Pavel Bartoș, moment incredibil pe scena de la Românii au talent. Andra s-a speriat

Pavel Bartoș i-a lăsat mască pe cei patru jurați de la Românii au talent. Prezentatorul emisiunii și totodată colegul lui Smiley, și-a îndeplinit un mare vis. Chiar și așa, mulți au stat cu sufletul la gură cât l-au privit în acele momente.

Concurenta care îl va provoca pe Pavel Bartoș

În ediția de vineri, 7 aprilie de la Românii au talent ne așteaptă mari surprize iar unii concurenți care ajung pe scenă cu siguranță au fost așteptați de publicul larg de multă vreme. Îi cunoaștem de pe TikTok și nu numai.

Mai departe însă, un număr al unei concurente îi trezește interesul lui Pavel Bartoș. În această seară, pe scena de la Românii au talent o vom putea vedea pe Veronica Mereuță. Tânăra are 34 de ani și este din Chișinău.

A debutat de la vârsta de doar 4 ani în domeniul acrobațiilor, iar mai apoi a devenit cea mai tânără artistă de circ din Chișinău. A muncit enorm pentru a-și vedea visul devenit realitate și iată că acum culege laurii muncii sale.

În fața juraților de la Românii au talent, Veronica a venit cu un număr de acrobație. S-a folosi inclusiv de un cerc ridicat la înălțime, iar jurații au fost mai mult decât impresionați de numărul său. Andra cel puțin a spus că momentul a fost unul de-a dreptul perfect.

Situația s-a schimbat atunci când Mihai Bobonete a intervenit. Juratul de la Românii au talent i-a recunoscut concurentei că are o experiență la trapez, însă la cerc nu a încercat niciodată. De asemenea, el a mai adăugat că cel mai probabil Smiley ori Pavel Bartoș s-ar descurca la înălțime.

Pavel Bartoș, moment incredibil pe scena de la Românii au talent

”Eu am încercat pe trapez. Pe ăsta nu am încercat. Nu le recomand celor care nu au antrenament. Ideea e atunci când te ridică… presiunea… Poate Smiley sau poate Pavel pot sta pe cerc. Eu am experiență de anul trecut.”, a spus

Și iată că între timp Pavel Bartoș și-a făcut curaj și s-a apropiat de scenă. Veronica l-a invitat pe prezentatorul emisiunii să urce pe cerc, iar acest nu a stat prea mult pe gânduri. Smiley l-a ajutat și el, însă a fost un moment în care Andra s-a speriat cumplit.

Ridicat destul de sus, Pavel Bartoș s-a mișcat, iar toți cei patru jurai au stat cu sufletul la gură, de teamă să nu se întâmple ceva. Momentul s-a terminat însă cât se poate de frumos, iar actorul a fost mai mult decât încântat de întreaga experiență.

”Râdeți voi râdeți, dar atât pot să vă spun. De mult mă chinuia talentul să mă transform în dronă și mereu m-am abținut. Am simțit exact ce simt Superman și Spider-man la pătrat. Dar vă spun cu mâna pe inimă: Scena de la Românii au talent văzută de sus pur și simplu îți taie respirația. (…) Am fost atât de aproape de Dumnezeu”, a spus acesta, îmbrățișând-o pe Veronica la finalul momentului.