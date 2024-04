Pentru ce ii este recunoscator Mihu, din Toate pânzele sus, marelui actor Amza Pellea: “M-a adoptat imediat”. Exclusiv

Amza Pellea s-a născut pe data de 7 aprilie 1931 la Băilești. Dacă nu ne-ar fi părăsit atât de devreme, celebrul actor ar fi împlinit astăzi vârsta de 92 de ani. Maestrul Amza Pellea a fost creatorul celebrului personaj Nea Mărin dar nu doar comedia l-a caracterizat pe marele actor. În decursul anilor a interpretat, cu același talent uriaș, personaje istorice marcante ale neamului românesc.

41 de ani de la moartea prematură a celebrului actor Amza Pellea

Astăzi, marele actor Amza Pellea, creatorul personajului Nea Mărin, ar fi împlinit 92 de ani. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK Cristian Șofron, cel care a jucat alături de Amza Pellea în multe producții, își aduce aminte de marele actor.

Declară că acesta nu se enerva niciodată la filmări, chiar dacă avea și el probleme, iar în ziua în care Cristian Șofron a fost ales să joace alături de Amza Pellea, maestrul l-a adoptat imediat. Au trăit împreună o poveste minunată și declară că ii va fi veșnic recunoscător lui nenea Amza pentru tot ce l-a învățat.

Amza Pellea a fost căsătorit, timp de 25 de ani, cu Domnica Mihaela Policrat. Împreună au o fată, pe cunoscuta actriță Oana Pellea. S-au cunoscut în anul 1958 și s-au logodit chiar în acel an. Așa cum spunea marele actor, când a văzut-o pe soția lui a fost dragoste la prima vedere.

S-au întâlnit la un ștrand, iar Amza Pellea nu știa să înoate. Vrând să nu o piardă, acesta s-a aruncat după ea în apă și a cucerit-o. Amza Pellea a murit în data de 12 decembrie 1983 și, 20 de ani mai târziu, se stingea din viață și iubirea vieții lui, Domnica Mihaela.

Cristian Șofron: “M-a adoptat imediat”

Cristian Șofron, actorul care l-a interpretat pe Mihu în celebra serie Toate pânzele sus spunea, la un moment dat, că toată copilăria lui a însemnat , și mulți alții. Aflăm cum a ajuns să joace alături de marele Amza Pellea și cum l-a ales Sergiu Nicolaescu.

“Da, am mai spus-o, am fost un norocos. Am deschis ochii asupra lumii, practic, alături de oameni minunați. Domnul Amza, domnul Nicolaescu, Besoiu, Jean Constantin, Sebastian Papaiani, George Constantin, Octavian Cotescu, Emil Hossu și alții mi-au fost aproape.

Domul Sergiu Nicolaescu dăduse probe cu zeci de alți copii. Când m-a chemat pe mine (jucam deja la Teatrul Nottara în două spectacole), mai rămăsese unul singur. Și, până la urmă, am rămas doar eu…Amza Pellea era un om cald, sufletist, gata să spună mereu o vorbă bună. M- a adoptat imediat și am trait împreună o poveste minunată”, ne povesteste actorul Cristian Sofron.

“Toată lumea din echipa de filmare plângea”

Marele actor Amza Pellea s-a născut într-o familie cu 5 copii, iar părinții lui nu au avut nicio înclinație spre teatru sau orice alt domeniu artistic. A început să joace la Craiova, încă din perioada stagiaturii, iar în anul 1962 vine în București unde va juca, cea mai mare perioadă a vieții sale, la Teatrul de Comedie. Cristian Șofron, cunoscutul actor, ne spune ce lucruri a învățat, în descursul vieții, de la maestrul Amza Pellea.

“Am învățat de la el seriozitatea, chiar dacă pe fondul unei atmosfere relaxate. Punctualitatea, implicarea totală. Și să nu uităm de talent. În filmul Atunci i-am condamnat pe toți la moarte, este o secvență în care amândoi plângem.

Îmi aduc aminte că, după ce s-a terminat scena, ne-am uitat în jur și toată lumea din echipa de filmare plângea de mama focului. Chiar și domnul Nicolaescu avea ochii umezi… A fost frumos”, ne povestește Cristian Sofron.

Amza Pellea nu se enerva niciodata la filmari

Amza Pellea a dat admitere la Institutul de Cinematografie și a intrat la actorie, nu la regie film așa cum își dorea. A dat admitere dintr-o pură întâmplare pentru că el a mers acolo să-și susțonă o prietenă. Membrii comisiei examinatorii i-au pus niște întrebări, i-au dat niște teste și l-au admis la actorie.

Încă din primul an, maestrul a rămas in amintirea colegilor și profesorilor pentru poantele pe care le spunea, cu accentul neaoș oltenesc. Cristian Sofron își amintește că maestrul Amza Pellea nu se enerva niciodată la filmări, chiar dacă avea și el probleme, ca orice om.

“Nu mi aduc aminte să-l fi văzut vreodată supărat, furios desi, probabil avea și dumnealui problemele . Dar, fiind un om de o anume calitate, nu lăsa să se vadă asta și era mereu gata să ajute, să sprijine, gata de o vorbă bună”, isi aminteste actorul Cristian Sofron.

“Am și eu tristețile, nemulțumirile mele”

Primul rol din viața micului Amza Pellea a fost atunci când acesta avea doar 7 ani. A interpretat rolul Lupului din basmul Scufița Roșie. Nu a dorit alt rol pentru că era foarte timid și a preferat să poarte masca de lup timpul.

A terminat un liceu de electronică devenind specialist în aparate de calcul. Iubirea pentru actorie însă a învins calculele, maestrului plăcându-i mult mai mult să recite poezii și să joace în piese de teatru. Cristian Șofron îl consideră pe Amza Pellea un om desebit și recunoaște că îi este recunoscător pentru foarte multe.

“Cât despre ce ii lipseste teatrului romanesc la ora actuala…nu pot să mi permit astfel de remarci, desi am și eu tristețile, nemulțumirile mele legate de acest subiect. Este un alt ritm al vieții, al construirii unui personaj, a analizei unui traseu al personajului.

Avem în continuare actori minunați, de toate generațiile, dar parcă un Ștefan Iordache, Gheorghe Dinică, un Marin Moraru…ca să dau doar atât de puține exemple”, ne spune Cristian Șofron.

Maestrul Amza Pellea a decedat pe data de 12 decembrie 1983, la București. Avea doar 52 de ani ani când ne-a părăsit. Moartea a survenit în urma unui cancer galopant la plămâni. Atunci când a trecut în neființă fiica lui, Oana Pellea, avea doar 22 de ani. Celebrul actor și orice ar fi încercat familia lui s-a soldat cu un eșec, nu a dorit niciodată să se lase de țigări.