Ai o relație fantastică cu soția ta, declarai că ea te-a ‘împins’ să revii cu trupa la tv. Nu ți-e dor de ea? La cât timp vă vedeți acum?

– Soția mea e jumătatea mea din toate punctele de vedere, ea mă susține, împreună facem strategii de promovare, facem totul împreună. Am stat 3 luni în țară și crede-mă, mi-a fost extrem de greu fără ea și fără fetița noastră minunată, dar fără sacrificii nu există reușite. De acum voi face naveta Toronto-București destul de des.

Despre colegii de trupă: “Ne-am dat seama ce fraieri am fost să stăm despărțiți atâția ani”

Nu ți-a fost teamă să revii, după 30 de ani?

-Nicio secundă nu m-am gândit că nu va fi ok pt că noi începusem să vorbim pe zoom și pe WhatsApp cu 2 luni înainte de lansare și ne-am dat seama după aceea pe scena de la Untold ce fraieri am fost să stăm despărțiți atâția ani. A fost un succes

Ce te-a impresionat cel mai tare, la primul concert împreună cu băieții după 30 de ani?

-Primul show la Cluj a fost exact ca acum 20 de ani, o întoarcere în timp, lumea dansa și cânta împreună cu noi fiecare vers, am stat la hotel în aceeași formulă ca atunci: eu cu Andrei, Lucian cu Alin. Am făcut glume, ne-am petrecut după show până dimineața târziu, a fost fain tare.

După 30 de ani: “Nu îmi dau seama dacă publicul s-a schimbat”

Cu se se diferențiază publicul de acum 30 de ani cu cel de acum?

-Nu îmi dau seama dacă publicul s-a schimbat pentru că noi avem publicul nostru care ne “urmărește” la fiecare concert iar pentru asta le suntem recunoscători și le mulțumim că nu ne-au uitat.

Amintiri din copilărie: “La grădiniță mi-am spart capul de patru ori”

Cum a fost copilăria ta? Îți mai aduci aminte vreo întâmplare memorabilă?

-Copilăria mea a fost de vis, toată ziua băteam mingea și mergeam de la 7 ani să studiez chitară și canto la clubul elevilor din Baia mare. Întâmplări au fost multe, pot spune că numai la grădiniță am reușit să îmi sparg capul de patru ori.

Erai mai mult băiatul mamei sau al tatei?

-Cred că atunci când eram mic eram al mamei dar în ultimii ani am devenit foarte apropiați eu cu tata, ai mei fiind și în Canada.

“Niciodată nu am avut probleme cu băieții răi pentru că ne respectam” își amintește cunoscutul cântăreț

Cum a fost perioada liceului? Erai timid sau leader?

-În liceu țin minte că eram mai timid, poate și pentru că eram un artist. Dar niciodată nu am avut probleme cu băieții răi pentru că mă respectau și eu pe ei la fel.

Ai copiat vreodată la vreun examen?

-Copiam, adică trăgeam o ‘geană’ la matematică. Trebuie să recunosc că punctul meu slab a fost mereu matematica, dar nu le poți avea pe toate în viață.

Prima iubire: “Mergeam și ne pupam în spatele blocului”

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-De îndrăgostit m-am îndrăgostit când aveam vreo 10 ani. Raluca o chema, era vecina mea, mergeam și ne pupam în spatele blocului. Frumoase vremuri.

Cum te-ai descrie, fidel sau infidel?

-Sunt un tip familist, pentru mine familia e divină.

Care a fost cea mai mare gafă pe care ai făcut o într-o relație?

-Sigur am dat cu piciorul unor fete care chiar mă iubeau, dar mai greșește omul, n-am ce să fac.

Talentul s-a moștenit: “Mama și tata erau soliști la Cântarea României”

De ce muzică? Ce te-a determinat să urmezi această carieră?

-Muzică, hmmm. E totul pentru mine, de când m-am născut. Ai mei, mama și tata erau solișți la Cântarea României, un mare festival, iar eu normal că m-am băgat peste ei la sala de repetiții și uite așa de la 7 ani am urcat pe scena festivalului ‘Ursulețul de aur’ unde am și câștigat 6 ani la rând locul întâi.

Îți mai aduci aminte o întâmplare de neuitat de pe scenă?

-Eram la Năvodari cu colegiii mei de la clubul elevilor și, în timp ce cântam, toată lumea râdea, râdea în hohote. Nu m-am prins dar am aflat ulterior că un nasture de la cămășă era desfăcut și mi se vedea burta.

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a ‘urcat’ la cap?

-Nu cred că am uitat niciodată cine sunt cu adevărat, de unde sunt, iar lumea asta apreciază la mine, simplitatea și sinceritatea.

“De la vârsta de 14 ani cântam deja la 2 restaurante top din Baia Mare”

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-Eu de la vârsta de 14 ani cântam deja la 2 restaurante top din Baia Mare și începeam să am niște bănuți, investeam în mine, în haine, mi-am luat un microfon bun. Mai băgam bani în negative, în piese ce trebuiau cumpărate de la diferiți producători, pentru că așa mergea treaba.

Cum este tatăl Paul?

-Offf…știi cum e când ești părinte, vrei să le dai totul dar sunt și momente când trebuie să și merite unele lucruri. Pe mine mă intersează să învețe, cât de cât, și să mă asculte când îi spun sau îi explic ceva.

Tatăl Paul Panait: “De la fata mea am învățat să am răbdare”

Ce ai învățat de la ea în toți anii ăștia?

-De la fiica mea trebuie să recunosc că învăț în fiecare zi engleză, pentru că ea o vorbește la perfecție. De asemenea am învățat să am răbdare și să nu ne certăm între noi. Dacă am vreo discuție mai aprinsă cu soția, sigur fii-mea ne taxează după.

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Ce s-a întâmplat, ce ai simțit?

-Momente îngrozitoare nu au fost, momente grele da, dar sunt un om foarte, foarte credincios și știu că Dumnezeu ne pune la încercare mereu.

“Poate că ar fi trebuit să nu ne certăm noi, băieții” recunoaște Paul Panait

Ai avut vreodată un regret personal?

-Nu cred că am niciun regret, poate că noi, băieții, și să continuăm împreună dar cu mintea de atunci…la asta s-a ajuns. În fine, bine că ne-am trezit și acum și e totul ok acum, mai bine mai târziu decât niciodată.

Dacă ai putea da timpul înapoi, ce greșeală nu ai mai repeta?

-Când ești tânăr ești necopt, pe parcursul vieții te cizelezi și înveți multe.

“Am câștigat 500 de lei și i-am făcut praf”

Ai jucat vreodată la Loto?

-La Loto am câștigat pe vremea lui Ceaușescu, o suma mare, 500 lei. Țin minte că am mers la mare și i-am făcut praf. Sunt un om norocos cu o familie frumoasă și o carieră ascendentă.

Ce ai face dacă ai fi, pentru o zi, președintele țării?

-Wow, comparând cu America de Nord sau Canada, sunt foarte multe lucruri simple ce le-aș schimba. Mereu am zis, România se va schimba când în autobuz se va urcă doar prin față și cu bilet. Și cred că am spus totul cu asta.

Ce planuri și proiecte ai pentru anul 2023?

-Pentru anul viitor vrem să avem cât mai multe concerte, întâlniri cu fanii. Piese deja avem până în vară, am tras deja trei piese noi când ne-am întâlnit, deci fanii vor avea parte de multe surprize. Urmează Valentine’s Day apoi sezonul estival. Vă țuc, vă îmbrățișez și va mulțumesc încă o dată că nu ne-ați uitat!