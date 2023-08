Peluza Sud, prima reacție după ce FCSB a revenit pe Ghencea după 8 ani. Exclusiv

Deși s-a ferit să intre în polemică sau să critice dur acest eveniment, Dorin Taban a insistat asupra faptului că o echipă rivală Stelei nu ar trebui să aibă acceptul să joace pe Ghencea. Așadar, așa cum Rapid sau Dinamo nu ar avea cum să joace pe Ghencea, și nici măcar nu ar încerca să o facă, nici cei de la FCSB nu ar trebui să evolueze pe ”templul” roș-albastru.

Peluza Sud, prima reacție după ce FCSB a revenit pe Ghencea după 8 ani

”Cum ați trăit seara de ieri, care e părerea Peluzei Sud despre ce s-a întâmplat”, a fost primul care a întrebat, Horia Ivanovici. ”Mult spus părerea peluzei, e o idee pe care noi am repetat-o mereu. Trebuie să existe respect între rivale, tot ce înseamnă stadionul Steaua. Cum nici Dinamo, nici Rapidul, nici nimeni, sau Dinamo sau Rapid n-ar fi cerut niciodată Stelei să închirieze stadionul, din punctul meu de vedere așa trebuie să procedeze și cei de la FCSB.

ADVERTISEMENT

Discuția e amplă, procesele pe rol, ne bucurăm că ați început să fiți mai echidistanți, să dați public actele care dovedesc realitatea în ceea ce privește clubul Steaua și clubul FC FCSB SA”, a completat liderul Peluzei SUD. ” , e o emisiune deschisă inclusiv pentru CSA Steaua, știți că se comunică foarte greu cu Steaua”, a replicat Horia Ivanovici.

Dorin Taban a intervenit și a făcut apel ca toată lumea să vorbească despre Steaua București, nu despre CSA, pentru că CSA e Steaua București. ”Cu Steaua! Deja nu mai numiți Steaua, numiți CSA, Steaua e un club, cel mai mare club din Europa de est, cel mai mare brand sportiv al României, ocolim deja Steaua și o numim CSA. Nu mi se pare corect, mai ales, hai să lăsăm fotbalul, să zicem că e mai aparte, dar din respect pentru ceilalți sportivi ai clubului, poartă pe piept emblema Stelei, unde scrie clar de la ce club sunt. FC FCSB e o societate privată, nu are nimeni nimic cu dânșii, conjunctura probabil a făcut să devină rivalitatea asta, poate mai mult de atât”, a subliniat Taban.

ADVERTISEMENT

Mai mult, Dorin Taban a contestat cifrele ”oficiale” care dădeau din liga secundă de anul trecut dintre CSA Steaua și Dinamo, considerând că au fost și atunci aproape 26.000 de spectatori, cu 2.000 mai puțini comparativ cu FCSB – CFR Cluj. Asta, în condițiile în care acel meci era de risc maxim și Jandarmeria a creat mai multe zone tampon.

”Noi la meciul cu Dinamo am avut sold-out, nu pot să spun că m-a durut. Am imagini, se vede că mai erau locuri libere, pe colțuri la tribuna 2, la Peluza Sud locuri libere, noi am avut sold-out, arhiplin, nici nu se văd scările la meciul cu Dinamo din Liga a 2-a. În afară de scări, care din motive de securitate au fost lăsate libere, vă trimit imagini”, a completat liderul Peluzei SUD.

ADVERTISEMENT

”Ziceți că la meciul cu Dinamo din liga a 2-a au fost spectatori mai mulți decât aseară?”, a întrebat Horia Ivanovici. ”Nu, nu cred. S-au pierdut prin acele spații libere mai multe locuri decât au fost ieri, dar și noi am fost sold out, și nu au fost 21.000, și atunci ne-am apropiat de 26.000. Imaginile sunt concludente, se vede foarte clar. Nu vedeți un scaun liber și stările sunt ocupate și tot.

Prin ce s-a întâmplat în ultimul timp, da (n.r. l-a durut că FCSB – CFR s-a jucat în Ghencea), în altă ordine de idei nu m-ar fi deranjat. Dar, prin ceea ce se încearcă de acolo, știți foarte bine, nu are rost, nu sunt persoană să-i placă să intre în polemică, realitatea e alta, ar trebui prezentată conform situației reale, actelor și a realității. Când un club are palmaresul, are stadionul, are numele, are brandul, are tot, nu poți să spui că altă entitate e acea echipă.

Nu vreau să intru în polemică (n.r. cu Gheorghe Mustață, liderul Peluzei NORD). Faceți și dumneavoastră comparații, celelalte ultraserii din țară știu foarte bine, respectul ultraseriilor se dovedește prin felul cum sunt primiți oaspeții. Pe noi nu ne ajută nimeni, mergem peste tot, o să vedeți și mâine la Târgoviște, am toate biletele, 800 au fost luate și am luat încă 300 la tribuna a II-a lângă sectorul nostru. Chiar în situația în care suntem, suntem alături de echipă. Faptele contează mai mult decât vorbele sau tenta care o parte a presei”, a concluzionat Taban.

ADVERTISEMENT

Emisiunea FANATIK SUPERLIGA e în direct, în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, în exclusivitate pe www.fanatik.ro, iar în fiecare luni este urmată de MAX Profeţiile lui Mitică, un podcast de real succes la public în care Horia Ivanovici îl provoacă, faţă în faţă, 1 la 1, pe Dumitru Dragomir, pe tema subiectelor momentului. Emisiunea este în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro, și în premieră de la 17:30 pe canalul de Youtube Fanatik și pe Facebook Fanatik și Horia Ivanovici Oficial.