Răsturnare de situație la Survivor România 2024. Dinamica jocului s-ar putea schimba radical: „Doar atât spun”

Situația este din ce în cea mai rea în tabăra Faimoșilor de la Survivor România 2024. Discuțiile dintre concurenți se accentuează, iar Consiliul s-a lăsat cu surprize serioase. Propunerea la care nimeni nu se aștepta!

Scandalul continuă în echipa Faimoșilor de la Survivor România 2024

Problemele sunt departe de a se fi încheiat pentru Faimoșii de la Survivor România 2024. de echipă și a făcut și mai dificilă comunicare dintre cele două tabere formate.

„Asta cu Ana Pal a fost wow”, a spus Andrei Cioban, . „Ana Pal e din altă dimensiune, jur”, a afirmat TJ Miles la o întâlnire de grup de la care lipsea sportiva. „Mă simțeam într-un film horror”, a subliniat și Ștefania Stănilă.

Dar tensiunile nu s-au mai redus atunci când Ana Pal și-a făcut apariția. Din contră, s-au accentuat, căci Faimoșii i-au spus verde în față ce consideră ei deranjat la comportamentul său.

„La momentul ăsta, tot ce pot spune este că Ana Pal este veriga slabă, este oaia neagră, este un om care, aș putea să zic, nu trage cu echipa. Tu realizezi că ai mai multe șanse să rămâi dacă te-ai integra?

Jocul nu este doar despre duel și dacă pierdem, tu să câștigi imunitatea. Dacă tu reușești să te integrezi și noi ca echipă câștigăm jocul de imunitate, tu automat stai mai mult”, a spus TJ Miles la Survivor România 2024.

„Nu am venit aici să-mi fac prieteni”

Ana Pal, însă, nu a fost deloc convinsă de explicațiile primite. „Vrei să zici că am pierdut jocul de imunitate din cauza mea? Că n-am fost eu integrată?”, a întrebat concurenta.

A venit, rapid, și răspunsul din partea lui TJ: „Dacă nu te integrezi și noi pierdem jocul de imunitate, noi nu avem cum să dăm afară un om care este bun pe plan social, e bun și sportiv și psihic”.

Ana Maria Pal a vrut să se știe de la ea că nu a venit la Survivor România pentru a-și face prieteni, în ciuda faptului că tot TJ a spus despre ea că „este instabilă din toate punctele de vedere” și „în loc să înțeleagă, se atacă, se victimizează”.

„Eu zic că sunt carne de tun de tun pentru că sunt venită ultima. Ei zic că nu m-am integrat, că social nu sunt de partea lor. Nu poți după două săptămâni de zile să-ți faci prieteni. Eu nu am venit să-mi fac prieteni, dar mă înțeleg cu ei….”, a dezvăluit Ana Pal la Survivor România 2024.

Ana Maria Pal, pusă „la colț” de Zanni, la Survivor România 2024: „Mai bine știi realitatea pe față”

Simțind că nu se fac înțeleși, Zanni a luat cuvântul și a avertizat-o direct pe colega lui că este cu siguranță pe lista scurtă de eliminări, asta pentru că este nouă în competiție, dar și pentru comportamentul său imprevizibil.

„Ai venit în competiție. Noi nu știam nimic, doar ce ai făcut cu Andrei Ciobanu în sezonul tău și ai fost eliminată. Tu ai început cu o atitudine ok, după ai început devină o atitudine greșită. Adică, ai început să țipi la noi. Ai început să țipi și la Războinici. Am văzut că pici psihic la final. Am văzut că ai blocaje pe traseu.

După ne-am cântat, am dormit împreună. Mie mi-a plăcut partea ta frumoasă. Partea ta nașpa nu neapărat că mă deranjează, ne încurcă ca echipă. A doua zi ești bine. După când pici psihic iar țipi, iar arunci cu ceva, iar ești pregătit să muști sau să sari la noi sau la Războinici.

Există eliminări și tu ești clar în raza noastră de eliminări. Pentru că nivelul de comunicare cu tine nu o să ajungă niciodată unde trebuie. Mai bine știi realitatea pe față. Să nu crezi că mai ai cum întorci timpul sau să repari. Știm deja că tu ai zile bune, ai zile rele, cum avem și noi, numai că ai niște răbufniri…”, a susținut Zanni, la Survivor România 2024.

