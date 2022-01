Cum a reacţionat Pep Guardiola după ce Southampton a oprit seria victoriilor lui Manchester City: “Uneori meriţi şi nu câştigi”

Kyle Walker-Peters a deschis scorul pe St. Mary’s Stadium în minutul 7 cu un șut impecabil în poarta lui Ederson. „Sfinții” n-au rezistat decât până în minutul 65, când Aymeric Laporte a egalat dintr-o fază fixă, trimițând balonul cu capul în poarta adversă.

Pep Guardiola: „Mi-ar plăcea să avem un avans de 40 de puncte în fața lui Liverpool”

Antrenorul lui , Pep Guardiola, a rămas optimist după egalul cu Southampton. Vorbind pentru Sky Sports despre jucătorii săi, a zis: „Au fost incredibil de organizați și aceasta este una dintre cele mai bune performanțe pe care am avut-o împotriva lor. Da, rezultatul nu a fost bun, dar în ceea ce privește performanța și modul în care am jucat, a fost excelent”.

„Am jucat mai bine decât în ​​meciul cu Arsenal, când am câștigat, dar astăzi am remizat. Uneori meriți și tot nu câștigi, dar felul în care am jucat aici a fost excelent”, a adăugat spaniolul.

a avut, de asemenea, cuvinte de laudă la adresa „Sfinților”. „Southampton este o echipă foarte bună. Sunt organizați, joacă 4-4-2, pase lungi, ritm bun în contraatac, pregătire bună… Dar noi am fost geniali astăzi”.

Antrenorul lui Manchester City a recunoscut că vor mai pierde puncte, însă nu-și pierde încrederea, iar felul în care tratează fotbaliștii jocul pe teren este unul admirabil.

„Mi-ar plăcea să avem un avans de 40 de puncte în fața lui Liverpool, dar asta nu este posibil în ianuarie. Nu mă așteptam să am acest avantaj, dar acum ne vom odihni și ne vom întoarce cât mai în formă posibil”, a declarat pe final Pep Guardiola.

Reacția lui Laporte după ce a marcat golul egalării

Aymeric Laporte este autorul golului cu capul din minutul 65, din fază fixă. Fundașul lui Manchester City a fost mulțumit de prestația echipei sale, în ciuda rezultatului final.

„Cred că am meritat mai mult, dar trebuie să rămânem concentrați și să continuăm să jucăm ca în ultimele săptămâni. Am făcut o treabă grozavă, acum ne concentrăm pe următorul meci”, a spus Laporte.

Apoi a adăugat: „Aș fi dorit să câștigăm trei puncte în seara asta, dar au jucat foarte bine. Am jucat foarte bine și noi. Uneori câștigi când nu meriți, dar în seara asta am luat un punct când poate meritam puțin mai mult”.

Echipa lui Guardiola conduce detașat clasamentul

„Cetățenii” n-au marcat goluri pe bandă rulantă în ultimele săptămâni, așa cum obișnuiau, dar căutarea neobosită a titlului a continuat cu victorii împotriva lui Brentford, Arsenal și Chelsea. Manchester City se află pe primul loc cu 57 de puncte, la 12 puncte distanță față de locul 2 – Liverpool.

Aceasta a fost doar a doua oară când echipa lui Pep Guardiola a fost condusă la pauză într-un meci din Premier League, în deplasare, în acest sezon. „Cetăţenii” nu au reușit niciun șut pe poartă până în minutul 38, deși au avut o posesie covârșitoare – 74%.