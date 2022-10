Petrolul – FCSB Live stream ora 21:30 în etapa a 13-a din SuperLiga. Echipele de start

Meciul Petrolul – FCSB are loc duminică, 9 octombrie, cu începere de la ora 21:30, în cadrul etapei a 13-a din SuperLiga. Bucureştenii au sacrificat deliberat jocul din Conference League din Danemarca, pierzând cu un ruşinos 0-5, pentru a trimite la Ploieşti cea mai bună echipă, deoarece ocupă locul 14, antepenultimul, cu doar 11 puncte şi sunt în mare pericol de a rata intrarea în play-off, chiar dacă au două restanţe. Petrolul se află pe locul 7, cu 17 puncte, dar a pierdut consecutiv în ultimele trei runde.

Unde se joacă meciul Petrolul – FCSB

Confruntarea Petrolul – FCSB se desfăşoară duminică, 9 octombrie, de la ora 21:30, pe stadionul Ilie Oană din Ploieşti de la ora 21:30, în etapa a 13-a din SuperLiga. Este un meci aşteptat cu mare interes, care se va disputa cu casa închisă, de fapt prahovenii vânzând la pachet mai multe partide de acasă şi astfel şi-au asigurat permanent tribunele pline.

ADVERTISEMENT

care să menţină nou promovata din Ploişeti în lupta pentru play-off, mai ales după ce restanţele salariale faţă de jucători au fost achitate şi doresc şi mai mult acest succes pentru că au fost iritaţi ca mulţi alţi români de felul în care a tratat FCSB prezenţa în cupele europene. Îşi doresc victoria şi câţiva dintre jucătorii cheie care au trecut pe la FCSB şi nu au amintiri tocmai plăcute:

Cine transmite la TV partida Petrolul – FCSB

Partida Petrolul – FCSB se joacă duminică, 9 octombrie, de la ora 21:30, pe stadionul Ilie Oană din Ploieşti, în etapa a 13-a din SuperLiga. Acest meci, considerat capul de afiş al etapei, va du televizat în direct pe programele Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1. O mai puteţi urmări în format LIVE VIDEO intrând pe site-ul FANATIK.RO.

ADVERTISEMENT

La Ploieşti oamenii se bucură de o superbă zi de toamnă, cu un cer complet senin, fără nici cel mai mic pericol de ploaie, iar maxima zilei mai avea puţin şi se apropia de temperaturile de vară, oprindu-se la amiază la 23 de grade. Sigur, la ora jocului va scădea până la 15-16 grade, optim pentru fotbal. Arbitrul clujean Horaţiu Feşnic va conduce acest joc.

Ce jucători lipsesc din întâlnirea Petrolul – FCSB

Antrenorul Nicolae Constantin îşi poate face planul tactic aşa cum doreşte, pentru că ar avea o singură problemă, nici aceea sigură în totalitate, privind absenţa vreunui jucător. Costică Budescu a revenit în grup, la antrenamente, după ce a stat aproape un an pe tuşă de la operaţia de ligamente, dar Constantin ezită să îl folosească într-un meci de asemenea intensitate. Este posibil ca totuşi să se afle pe bancă.

ADVERTISEMENT

La FCSB Risto Radunovic, trimis de urgenţă în Serbia, la celebra vindecătoare Marijana, a fost refăcut în regim de urgenţă şi va putea juca la Ploieşti. În echipă vor reveni toţi jucătorii menajaţi în Danemarca: Coman, Olaru, Cordea, Compagno, Tamm şi Edjouma plus Omrani, care nu avea drept de joc în Europa. Postul lui Nicolae Dică este serios în pericol, un rezultat negativ aici putând duce la înlocuirea sa.

Cote la pariuri la jocul Petrolul – FCSB

Pentru casele de pariuri FCSB are statut de mare favorită, primind o cotă foarte scăzută deşi la această oră Petroul are şase puncte în plus şi bucureştenii sunt pe loc de baraj de supraviţuire. 1,65 este cota la victorie pentru FCSB şi este logic faptul că Petrolul a primit o cotă foarte mare pentru a da lovitura, 5,75 şi 1,85 pentru a marca un gol.

ADVERTISEMENT

Cele două echipe nu au mai stat faţă în faţă din 2015, pentru că echipa prahoveană a avut nevoie de mulţi ani pentru a reveni în primul eşalon, la un moment dat activând chiar în campionatul judeţean. Ultimele trei meciuri la Ploieşti au fost remize, FCSB reuşind să se impună aici sun numele de Steaua în 2011 cu scorul de 3-2.