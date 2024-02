Piedone aruncă în aer calculele PNL-PSD pentru Primăria Capitalei. „Cele două partide nu pot accepta un astfel de șantaj”

Anunțul făcut duminică seară de către primarul Sectorului 5, un apropiat al Gabrielei Firea, vine în contextul în care PSD și mai ales liderul acestui partid, Marcel Ciolacu, pare decis să nu susțină candidatura fostului ministru al familiei la Primăria Capitalei. Astfel, deși anunțul făcut de Popescu-Piedone ar putea fi văzut ca făcând jocurile Gabrielei Firea, analiștii văd mai degrabă o încercare a acestuia de a profita de actuala ambiguitate în ceea ce privește candidatul/ candidații PNL-PSD.

Nu Firea, ci Piedone intră în cursa pentru Capitală

Primarul Sectorului 5 a anunțat duminică seara că va candida la Primăria Capitalei, precizând însă că este deschis la o alianță cu PNL și PSD, adică că ar accepta să fie candidatul acestor partide. „Voi candida la Primăria Capitalei din partea Partidului Puterii Umaniste iar cine vrea să se alinieze lângă noi, să aibă o alianță cu noi, sunt deschis, sunt și social și liberal.

Am suportul electoratului, am suportul firului de iarbă, eu de acolo provin. Dai în mine, dai în fabrici și uzine, dai în clasa muncitoare. Mi-a venit rândul. Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal să își pună candidat comun sau posibilitatea să intre într-o alianță cu Partidul Puterii Umaniste. Finala se joacă între mine și Nicușor Dan”, a spus Piedone.

Lăsând să se înțeleagă că posibilii candidați sau candidat al PNL și PSD nu au astfel nicio șansă, Piedone a enumerat din condițiile pe care le pune, anume ca la Sectorul 5 să fie susținut fiul său, Vlad Piedone, în prezent deputat PSD, dar și prefectul Capitalei la Sectorul 2. Mai mult, acesta și-a continuat discursul de forță, susținând că la congresul PUSL din 4 aprilie, partidul fondat de Dan Voiculescu și condus chiar de către Piedone acum, va veni cu candidați „surpriză” și pentru restul sectoarelor Capitalei.

Acest anunț vine la capătul mai multor evenimente interesante în ceea ce privește lupta pentru Capitală. La începutul lunii februarie, PUSL anunța că susține candidatura Gabrielei Firea la Primăria București. La acel moment PSD și PNL încă negociau comasarea alegerilor și modul în care se vor prezenta la alegerile locale, adică dacă vor avea candidați proprii sau dacă, acolo unde va fi necesar, vor susține un candidat comun. Mai important, Marcel Ciolacu, refuza să anunțe clar că PSD o susține pe Gabriela Firea.

A doua zi după acest comunicat, Popescu-Piedone anunță pe pagina sa de Facebook că că PSD și PNL nu se decid urgent cu ce candidat merg în alegerile pentru Primăria Bucureștiului, va candida el. „Rog alianța puterii să nu-și mai fluture orgoliile în public și să-și anunțe rapid candidatul pentru Capitală! În caz contrar, anunț public că îmi pun cei 30 de ani de experiență în administrația publică în slujba cetățenilor care mă vor primar al Capitalei”, anunța acesta.

Săptămâna trecută, cu o zi înainte de conferința de presă a liderilor PNL și PSD în care au anunțat comasarea alegerilor, Piedone a avut o întâlnire cu liderii social-democrați unde, cel mai probabil, a căutat sprijinul acestora pentru candidatura sa. A fost momentul declarației celebre când a spus că nu poate susține candidatura Gabrielei Firea „pentru că, de obicei, orice cal devine gloabă”. Și duminică seară a încercat să explice că prin această metaforă s-a referit în fapt la el, spunând că dacă ar fi fost o referință la Firea ar fi folosit termenul de „iapă”.

Sâmbătă, cu o zi înainte anunțului candidaturii, un sondaj CURS, casă apropiată de PSD, arată că Nicușor Dan este susținut de 36% din electorat, Firea 33%, Burduja 8% iar 10% din respondenți l-au nominalizat „în mod spontan” pe Popescu-Piedone.

Face Piedone jocurile Gabrielei Firea?

