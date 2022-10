Pep Guardiola face lumină în privința înlocuirii lui Haaland în meciul de la Dortmund. Care e starea norvegianului

După , Manchester City și-a securizat statutul de câștigătoare a grupei de Champions League. Nu a trecut însă neobservat faptul că, la mijlocul meciului, Pep Guardiola i-a scos pe Erling Haaland și Joao Cancelo. Tehnicianul și-a explicat decizia la finele jocului. Atunci când a oferit și detalii privind starea de sănătate a celor doi jucători.

”După meci, am văzut că mergea ok”, a spus Guardiola despre Haaland

Manchester City s-a deplasat la Dortmund din postura de lider al grupei. Și avea două șanse din trei pentru a o securiza, germanii putând pune lucrurile sub semnul întrebării doar în eventualitatea unui succes.

Care nu a venit. Și aceasta pentru că, precum la precedentul scor alb, la Copenhaga, Mahrez a ratat din nou o lovitură de pedeapsă, și implicit șansa de a-i oferi echipei sale un succes.

Evident, ținând cont de faptul că evolua în fața fostei sale echipe, toți ochii au fost pe ”mașina de goluri” Erling Haaland. Jucătorul care pare decis să facă praf . Și nu numai.

Norvegianul nu a fost însă în apele sale. În prima parte a meciului a reușit, spun statisticile, 13 atingeri, 7 pase complete, dar nu și vreun șut pe poartă.

Mai mult, a primit o lovitură care i-a pus pe jar pe fanii lui Manchester City. Dar și pe Pep Guardiola. Care a decis să nu-l mai folosească în partea a doua, chiar dacă tabela arăta 0-0. Și l-a înlocuit cu Bernardo Silva.

Evident, la finele meciului, situația lui Haaland a fost unul dintre punctele importante ale conferinței de presă. Managerul lui City a venit însă cu precizări liniștitoare pentru suporterii campioanei Angliei.

”Au fost trei lucruri cu Erling. L-am simțit obosit, dar trebuie să vă spun că medicul îmi spusese, înainte de meci, că Haaland a avut, ca și Joao (n.r. Cancelo, și el schimbat la pauză) febră.

Al treilea aspect are legătură cu o lovitură pe care a primit-o în picior. De aceea nu am putut să îl mai folosim în repriza a doua. După meci, am văzut că mergea ok”, a spus Guardiola.