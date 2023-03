Pe ce loc a terminat Ana-Maria Mărgean în finala de la America’s Got Talent: All Stars. Cum s-a descurcat fosta câștigătoare de la Românii au Talent

Ana-Maria Mărgean are 13 ani, iar în urmă cu doi ani a urcat pe scena de la Românii au talent, show pe care l-a și câștigat. Iată însă că visul ei nu s-a oprit aici. Adolescenta a vrut să meargă mai departe și iată că a reușit ceea ce mulți doar visează.

Ana-Maria Mărgean a ajuns până în marea finală de la America’s Got Talent

Ana-Maria Mărgean a ajuns în marea finală a show-ului America’s Got Talent: All Stars. Românca a trecut cu brio semifinalele și spera să poată să câștige premiul cel mare. se pare că în Statele Unite, un alt tânăr a reușit să obțină cele mai multe voturi.

ADVERTISEMENT

În marea finală de la America’s Got Talent: All Stars, Ana-Maria Mărgean a intrat alături de alți 10 finaliști, iar în urma voturilor, adolescenta se apropia din ce în ce mai mult de ultimul clasament. Aceasta a ajuns între primii cinci, iar la final, a fost anunțat și marele câștigător.

Emisiunea America’s Got Talent: All Stars a fost câștigată de Aidan Bryant, în vârstă de 18 ani, care a venit cu un număr de acrobație deosebit. Mai exact, tânărul s-a inspirat de un concert al artistei Pink și a reușit să facă un adevărat show pe scenă.

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, Ana-Maria Mărgean a venit în marea finală de la America’s Got Talent: All Stars cu un număr aparte, alături de Terry Fator, un cunoscut ventriloc din SUA, la rândul său câştigător al emisiunii America’s Got Talent.

Cei doi au urcat pe scenă alături de păpușile lor, căţelul Waldo şi sosia lui Elvis Presley, interpretând o piesă a Regelui, “A Little Less Conversation.” Deși numărul a fost apreciat, se pare că telespectatorii americani au decis că acrobatul în vârstă de 18 ani merita să câștige premiul cel mare.

ADVERTISEMENT

Ce spunea Ana Maria despre experiența America’s Got Talent: All-Stars

Amintim că Aceasta se declara extrem de mândră de ceea ce a reușit să facă și spune că a ajuns să se simtă ca o vedetă pe scena emisiunii America’s Got Talent.

”Sunt foarte mândră că m-am calificat în finala „America’s Got Talent: All-Stars”. A fost un concurs de talente de mare amploare, o ediţie cu adevărat specială. Pot să spun că au participat peste 60 de oameni talentaţi şi sunt fericită şi un pic entuziasmată de ce a fost acolo.

ADVERTISEMENT

Pentru că a fost o oportunitate foarte bună pentru mine şi am concurat cu ventriloci celebri. M-am simţit foarte bine, ca o vedetă.”, dezvăluia Ana Maria, câștigătoarea de la Românii au talent 2023, într-un interviu acordat pentru Click.ro.