Pepe, în lacrimi. Cântărețul a cedat presiunii divorțului de Raluca Pastramă

Pepe încearcă să fie puternic după separarea de femeia care i-a dăruit două fete, însă recent a cedat presiunii și a izbucnit în lacrimi în timp ce interpreta o melodie. Martoră a fost cântăreața Lora, care a fost invitată în emisiunea pe care artistul o desfășoară în online.

Ionuț Pascu, așa cum se numește în realitate muzicianul, și-a pus toată durerea în versuri, piesa „Clipe ce s-au frânt” potrivindu-i-se perfect în momentul de față. Artistul suferă după Raluca Pastramă, semn că este extrem de afectat de decizia brunetei de a pune capăt căsniciei.

Copleșit de emoții și cu durere în suflet, Pepe a cântat melodia cu ochii în lacrimi, dovadă că nu i-a picat bine separarea de cea de-a doua soție, Raluca Pastramă, cu care are și doi copii, Maria și Rosa Alexandra.

Pepe, cu ochii în lacrimi după separarea de soția sa. Cum a fost surprins

„Nu vreau să vorbesc… despre ce am făcut / Sufăr și trăiesc… clipe ce s-au frânt / Am mizat pe tot… cum ai făcut și tu / Nu am nimic de spus… acum totul s-a dus…”, sunt câteva dintre versurile melodiei care arată că Pepe se simte rănit adânc.

Mai mult decât atât, melodia lansată în urmă cu ani buni mai arată că artistul simte foarte mult lipsa partenerei de viață. Despărțirea recentă și-a pus serios amprenta sufletului cântărețului care ar face orice să repare relația cu Raluca Pastramă.

„Eu v-am zis că după ce am dansat o să ne îmbătăm și o să plângem. Așa se întâmplă”, spune Lora înainte ca Pepe să interpreteze melodia care l-a adus cu lacrimi pe obraz.

„Cum naiba îți cânți viața singur cu 20 de ani înainte nu știu. Cam așa e”, mărturisește cântărețul referindu-se la melodia sa.

Versurile sunt făcute de artist pe când avea numai 19 ani, piesa fiind o interpretare după o melodie celebră a trupei ABBA. Interpretarea le-a făcut tuturor pielea de găină, potrivindu-se perfect celor care suferă din dragoste.

Raluca Pastramă nu a dorit să discute despre motivele reale care i-au adus în acest impas, Pepe precizând că nu mai există cale de întoarcere din punctul de vedere al fiicei lui Nelu Pastramă. Asta nu înseamnă că cei doi nu se înțeleg și nu discută zilnic.

Cântărețul nu o poate uita pe mama copiilor săi, mai ales că au trecut prin bune și rele în cei 9 ani de relație și 8 de căsnicie. Pepe și frumoasa brunetă au pornit pe drumuri separate, dar asta nu înseamnă că totul poate lua o altă cale.