Silvia Chifiriuc, după 17 ani de relație cu Petre Roman: “Am fost țintă, dar nu îmi pare rău de nimic!”

Dragostea dintre fostul premier Petre Roman și solista Silvia Chifiriuc a trecut testul timpului. Cei doi sunt împreună de 17 ani și au un băiat, Petrus, în vârstă de 12 ani.

Chiar dacă acum au o familie împlinită, unde liniștea și buna dispoziție sunt la locul lor, lucrurile nu au stat întotdeauna astfel.

Silvia Chifiriuc și Petre Roman au vorbit despre dificultățile întâmpinate la începutul relației, cum vor sărbători Dragobetele, dar și cum se înțeleg cu fiul lor, în emisiunea Vorbește lumea.

Ce planuri au Silvia Chifiriuc și Petre Roman pentru Dragobete

Cântăreața a dezvăluit că nu au nevoie de o zi specială pentru a-și sărbători dragostea și că obișnuiesc să facă asta în fiecare zi. De Dragobete speră să primească de la Petre Roman florile ei preferate.

„Noi de Dragobete sărbătorim iubirea ca în fiecare zi. Dar mâine, așa, mai vin niște floricele. Sper să vină floricelele acelea.”, a spus Silvia Chifiriuc.

Petre Roman a reacționat și a spus că soția lui este greu de mulțumit. Afirmația a deranjat-o puțin pe solistă, care i-a cerut să explice la ce se referă.

„E foarte pretențioasă.”, a spus fostul premier.

„E, da, nu. Nu e adevărat. La ce sunt pretențioasă? Cu florile. Îmi plac florile pe care el știe bine că le aștept. Și vine cu altele. Se întâmplă.”, a reacționat Silvia Chifiriuc.

Solista a dezvăluit că îi plac florile albe, zambilele, hortensiile și lalele. Cât despre modul în care vor petrece de Dragobete, a adăugat că cel mai probabil vor lua cina la restaurant.

Cum se înțeleg Petre Roman și Silvia Chifiriuc cu fiul lor?

Petrus are 12 ani și este la vârsta la care comunicarea cu părinții devine dificilă. Silvia Chifiriuc a dezvăluit că băiatul nu petrece foarte mult timp cu ea și soțul său.

Copilul preferă să se relaxeze alături de colegii și prietenii lui. Cel mai des merge cu părinții la film. Petre Roman spune despre fiul său că este înțelept și că întotdeauna este atent la deciziile pe care le ia.

Totodată, Silviei Chifiriuc îi place să creadă că Petrus a moștenit de la ea sensibilitatea și este bucuroasă pentru că reușește să ajungă, adesea, la un numitor comun.

„El are o natură maleabilă. Eu reușesc de fiecare dată să ajung cu el la un bun consens. Asta mă ajută. Cumva, ne cunoaștem. Știu cam cum să-l iau. Îi cunosc sensibilitățile. A moștenit de la mine sensibilitatea asta.”

Ce spune Petre Roman despre mutarea definitivă din țară?

Petre Roman a fost ales președinte al Universității Swiss UMEF din Geneva. , însă, că nu are de gând să plece definitiv din țară, deoarece conduce „Institutul Revoluției Române”.

„E adevărat că eu am fost ales președintele unei universități importante din Geneva. Sunt și profesor acolo. Dar, de la început, le-am zis că am un lucru foarte important de făcut în țară. Așa că am convenit cu cei de la universitate să merg cam un weekend pe lună, dar nu mai mult.”, a declarat Petre Roman.

Cu ce s-a confruntat Silvia Chifiriuc la începutul relației cu Petre Roman?

În același timp, soția lui, Silvia Chifiriuc, a dezvăluit că au existat clipe în care i-a fost greu și și-ar fi dorit să plece din România, mai ales la începutul relației cu Petre Roman, când numele său apărea foarte des în presă.

„De multe ori m-am gândit cum ar fi. Mai ales când am fost supărată pe ce se întâmplă aici. Unii oameni sunt și răutăcioși. Când văd că-ți merge bine, că ai reușit ceva, simt nevoia să te înțepe, să te facă să nu te simți bine și să nu te bucuri cu adevărat de realizarea pe care o ai.

Au fost foarte mulți ani în care eu nu am spus nimic când s-a scris ceva neadevărat despre mine, dar am făcut asta din bun simț față de cei dragi ai mei, nu vreau să mă cert cu nimeni. Nu e nimeni dator să dea socoteală despre viața lui și felul în care am trăit. Am fost țintă, dar asta nu mai contează acum. El m-a avertizat. M-a pregătit. Aveam suportul lui. Mi-a zis că se vor scrie foarte multe lucruri neadevărate despre mine. Am pășit cu toată încrederea și cu toată iubirea în povestea asta cu el. Nu-mi pare rău de nimic! Relația noastră a fost foarte bine sudată de la început. Ceea ce mi-a dat Dumnezeu este al meu și duc mai departe și pentru fiul meu Petrus, și pentru mine ca om”, a spus artista.

Petre Roman i-a fost alături mereu partenerei lui de viață și a avertizat-o încă de la început că nu va fi ușor. Artista afirmă că nu regretă nimic din ceea ce a trăit.

„Tu ai fost țintă, mai ales la început. În momentul în care a devenit publică relația dintre noi, în 2007, era evident că va fi o mare învolburare mediatică.

Au fost 54 de zile fără oprire. Pentru Silvia a fost greu. A suferit mult.”, și-a amintit fostul premier al României.

Petre Roman a divorțat de Mioara Roman după 34 de ani

Petre Roman a divorțat de Mioara Roman în 2007, după un mariaj care a durat 34 de ani. Motivul a fost faptul că fostul premier a cunoscut-o atunci pe Silvia Chifiriuc, de care s-a îndrăgostit iremediabil. Cei doi s-au căsătorit religios doi ani mai târziu, pe 6 aprilie 2009.