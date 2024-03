Pe lângă bani, Alexandra Ciomag mai are o consolare după eliminarea de la Survivor România! O vedetă Pro Tv o ridică în slăvi! Exclusiv

Alexandra Ciomag pierde duelul de la Survivor România cu Ana Porgras, în ediția difuzată de Pro Tv astăzi, pe 28 martie. Eliminată din competiția desfășurată în Republica Dominicană, fotomodelul și-a câștigat totuși fani cu greutate.

Ce vedetă Pro TV o admiră pe Alexandra Ciomag de la Survivor România

Cătălin Zmărăndescu, în exclusivitate pentru FANATIK, a vorbit despre colegele sale de la Survivor România. Și, extrem de asumat, el a dezvăluit care dintre concurente a reușit să îl impresioneze. Și fizic, dar mai ales prin conduita morală.

Culmea, nu este vreuna dintre sportivele de aur ale României ajunge printre Faimoasele de la Survivor România. Este însă o fostă Războinică, ajunsă în echipa Faimoșilor: Alexandra Ciomag. Și, fără să ascundă nicio secundă admirația, Cătălin a complimentat-o îndelung.

”Cea mai frumoasă concurentă? Și fizic, și din punctul de vedere al bunului simț, și al educației, cel mai mult mi-a plăcut Alexandra Ciomag. Un copil cu atât de mult bun simț și cu niște valori fantastice insuflate de mama ei. Am înțeles că a fost crescută doar de mama ei. Dar a crescut-o fantastic.

Mi-a plăcut foarte tare de ea, chiar dacă nu pot să zic că am avut o mare prietenie cu ea. În afară că dormeam unul lângă celălalt și am schimbat, sporadic, informații, chestii din viața noastră, a fiecăruia, nu am fost apropiați. Dar am observat-o din afară, am văzut cum este și mi s-a părut chiar deosebită. Iar asta mi-a plăcut la ea.

În partea cealaltă, la Războinici… Nu mi-a plăcut niciuna, o spun singur. Poate Oana, dar ea nu a stat mult, că se grăbea să se întoarcă după Jador”, ne-a spus, în exclusivitate, fostul Faimos, Cătălin Zmărăndescu.

Alexandra Ciomag, eliminată din show

Mezina din echipa Faimoșilor, Alexandra Ciomag a fost eliminată de la Survivor România în urma . Mai exact, Iancu Sterp îi oferă dintele, simbol al imunității, Anei Pal. Iar cum Ana l-a folosit, Faimoșii se văd în situația imposibilă de a le trimite pe Ana Porgras și pe Alexandra Ciomag la duel.

Fosta mare gimnastă a României, Ana Porgras, reușește să se impună la duel în fața Alexandrei Ciomag, iar fotomodelul este nevoită să își ia adio de la colegii săi. Dar, cu siguranță, fosta Războinică, devenită Faimoasă, a reușit să își facă suficienți admiratori pentru ca fi luată în seamă în alte proiecte TV.

De asemenea, pe lângă complimentele primite de la Cătălin Zmărăndescu, Alexandra Ciomag mai are un motiv de bucurie. Mai exact, ea a încasat o sumă frumușică pentru perioada petrecută la Survivor România. Din informațiile FANATIK, ea ajunge acasă cu peste 20.000 de euro pentru timpul petrecut în Republica Dominicană.

În altă ordine de idei, Survivor România se apropie, cu pași repezi, de . Unificarea triburilor se va face curând, 11 fiind concurenții care vor rămâne. Conform informațiilor apărute până acum, Iancu, Andrei Ciobanu, Sorin, Delea, Robert, Ștefania, Duli, Zanni, TJ, Ana Porgas și Ștefania Stanilă ajung în ultima parte a competiției.