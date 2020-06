Pe aripile vântului, din nou pe HBO. Ce schimbări a suferit filmul

Capodopera Pe aripile vântului a revenit din nou pe platforma de televiziune HBO, la mai bine de două săptămâni după ce fusese scos.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pe 10 iunie, capodopera cinematografică cu nu mai puțin de 10 premii Oscar câștigate, a fost retrasă de pe platformele HBO și Netflix.

Decizia a venit pe fondul tensiunilor din SUA, izbucnite după uciderea unui cetățean de culoare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pe aripile vântului, disponibil din nou HBO, după câteva schimbări

În această săptămână, Pe aripile vântului/ Gone With the Wind a revenit la HBO Max cu un mesaj de atenționare. Astfel, publicul e informat că filmul ”neagă ororile sclaviei”.

De asemenea, au mai fost inserate două videoclipuri în care este discutat contextul istoric al lungmetrajului recompensat cu mai multe trofee Oscar, relatează The Guardian.

ADVERTISEMENT

În primul clip informativ introdus în prologul filmului, Jacqueline Stewart, realizator Turner Classic Movies şi profesor la University of Chicago, expune publicului ”de ce această dramă din 1939 trebuie vizionată în forma originală, contextualizată şi discutată”.

Stewart reamintește în prezentarea să că actorilor de culoare nu le-a fost permis să participe la premiera filmului, din cauza legilor segregării Jim Crow. În plus, la gala Oscar, Hattie McDaniel, care a devenit prima actriţă de culoare recompensată cu un astfel de trofeu, nu a avut voie să stea alături de echipa filmului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Să urmăreşti Pe aripile vântului poate fi incomod, chiar dureros. Totuşi, este important că filme clasice de la Hollywood ne sunt disponibile în forma originală pentru a fi vizionate şi discutate”, spune Stewart.

Apoi, în al doilea clip, cu o durată de o oră, apare o dezbatere ”The Complicated Legacy of ‘Gone With the Wind”, care a avut loc în 2019 la TCM Classic Film Festival, moderată de scriitorul şi istoricul Donald Bogle.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pe aripile vântului, retras pentru critici legate de o așa numită romantizarea a sclaviei

Filmul Pe aripile vântului, ecranizat în 1939, a fost retras temporar din serviciile mai multor furnizori de platforme media din lume, printre care HBO Max, Netflix și BBC. Decizia a venit după mai multe critici legate de o așa numită romantizarea a sclaviei.

Filmul, care expune povestea de dragoste a lui Scarlett O’Hara (Vivien Leigh) și Rhett Butler (Clark Gable) în timpul războiului civil american, este considerat de mulți drept un clasic cinematografic și este unul dintre cele mai populare filme realizate vreodată.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, capodopera este, de asemenea, scena multor controverse. Imaginea filmului despre sclavie, afro-americani și războiul civil din sud a fost primit mult mai critic în deceniile care au urmat de la lansarea sa.