Anunț important despre promovarea CSA Steaua în SuperLiga: “Avem dispensă”

CSA Steaua se pregătește de debutul în al treilea sezon consecutiv în liga secundă. După , Dorin Taban, liderul Peluzei Sud care îi susține pe „militari”, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI despre posibilitatea echipei lui Daniel Oprița de a promova în SuperLiga.

Peluza Sud, anunț important despre promovarea CSA Steaua în SuperLiga: „Există o dispensă”

CSA Steaua este blocată, deocamdată, în liga secundă, deoarece clubul de fotbal deținut de MApN reprezintă un club de drept public. Astfel, „militarii” nu pot urca pe prima scenă a fotbalului românesc. Dorin Taban, liderul Peluzei Sud, a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că CSA Steaua a primit o dispensă din partea Federației Române de Fotbal.

ADVERTISEMENT

până la data de 1 mai 2024 pentru a obține promovarea în SuperLiga din sezonul viitor, dacă performanțele din punct de vedere sportiv sunt îndeplinite. „Din ce știu eu sunt negocieri. Am înțeles că există o dispensă dată sau o perioadă, o marjă, dată de Federație în care poți depune actele. Am înțeles că totul este ok. Rămâne să se încheie discuțiile și toată lumea speră ca lucrurile să se rezolve.

(n.r. o dispensă din partea FRF ca să vă reglementați statutul juridic?) Exact. (n.r. dispensa pe ce perioadă e?) Nu pot să vă spun cu exactitate pentru că nu cunosc exact, dar am înțeles că termenul limită ar fi undeva 1 mai 2024. Nu știu dacă am primit dispensă, dar am înțeles că există o portiță prin care clubul ar putea depune actele complete până la acea perioadă.

ADVERTISEMENT

(n.r. ați avea dreptul să jucați în prima ligă la anul?) Ceva de genul. Nu vreau să induc în eroare pe nimeni, dar există această portiță. Chiar mi-a dat cineva mesaj și îmi spunea: ‘Cum vă explicați că în fotbalul românesc singura echipă din primele patru ligi care nu are teren este FCSB? Nu ți se pare totuși ciudat?’.

Știu că sunt discuții și negocieri (n.r. despre o asociere). Chiar dacă aș știi nu aș spune (n.r. cu Simion Apreutese). Nu vreau să dau nume pentru că probabil nici o parte, nici alta nu vor să se facă tam-tam. Normal că este un privat pentru că altfel nu se poate. Nu înțeleg, totuși, de ce o lege blochează chestia asta”, a dezvăluit Dorin Taban, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

ADVERTISEMENT

Dorin Taban, șocat de demersul forțelor de ordine în Ghencea: „Mi se pare anormal”

FCSB a revenit pe stadionul Ghencea, arena celor de la CSA Steaua, după o perioadă de mai bine de opt ani. Echipa lui Gigi Becali a câștigat derby-ul cu CFR Cluj, scor 1-0, în a patra etapă a SuperLigii. Din cauza unor posibile clinciuri între suporterii FCSB-ului și ai celor de la CSA Steaua, forțele de ordine au patrulat în jurul stadionului încă din dimineața meciului.

„Eu de când merg pe stadion de la sfârșitul anilor ’70 în viața mea, nici când a jucat România – Ungaria, nici la Steaua – Rapid în sferturi, nici la Steaua – Dinamo nu am văzut așa dezvoltare de forțe, elicoptere, mașini care patrulau în zona adiacentă a stadionului de la ora 10 dimineața. Mi se pare totuși anormal.

Lumea a înțeles, cu toate că nu este de acord nici 1%, lumea este oripilată de faptul că numai în România un prim-ministru poate să decidă unde joacă o echipă de fotbal, lucru care nu ni se pare normal. (n.r. Ciolacu să dea ordin pentru ca CSA Steaua să își reglementeze situația juridică) Creându-se un precedent, acum, pentru faptul că s-a implicat ar fi o idee, dar eu ca microbist, ca suporter, ca devorator de sport eu n-aș fi de acord cu chestia asta.

ADVERTISEMENT

Din punctul meu de vedere, politicul nu are ce să caute în sport. Că vrea să ajute financiar, că vrea să ajute naționala. Dacă n-ar fi existat precedentul ăsta nu aș fi fost de acord. Pentru că nu se vrea. În situația în care suntem, orice chestie care ar putea să ne ajute este benefică”, a spus Dorin Taban, la FANATIK SUPERLIGA.

Dorin Taban a vorbit despre tăcerea lui Talpan: „I s-a închis gura”

Florin Talpan a refuzat să mai vorbească public după ce FCSB a revenit oficial în Ghencea. Dorin Taban a vorbit despre juristul celor de la CSA Steaua. Liderul Peluzei Sud este de părere că decizia ca echipa lui Becali să joace în Ghencea l-a afectat pe juristul CSA Steaua.

„Haideți să fim corecți, să-i dăm Cezarului, ce-i al Cezarului. La noi se caută motive să nu promovăm și suntem blocați de o lege dată de un personaj care prin legea aia nu vreau să spun mai multe… Știți foarte bine dedesubturile și mai mult nu are rost să vorbesc.

Domnul Talpan este juristul CSA Steaua. Dânsul își face pe baza legilor meseria. Nimic mai mult. Dar pentru că domnul este mai vocal s-a creat acest fenomen Talpan. Asta e meseria lui de jurist. El pe baza legilor i-a respins prima oară cererea la meciul cu Dinamo.

Acum, probabil, venind ordin de sus nu a mai putut să facă nimic nici comandantul, nici Talpan. I s-a închis gura. Dacă se putea face legal contractul respectiv, se făcea de atunci”, a încheiat Dorin Taban.

FANATIK SUPERLIGA se vede în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30 pe homepage-ul site-ului FANATIK.RO. Ulterior, emisiunea poate fi urmărită în reluare, în aceleași zile, de la ora 17:30 pe pagina de Facebook Horia Ivanovici și canalul de Youtube FANATIK.