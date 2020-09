Pepe și Raluca, în culmea fericirii! Au fost nașii de botez ai unei fetițe superbe

În așteptarea concertului din acest weekend, Pepe se distrează pe cinste alături de cei dragi. Nici nu avea cum să se întâmple altfel, că doar nu în fiecare zi ți se oferă ocazia să fii naș de botez.

Da, ați auzit foarte bine. Îndrăgitul artist și Raluca, partenera sa de viață, au participat recent la ceremonia de creștinare a fetiței lui Alexander Florescu, instructorul de fitness cunoscut drept „antrenorul vedetelor”.

Și pentru că un astfel de eveniment impune o ținută pe măsură, frumoasa brunetă a purtat o rochie în nuanțe de roșu aprins și a reușit astfel să atragă toate privirile. Unde mai pui că nici latino loverul nu s-a lăsat mai prejos din acest punct de vedere.

Pepe și Raluca, nași de botez: „A fost drăguț”

„Am botezat o fetiță absolut superbă, fetița lui Alexander Florescu. (…) A fost drăguț. În weekend am fost naș.

Imediat după ce am botezat-o pe Ayanna, bine, a avut și cununia pe repede, pe malul lacului, la Cernica. După am plecat câteva zile pe la mare, am stat 4 zile pe la mare, ne-am relaxat cu copiii, mă mai bucur și eu puțin de vacanță”, a dezvăluit Pepe într-un interviu acordat pentru viva.ro.

Și-a anulat concertul din cauza unei răceli

„Mai mult decât mine nu cred că şi-a dorit cineva ca să fiu pe scenă la FamilyFest Island şi să facem o mare petrecere aşa cum ştiam noi că se face. Dar uite că nu a fost posibil.

Am dormit cu aerul condiţionat şi am mai şi băut rece şi am rezolvat vocea. Dar îmi revin eu şi promit că în scurt timp voi fi în mare, mare formă.

Încerc să îmi aduc aminte când sau dacă s-a mai întâmplat să se anuleze sau să reprogrameze un concert din cauza mea şi nu cred că există un alt exemplu. Este prima oară cred, în 21 de ani de carieră când pur şi simplu nu se poate cânta, nu pot cânta.

Eu zic că este şi ultima oară, fiindcă de aici încolo voi fi mult, mult mai atent, chiar dacă şi înainte aveam grijă. Îmi pare rău, îmi cer scuze şi mulţumesc mult, mult de tot pentru înţelegere. Voi reveni cu forţe proaspete şi promit că totul va fi de două ori mai bine, cel puţin”, le-a transmis Pepe fanilor săi. Din fericire, concertul a fost reprogramat, astfel că aceștia își vor putea revedea artistul preferat duminică, 13 septembrie.