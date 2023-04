Pavel Bartoș de la Românii au Talent, dezvăluire emoționantă: “Erau mai multe lipsuri atunci”

Pavel Bartoș a făcut o dezvăluire emoționantă despre cum obișnuia să-și petreacă Paștele în copilărie. În acea perioadă, actorul nu avea atât de multe lucruri, însă primea foarte multe lucruri de sărbători.

În prezent, Pavel Bartoș este unul dintre cei mai apreciați actori și oameni de televiziune din România, însă a avut o copilărie simplă, de care își amintește cu drag. În cadrul unui interviu, prezentatorul a vorbit despre cum își petrecea Paștele atunci.

Deși erau multe lipsuri atunci când era mic, acest lucru nu se întâmpla și de sărbătoarea Învierii Domnului. La vremea respectivă, pe masă erau mai multe bunătăți decât în celelalte zile ale anului. Copiii mai primeau și cadouri, ceea ce era un motiv de mare bucurie.

“Pentru că erau mai multe lipsuri atunci, de Paște, ieșea belșugul la iveală. Puteai mânca mai multe bunătățuri decât în orice alte zile ale anului. Iar pentru asta, era ceva extraordinar pentru noi, copiii. Mai venea și Iepurașul, sau câte ceva de la unchi, mătuși… se aduna ceva!”, a declarat pentru .

și consideră că este cel mai important lucru la masa de Paște. În ceea ce privește preparatele culinare care trebuie să fie pe masă, actorul a menționat salata boeuf și ouăle umplute.

Actorul și familia sa au o persoană care le gătește foarte bine de Paște. Totodată, au păstrat câteva tradiții, cum ar fi vopsitul ouălor, cozonacii și salata de boeuf.

Pavel Bartoș, amintiri de neuitat de Paște

Întrebat dacă are amintiri mai speciale de la această sărbătoare, Pavel Bartoș a spus că ține minte și acum primul Iepuraș al Evei, una dintre fiicele sale, însă are întâmplări amuzante și din copilărie, după cum a menționat în cadrul aceluiași interviu.

“Chiar dacă le port în suflet pe toate, îmi amintesc și acum primul Iepuraș pe care l-a avut Eva, fiica mea cea mare. De când s-au născut fetele, orice sărbătoare este o bucurie a lor care înzecește bucuria mea.

La polul opus, un Paște din copilărie, ar fi cel în care eu și un prieten am pus pariu cine va mânca mai multe ouă fierte. Am câștigat… după ce am mâncat peste 30… nu vă mai povestesc ce a urmat (râde)”, a mai spus actorul pentru sursa citată.