Problemele din camp își pun amprenta pe traseu

Discuțiile au continuat și înainte de meciul pentru recompensă. Întrebată de domnul Dan care este atmosfera din camp, Ana Pal nu s-a sfiit să spună exact cum s-a simțit, fără să menajeze pe nimeni.

„Eu aseară m-am simțit ca la un meci, pusă la colțul ringului și veneau lovituri din toate reacțiile. Din păcate, meciul a fost câștigat de colegiul meu. Iar eu cu capul sus vin să mă antrenez pentru meciul viitor. (…) Aveam impresia că își cam bat joc de mine”, a mărturisit Ana Maria Pal.

Pe de altă parte, Zanni o consideră pe sportivă vinovată pentru felul în care ei se comportă. „Este o adevărată provocare în campul nostru prezența unor persoane. Pe care trebuie să le înțelegem. Trebuie să ne explicăm de ce votăm, cum votăm, cum funcționează această competiție. Care doare pentru mulți. Ana Pal nu înțelege și ne-am șicanat puțin cu ea. Aseară de fiecare am râs. Ana Pal era camuflată în întuneric, asta ne-a speriat. A urlat”.

De altfel, pe teren au apărut tensiuni și între Zanni, Andrei Ciobanu, pe de o parte, și Alexandra Ciomag pe de altă parte. Tinerei i s-a reproșat că nu se concentrează destul, iar Zannidache, pentru a demonstra cât de mult poate afecta orgoliul, a pierdut intenționat un punct. Astfel Războinicii au câștigat jocul.

Războinicii, de partea Anei Pal

Războinicii sunt de partea Anei Pal, considerând că este normal că aceasta să fie deranjată, deoarece „se făcea mișto de ea”. Ba mai mult, fetele i-au împletit un colier de scoici adversarei lor de la Survivor România 2024.

„Mie-mi place de Ana Pal maxim. Am și zis că dacă e să fie votată, să rămână, chiar dacă e cea mai bună. Nu-mi pasă”, a dezvăluit Alexandra Duli în fața colegelor sale de echipă.

De altfel, în momentul Consiliului, scânteile din tabăra Faimoșilor s-au aprins din ce în ce mai tare. Pentru a se juca cu nervii lor, Războinicii i-au oferit cadoul Anei Pal, dând de înțeles că ar putea fi dintele- imunitatea ascunsă.

Iar luptătoarea de MMA a fost nevoită să spună, încă o dată, de ce nu se simte bine cu Faimoșii. „Nu e vorba că nu m-am integrat eu. Eu mănânc înaintea lor. Pentru că mie când mi se face foame, atunci îmi fac și mănânc.

Ei mănâncă mai târziu, pentru că mai mult stau prin pădure. În timp ce ei stau prin pădure, eu îmi fac de mâncare și mănânc, că nu stau să-i aștept. Normal că ei se pun la masă și eu îmi văd de treaba mea. Ține și de ei, dar ține și de mine”, a subliniat Ana Maria Pal, la Survivor România 2024.

Răsturnare de situație în Cosniliu, la Survivor România 2024

„Ana Pal le-a spus tuturor că îi este greu să se integreze și acum în Consiliu spune că s-a integrat. La toți le e drag de Ana Pal când este funny, ne cântă, vorbește cu noi. Dar nu ne place când stă retrasă și nu se integrează intenționat, pentru că știe că e posibil să fie votată în Consiliu.

Dacă așa e jocul și știi că ai venit de câteva săptămâni și n-ai fost la început și n-ai ajutat cu baraca e posibil să fii printre cele nominalizate. Mai râdem și de ea, de reacțiile ei”, a spus și TJ Miles.

Dar, atunci când Iancu Sterp și i-a dat dintele Anei Pal, oferindu-i șansa să se salveze de la eliminare, percepția Faimoșilor s-a schimbat instant. „Domnul Dan, la lănțișorul pe care i l-am dat, spre rușinea mea, nu am contribuit. Cadoul meu pentru Ana Pal abia acum vine. Baftă”, a dezvăluit Iancu Sterp.

Ana Pal s-a ridicat pentru a-i oferi simbolul lui Daniel Pavel și a scăpă de duel, moment în care Zanni a întrerupt-o cu o propunere neașteptată, ce a lăsat totul în aer.

„Doar atât spun. Dacă ții cu echipa Faimoșilor, tu îl lași echipei, s-ar putea să treci de duel și să-l folosim săptămâna viitoare și să dăm un glonț mai puternic în partea stângă”, a afirmat Zanni, spre mirarea colegilor de la Survivor România 2024.