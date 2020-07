Pe cine susține Andra Volos din finaliștii de la Puterea dragostei: „Ea a luptat și acum iubește și suferă”

Andra Volos nu o susține pe Ella în finala de la Puterea dragostei, ci pe… Bianca! Câștigătoarea sezonului trecut și-a motivat susținerea rugându-i pe fanii emisiunii să o voteze și ei pe fosta parteneră a lui Livian.

Andra Volos este de partea Biancăi în finala Puterea dragostei

Nu e de mirare că Andra o susține pe Bianca. Bruneta se regăsește în povestea de viață a Biancăi pentru că și ea a trecut recent printr-o despărțire dureroasă și știe cum e să sufere din iubire.

În cele din urmă, Andra s-a împăcat cu Bogdan Mocanu, care s-a dus în Italia, acolo unde locuiește câștigătoarea primului sezon al reality-show-ului de la Kanal D. Nu e exclus să asistăm la o împăcare și între Livian și Bianca.

„Eu o susțin pe Bianca pentru că e singura fată care a stat cel mai mult și chiar a demonstrat. Ea a luptat și acum iubește și suferă. Am vorbit cu ea zilele astea, aseară am vorbit cu ea și nu fac acest vlog pentru că am vorbit cu ea, ci pentru că am fost întrebată”, a mărturisit Andra Volos, potrivit wowbiz.ro.

„A suferit mult în relația asta”

„M-am pus în locul ei. Eu dacă aș fi stat acolo încă un an după ce am câștigat și știu ce trăiri și senzații sunt acolo… dacă am mai stat un an, chiar merită. Ea a suferit mult în relația asta, a trecut peste multe”, a mai spus vedeta.

„Lăsând la o parte conflictele pe care le-am mai avut cu ea în emisiune, nu cred că a fost o fată cu care să nu fi avut conflict, și cu Deea m-am înțepat la un moment dat… Așa cum spuneam, Bianca trebuie să câștige”, a adăugat Andra.

„Eu am câștigat deja, i-am luat trofeul și am plecat. sunt fericită, chiar dacă am trecut prin perioade mai grele, prin teste și prin suferințe. Conteză că sunt fericită și că în sinea mea eu mă cred câștigătoare și învingătoare”, a mai spus frumoasa brunetă.

