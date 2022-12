Paul Stănescu, secretar general al PSD: “Bugetul pe 2023 este unul care protejează românii”

Paul Stănescu, secretarul general al PSD, a salutat adoptarea bugetului pe 2023 înainte de sfârşitul anului şi s-a declarat foarte mulţumit de forma finală adoptată.

Angajamentul politic al social-democraţilor este de a nu lăsa pe nimeni în urmă

Bugetul pe 2023 a fost aprobat în şedinţa de miercuri a Parlamentului, fiind o premieră a ultimilor ani pentru că a fost votat înainte de finalul anului. Acest fapt este cu atât mai important cu cât economia României, cât şi a Europei în general, este supusă unor provocări uriaşe legate de criza energetică şi inflaţie.

ADVERTISEMENT

Paul Stănescu remarcă faptul că bugetul recent adoptat este unul care-i protejează pe români, iar abordarea la conceperea sa a fost una echilibrată, evitându-se atât populismul, cât şi măsurile prea austere. “Bugetul pentru anul 2023 este, în ciuda unor presiuni financiare uriașe și a crizelor, unul care protejează românii. Am respins populismul și nu am căzut în patima austerității, pe care au practicat-o mai demult unele partide de dreapta”, a transmis secretarul general al PSD.

Totodată, Paul Stănescu dă asigurări că , în contextul actualului climat de criză, în care oamenii au atât de multă nevoie de protecţie.

ADVERTISEMENT

“Ne-am pus amprenta pe acest buget cu măsuri care au grijă ca românii să treacă cât mai bine peste această perioadă. Sunt prinse, de asemenea, și măsuri economice care susțin locurile de muncă și funcționarea economiei.

Întrucât nu știm când se vor tempera crizele, vom continua să fim precauți și responsabili în politicile guvernamentale, la fel ca până acum”, a mai spus politicianul social-democrat.

ADVERTISEMENT

El aminteşte, de altfel, şi angajamentul politic al PSD, acela de a nu lăsa pe nimeni în urmă, cu atât mai mult în această perioadă dificilă pe care o traversăm. “Angajamentul nostru politic, care este în acord total cu proiectul social-democrat, a fost și va rămâne acela de a nu lăsa pe nimeni în urmă. Este un buget în sprijinul românilor, care rămâne fidel unui principiu: asigură o protecție mai mare pentru categoriile vulnerabile”, mai afirmă Paul Stănescu.

Obiectivul bugetului pe 2023 este de susţinere a companiilor care produc în România

Secretarul general al PSD exemplifică implicarea politicului în cea mai spinoasă problemă a momentului, legată de furnizarea şi consumul de energie electrică.

ADVERTISEMENT

“Piața liberă din energie, cauza tuturor relelor din economie și din casele românilor, a fost adusă sub autoritatea legii și a interesului public. Doar așa am reușit să avem acest buget bun pentru români, bun pentru economie. Am ținut și vom ține cont și de interesele și proiectele comunităților locale, indiferent de dimensiunea acestora sau de conducerea politică”, a mai explicat Paul Stănescu.

ADVERTISEMENT

Obiectivul acestui buget, mai spune el, este de susţinere a industriilor şi companiilor care produc în România, iar acest suport ar urma să se regăsească în rezultatele economice ale anului ce urmează.

“Ceea ce ne dorim foarte mult este ca prin acest buget să sprijinim cu mai multă consecvență un obiectiv strategic: susținerea industriilor și companiilor care produc în România. Este un răspuns firesc, corect și justificat la ceea ce se întâmplă astăzi în lume. PSD va fi în continuare precaut și responsabil, și, în același timp, un partid care ține în primul rând cu românii”, a mai transmis Paul Stănescu.

cu 251 de voturi “pentru”, 115 voturi împotrivă şi trei abţineri.

Guvernanții au estimat veniturile bugetare pe 2023 la 539,6 miliarde de lei (34.7% din PIB), o creștere semnificativă de la 473 de miliarde în acest an. Între timp, cheltuielile vor fi, în 2023, de 607.9 miliarde de lei, mai mult ca în 2022, când au fost 553 de miliarde de lei.