Piedone a demisionat din funcția de președinte executiv al PUSL. Ce l-a nemulțumit: “Vreau să stabilim o regulă”

Neliniște în Partidul Umanist Social Liberal (PUSL). După ce mișcarea politică a anunțat că o susține pe Gabriela Firea pentru Primăria Bucureștiului, PUSL și-a pierdut președintele executiv.

Piedone a demisionat din funcția de președinte executiv al PUSL

și-a anunțat demisia printr-un șir de mesaje transmise colegilor de partid. Totuși, deși și-a exprimat nemulțumirea pe mai multe teme, Piedone a precizat că decizia sa nu are legătură cu anunțul PUSL de a o susține pe Gabriela Firea la Primăria Generală.

”Vreau să stabilim o regulă. Sunt comunicatorul numărul unu al partidului, cu sau fără voia dumneavoastră. V-aș ruga ca începând de mâine să înțelegeți că este o disciplină de partid. Dacă mă acceptați bine, dacă nu iarăși bine.

Eu am să pot să comunic, dacă comunicați peste mine, am onoarea și curajul să vă contrazic și să vă spun că nu este comunicatul meu. Ca președinte de partid azi în funcție, eu sunt cel care comunic exterior… de susținere a unui candidat, de nesusținere, de mers la un marș, de nemers la un marș. Sunt singurul care pot să comunic sau să desemnez.

Președinții, copreședinții, alți președinți din conducerea colectivă a acestui partid mă vor consulta. Nu vreau dictatură, vreau colegialitate.

Nu pot fi întrebat la ceas de seară ce a comunicat x și eu să nu știu. Am salvat aparențele că nu știu spunând că așa trebuie să fie. Dar pe viitor, ce nu știu, vă voi da cu bâta în brazdă…

O seară bună vă urez și de acum încolo tot ce am de comunicat vă voi comunica verbal. Eu nu am nevoie să-mi ia cineva fața. Puteți să o luați, eu nu am nevoie de față.

Am nevoie de spate ca să vă susțin fața voastră. Dar nu pot să știu când vă susțin fața voastră să nu știu că trebuie să vă susțin. O seară bună”, a transmis Cristian Popescu Piedone, luni seară, într-un mesaj audio către colegii din partid, difuzat de .

Un simplu membru de partid

Asta se întâmpla luni seara, mați dimineață însă a transmis un nou mesaj prin care își anunța demisia din funcția de conducere și opțiunea de a rămâne un simplu membru de partid.

”Am citit cu atenție mesajul scris de domnișoara Serin Hussin. Vreau să vă spun că l-am lecturat de cel puțin 2-3 ori. Dacă aseară am dat un mesaj prin care am lezat pe cineva și ați considerat că sunt o paria a acestui partid, îmi cer scuze. Cum îmi cer astăzi scuze eu, aș dori ca și cei care au conceput acest mesaj să-și ceară și ei scuze. Nu mă caracterizează…

Oricum, le mulțumesc celor din PUSL pentru că au spus că ocuparea funcției de primar la Sectorul 4 și ulterior la Sectorul 5 se datorează PUSL, unei simple liste.

N-am nici vanitatea, nici preamărirea de care se spune în acest mesaj și o pot demonstra prin umilința mea. A rămâne un simplu membru al acestui partid pe care n-o să-l trădez. Astăzi îmi dau demisia din funcția de președinte executiv”, a mai transmis Cristian Popescu Piedone.

Mesajul edilului continuă în aceeași notă: ”Las capetelor luminate din acest partid, doamne și domni, să-l conducă fără vanitate și fără preamărire. Nu m-a jignit nimic mai mult decât atunci când vrei să construiești și să faci ceva, să fii acuzat.

Da, conducerea e colectivă, corect și nu mi-am asumat eu să fiu un conducător, dar răspunderea este nominală. Dacă răspunderea e colectivă, atunci când răspundem, răspunderea se împarte tot în nominal… în colectiv toata lumea e… nu știe ce s-a întâmplat nimeni. Nu vreau să vă plictisesc.

Important este că, de astăzi eu, Cristian Popescu, las conducerii partidului dreptul de a alege unul mai bun, eu fiind de astăzi un simplu membru de partid, care voi răspunde la chemările partidului, la acțiunile lui, ca toți membrii de partid. Dumnezeu să ne dea sănătate tuturor și vă mulțumesc pentru încrederea acordată… Zi bună”, și-a încheiat Cristian Popescu Piedone mesajul prin care își anunța demisia.