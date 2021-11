Steliana Sima îi simte lipsa lui Petrică Mițu Stoican. Marian Ionescu Căpitănescu, răpusă de durere

Cele două soliste îi simt lipsa regretatului interpret din Mehedinți, care s-a stins din viață în urmă cu două săptămâni, la vârsta de 61 de ani.

Moartea lui Petrică Mițu-Stoian a lăsat un gol imens în sufletele celor care l-au cunoscut și i-au iubit muzica, versurile și voia bună.

Steliana Sima și Mariana Ionescu Căpitănescu se numără printre care nu au putut trece peste moartea interpretului și cărora nu le vine a crede nici acum.

Steliana Sima și Mariana Căpitănescu, afectate de moartea lui Petrică Mîțu-Stoian

Steliana Sima a mărturisit că a avut nevoie de o curățire a sufletului, de aceea a mers la slujba de la Arhiepiscopia Tomisului. În felul acesta a reușit să facă față situației.

„Mie mi-a fost foarte rău. Am dat fuga la Înaltul Teodosie, pentru că nu puteam să merg în Moldova, m-am dus la Constanța, unde este mai aproape.

Am participat la Sfânta Liturghie, am făcut molifte. Am făcut o curățire sa pot să fac față. Ne-a afectat foarte mult”, a mărturisit solista pentru .

Mariana Ionescu Căpitănescu, marcată de moartea lui Petrică Mîțu-Stoian

În aceeași notă, Mariana Ionescu Căpitănescu spune că absența lui Petrică Mițu-Stoian este foarte mare, mai ales când se întâlnește cu alți artiști la .

„Zilele acelea au fost incredibil de grele pentru noi. Și acum când mergem la filmări ii simțim lipsa. Astăzi am fost la o filmare cu Constantin Enceanu și ceva ne lipsește, ne lipsește el. Ne uităm și parcă așteptăm să apară”, a declarat vedeta în vârstă de 52 de ani.

Cântăreața de muzică populară este marcată de moartea regretatului solist, însă va rămâne cu foarte multe amintiri frumoase în minte de la concertele și spectacolele unde au fost împreună.

Mariana Ionescu Căpitănescu regretă foarte mult moartea fulgerătoare a vedetei de la Ansamblu Maria Tănase din Craiova, asta pentru că aveau o prietenie și o relație foarte apropiată.

Solista are o admirație aparte pentru regretatul solist din județul Mehedinți despre care spune că era o persoană generoasă și cu un suflet uriaș.