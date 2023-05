Record de audiență la FCSB – CFR Cluj. Imagini cu tribunele arhipline de pe Arena Națională. Foto+Video

Peluza Nord FCSB s-a mobilizat pentru derby-ul cu CFR Cluj și . Pe Arena Națională, elevii lui Dan Petrescu au parte de o atmosferă infernală.

Peluza Nord FCSB a ajuns la stadion cu o oră înainte de derby-ul cu CFR Cluj

Peste 40.000 de fani sunt așteptați la derby-ul dintre FCSB și CFR Cluj, iar FANATIK a surprins momentul în care galeria vicecampioanei României a ajuns la stadion, în frunte cu liderul Gheorghe Mustață.

o atmosferă senzațională pe Național Arena și care să îi pună în dificultate chiar și pe jucătorii experimentați ai lui CFR Cluj.

„100% vom trece și vom depăși recordul de 40 de mii 400 și ceva. Suntem pe locul 1 ca audiență și vor urca. Batem recordul cu siguranță. Până la acest moment s-au vândut 34-35 de mii de bilete vândute.

După părerea mea, îmi doresc să fie sold-out, tot stadionul plin. Dacă lui CFR le dă sus acolo 50-60 de locuri, o să vorbesc cu conducerea să dea drumul la cealaltă peluză, să dea drumul la inelul de jos. Cred că vorbim de 50 de mii. Deci o să fie 47-48 de mii, dacă scădeam 10%.

Am fost terorizat cu telefoane, cum luăm bilete? Intrați și luați online. În plus, vor lăsa o parte din bilete să fie vândute și la case. Am înțeles că așa e obligatoriu. Sperăm ca oamenii să vină la meci și să demonstrăm unde este Steaua”.

FCSB a deschis și peluza oaspeților de pe Arena Națională. Încă 5.000 de bilete au fost puse în vânzare

FCSB a luat decizia cu șapte ore înainte de meci să deschidă și cealaltă peluză de pe Arena Națională: „Având în vedere interesul extraordinar al suporterilor pentru partida din această seară, am decis să punem în vânzare biletele de la Peluza 1, Inelul 1.

Acestea pot fi achiziționate atât online, pe www.bilete-fcsb.ro, cât și la casele de bilete de la Arena Națională. Prețul unui tichet este de 30 Lei. Vă mulțumim și vă așteptăm alături de noi!”.

Cu o victorie în derby, FCSB o scoate definitiv din lupta la titlu pe CFR Cluj, iar echipa lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii se apropie la doar un punct de Farul Constanța.