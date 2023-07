PCH în scindare?! Galeria lui Dinamo pierde unul dintre principalele grupuri

în ultimii ani și se poate spune că e într-o perioadă de reorganizare. Un grup ultras important a decis însă că se regăsește mai mult în filosofia celor de la Sud Dinamo.

PCH pierde un grup important chiar înainte de startul SuperLigii

Grupul „Ca la noi la nimeni” a anunțat oficial că părăsește Peluza Cătălin Hîldan, într-un comunicat postat pe pagina de Facebook a grupării și care a ridicat multe semne de întrebare în rândul fanilor lui Dinamo.

„Punct… și de la capăt. Știm că ‘rareori un ultras poate schimba lumea, dar că niciodată lumea nu va putea schimba un ultras’. De asemenea, știm că ‘e mai presus șă ținem steagul sus’, iar toți anii care au trecut v-au dovedit faptul că ‘suntem ultras… Dinamo’”, și-au început comunicatul ultrașii care sunt obiectul unui dosar al poliției după derby-ul cu Steaua din Ghencea, în urma unui conflict cu marii rivali în urma căruia mai multe mașini au fost avariate.

Ultrașii dinamoviști și-au adus aminte și de primii pași pe care i-au făcut în peluza din Ștefan cel Mare: „Au trecut 11 ani de când am pășit pentru prima dată ca grup în Peluza Cătălin Hîldan! 11 ani în care am fost în prima linie, reprezentând fără pauză sau compromis atât Dinamo, cât mai ales Peluza Cătălin Hîldan! Ne-au ghidat două principii: niciun pas în spate și niciun compromis.

De la început am ales să urmăm calea ultra’ în felul nostru, înțelegând sacrificiile necesare pentru a putea ajunge pe cea mai înaltă treaptă a fenomenului ultras din România. De multe ori am ajuns acolo și am tras trena plutonului după noi, precum într-un tur ciclistic”.

Ultrașii, „înțepături” la adresa liderilor din PCH? „A fi ultras nu se rezumă doar la o simplă prezență pe un stadion sau o întâlnire banală în afara acestuia”

În continuare, grupul și-a exprimat filosofia care îi ghidează și îi face diferiți de alți suporteri dinamoviști: „A fi ultras nu se rezumă doar la o simplă prezență pe un stadion sau o întâlnire banală în afara acestuia. ‘Ultras’ este o stare de spirit, o trăire autentică care te împinge constant să devii mai bun, mai inventiv, mai puternic și dispus la orice sacrificiu pentru peluza și clubul pe care-l iubești.

Fenomenul, deși are reguli stricte și în același timp clare, are nevoie de multe sacrificii și înțelepciune pentru a putea ajunge în vârful ierarhiei. N-am făcut rabat de la niciun principiu din codul ultras, iar consecvența ne-a caracterizat”.

Fanii de pe pagina „Bucureștiul Bam Bam Bam” au amintit și de sacrificiile pe care le-au făcut în numele iubirii pentru Dinamo: „Nu suntem dispuși să cedăm locul de pe podium sau să scădem ritmul pe care l-am impus în acești 11 ani cu multă trudă și sudoare, cu amenzi și interdicții, cu nopți nedormite datorită deplasărilor sau a coregrafiilor la care am participat neîntrerupt sau cu nopți dormite pe la secții”.

Grupul „Ca la noi la nimeni” rămâne alături de Dinamo: „Suntem mai motivați ca oricând să continuăm drumul”

Fanii „câinilor” au dezvăluit care a fost momentul în care s-au decis să părăsească PCH: „Astăzi, la mai bine de un deceniu de la înființarea oficială a grupului nostru suntem mai motivați ca oricând să continuam drumul nostru Ultra’, nefăcând rabat de la nicio provocare pe care urmează s-o înfruntăm!

La încheierea acestui sezon, ne-am strâns la aceeași masă, discutând ce este necesar pentru a putea deveni mai buni, mai puternici și mai uniți decât am fost vreodată în această ‘epopee’ de 11 ani.

În urma discuțiilor am ajuns la concluzia, că este nevoie de o schimbare majoră la nivel de grup. O schimbare, care suntem convinși că are mai multe avantaje pentru noi, ca grup și care ne va ajuta să ne îndeplinim toate obiectivele de natură Ultra’. Astfel, noul sezon și odată cu el întreaga viață ne va regăsi la baza statuii Căpitanului, în rândurile Peluzei Sud Dinamo.

„Peluza Cătălin Hîldan a fost și va rămâne o parte integrantă din sufletul nostru”

Această schimbare nu vine ușor, dar o facem asumat și cu inima împăcată. Fiecare dintre noi a crescut în PCH, acolo unde a fluturat pentru prima dată un steag, a vărsat primele lacrimi, si a luptat pentru steagul de gard.

Peluza Cătălin Hîldan a fost și va rămâne o parte integrantă din sufletul nostru, însă drumul nostru, ca grup va continua alături de Peluza Sud! Înainte fără niciun fel de compromis, înainte Sud, iar mai presus de orgolii și ambiții este viața ultras în slujba lui DINAMO! ‘Trăind liber, trăim ultra’!’. Ca la noi, la nimeni! ~ FCD SUD ~ iulie 2023”, se anunță în încheierea amplului comunicat.

Schismă între suporterii lui Dinamo? Conflict la vârf la derby-ul cu Steaua din Ghencea

Această migrare dinspre PCH spre Sud vine în contextul în care liderul galeriei, Elias Bucurică, a avut un conflict cu șeful galeriei de la Sud , când cei doi au avut un schimb de replici mai dur.

Rămâne de văzut dacă conflictul dintre PCH și Sud Dinamo a fost stins sau vor urma și alte grupuri care vor părăsi galeria de la Peluza Nord.