Pep Guardiola, explicații după celebrarea scandaloasă din Manchester City – Liverpool 4-1: “Asta i-am spus lui Tsimikas”. Video

Pep Guardiola s-a bucurat ostentativ după golul de 1-1 marcat de . Reacția sa a stârnit ample controverse, însă antrenorul a continuat ironiile.

Pep Guardiola nu își cere scuze după gestul său din timpul meciului cu Liverpool

Liverpool a început excelent derby-ul cu Manchester City, după golul din minutul 17 al lui Salah, iar reușita lui Julian Alvarez din minutul 27 l-a făcut pe Guardiola să își piardă mințile pentru câteva secunde.

Antrenorul „cetățenilor” s-a bucurat ostentativ în fața rezervelor lui Liverpool și a încercat să dea mâna cu Kostas Tsimikas, care nu a reacționat în niciun fel, deși era vizibil stânjenit.

Pep Guardiola nu s-a oprit aici și a bătut palma cu Arthur Melo. Gestul său i-a scandalizat însă pe cei de la Liverpool, iar spaniolul a trebuit să dea explicații la conferința de presă.

Guardiola casually shaking Arthur's hand after City's equaliser! 😂🤣 — EuroFoot (@eurofootcom)

Rio Ferdinand a comentat și el gestul, surprins că Tsimikas nu l-a împins măcar pe Guardiola. Pep s-a apărut însă după meci: „Eram fericit și i-am zis cât de frumos a fost golul nostru și asta a fost tot”.

Antrenorul lui Manchester City, ironii după celebrarea scandaloasă: „Normal că a fost o glumă”

Întrebat de jurnaliști dacă încercat să glumească, a răspuns ironic: „Bineînțeles că da. Nu, haideți. Îmi pare atât de rău. Vorbesc cu Tsimikas dacă a fost lipsă de respect.

Am sărbătorit golul așa cum o fac cu fiul meu. I-am spus că e un gol frumos. Asta a fost tot. Îmi pare atât de rău”, a fost reacția arogantă și sarcastică a antrenorului.

Din minutul 1 până în minutul 93 a fost o prestație perfectă. Chiar dacă am primit un gol, am jucat foarte bine. Liverpool a pus mereu pericol pe tranziție, dar noi am jucat foarte bine, una dintre cele mai bune prestații în cei 7 ani ai mei aici.

Pep Guardiola, laude pentru Jack Grealish și Julian Alvarez

Pep Guardiola a ținut să îi laude în mod special pe Julian Alvarez și Jack Grealish după prestația excelentă din meciul cu Liverpool: „Jucătorii știau că nu joacă slab. Am fost conduși, dar am continuat, am discutat la pauză, iar de la 2-1 jocul a devenit stabil. Jack Grealish? Ne-a salvat de la primirea celui de-al doilea gol. Riyad Mahrez a fost și el excepțional. Nu pot să numesc un jucător mai bun decât altul. Toți au fost excepționali.

Julian Alvarez? Nu numai golul, ci și pasele de la golul 2 și golul 3. Este foarte inteligent când are mingea, e un fotbalist excepțional. Clubul a reușit un transfer senzațional când l-a adus. E campion mondial alături de Lionel Messi dintr-un anumit motiv”.