Pavel Bartoș ascunde o dramă de neimaginat. Ce a făcut în ziua în care i-a murit mama

Pavel Bartoș este un actor de pe fața căruia nu lipsește niciodată zâmbetul. E mereu pus pe poante, are întotdeauna o glumă numai bună mai ales atunci când vrea să iasă din situațiile încurcate, însă și el a trecut prin câteva momente grele în viață, ca toți oamenii.

Pavel Bartoș a filmat în ziua în care i-a murit mama

Cel mai dificil episod din viața actorului l-a reprezentat moartea mamei sale. Prezentatorul „Românii au talent” a dezvăluit că în ziua în care aceasta murise, el trebuia să fie la filmări și nu a putut face altceva decât să se conformeze muncii, după care a mers și a plâns-o pregătind toate cele necesare pentru a o conduce pe ultimul drum.

„Când am aflat că a murit mama, am filmat toată zi ua. Erau deja 30 de oameni la filmarea aia şi n-am putut s-o amân. Aşa că m-am dus şi-am filmat. S-a întâmplat să joc şi în cazuri fericite.

Primul meu copil s-a născut când aveam premieră, „Chip de foc“, în regia lui Felix Alexa. Ţin minte că, înainte de spectacol, am sunat-o pe soţia mea, care era la spital, şi i-am zis: „Nu naşti până n-ajung“. Şi nu a născut (râde). Am terminat spectacolul la ora 22.00 şi la ora 23.55 a născut”, a povestit Pavel Bartoș într-un interviu pentru adevărul.ro.

„Nu știu dacă așa este normal să fie, să joci în zile din astea”

Nici el nu mai știe să explice acum cum a reușit să gestioneze situația și susține că nu există niciun secret, că resursele de energie, de înțelepciune vin pe moment.

„Culmea, nu eşti cu gândul în altă parte, la un moment dat, te rupi, îţi găseşti resursele. Habar n-am de unde şi nu ştiu dacă aşa este normal să fie, să joci în zile din astea.

Dar nu sunt nici primul şi nu voi fi nici ultimul. Adică ştiu atâţia actori care au jucat în situaţii mult mai grave. Probabil că e o chestie firească a vieţii”, a mai spus Bartoș în același interviu.