Una din posibilele interpretări ale anunțului lui Piedone este că asistăm la o nouă mișcare de presiune asupra PNL-PSD pentru ca alianța să o susțină totuși pe Gabriela Firea în cursa pentru Primăria Capitalei, dată fiind relația apropiată pe care aceasta o are cu Dan Voiculescu.

„Cu Piedone eu cred că este o păcăleală. Nu cred că PSD-ul îl va accepta drept candidat. El e prieten foarte bun cu Firea, și atunci cred că vrea să spună PSD-ului că ori o puneți pe Firea candidat, ori vin eu și vă fac concurență. Sondajul ăsta CURS, o casă apropiată de PSD, chestia cu 10% care au zis spontan eu nu o cred. Mai știu și eu cum se fac sondajele, iar atunci când prezinți o listă e rar să ai atâția oameni care să spună că vor pe altcineva”, a declarat, pentru FANATIK, sociologul Mircea Kivu.

Altfel spus, în condițiile în care PNL și PSD nu s-au decis dacă merg cu un candidat comun sau nu, în condițiile în care PNL pare că încă caută un independent iar PSD pare decis să nu o nominalizeze pe Gabriela Firea, Marcel Ciolacu nu va accepta niciodată să potențeze un posibil rival intern, anunțul lui Piedone ar viza cele două partide.

„Pare o încercare de a influența niște negocieri ale PSD PNL cu privire la candidatul pentru Primăriei Capitalei. Nu-mi dau seama dacă Piedone vizează într-adevăr candidatura din partea alianței sau vrea să impună un candidat acolo”, a declarat, pentru FANATIK, și consultantul politic Adrian Zăbavă.

Astfel, , Piedone speră să se prezinte drept singurul candidat ce poate câștiga Bucureștiul pentru PNL și PSD. Practic, le transmite că, odată intrat în cursă, orice candidat propus de cele două partide nu va avea șanse în fața lui Nicușor Dan. De aceea și termenii de negociere anunțați duminică, anume sectoarele 2 și 5.

„Mi-e greu să cred că Piedone poate fura voturi de la Nicușor Dan și mi-e greu să cred că Piedone ar putea absorbi voturile care merg la Sebastian Burduja, decât într-o foarte mică măsură. În consecință, cred că Piedone candidat ar împinge voturile în sus și pentru Nicușor Dan.

Mă îndoiesc că PNL și PSD ar putea cădea în capcana asta, a unui Piedone care face jocurile în tot Bucureștiul. Adică el impune candidații, el spune cine e la Sectorul 5, la Sectorul 2. Nu cred că PNL și PSD pot accepta un astfel de șantaj, chiar și cu asumarea pierderii Capitalei odată cu candidatura lui Piedone”, este de părere consultantul Adrian Zăbavă.

Dacă PNL și PSD nu-l acceptă pe Piedone drept candidat comun, situația ar deveni riscantă chiar pentru liderul PSD, Marcel Ciolacu. Cu Piedone candidat, PSD riscă să piardă Primăria Capitalei, iar Marcel Ciolacu ar trebui să explice în fața partidului cum a reușit acest lucru, deși partidul avea unul dintre cei mai bine poziționați oameni (Firea).

Sociologul Ovidiu Voicu este însă de părere că Marcel Ciolacu poate ieși ușor din această capcană, oferind PNL-ului Capitala în schimbul susținerii pentru Cotroceni.

„E clar că Ciolacu nu și-o dorește pe Firea candidat, pentru că Firea câștigătoare va avea imediat pretenții la conducerea partidului și chiar de a candida la președinție. Dar Ciolacu are o ieșire simplă din această chestiune: să fie candidatul de la PNL.

Adică înfrângerea să fie a PNL-ului și Ciolacu să spună partidului că a trebuit să le dea candidatura de la București ca să ne asigurăm, nu știu, candidatura la președinție. Asta se poate vinde partidului, că oferă Primăria Capitalei pentru Cotroceni, și probabil că va fi o ieșire din impas pentru domnul Ciolacu”, a declarat, pentru FANATIK, Ovidiu Voicu, președintele ONG-ului Centru pentru inovare publică.

Piedone își joacă șansele în cursa pentru primărie

În opinia acestuia, Popescu-Piedone își urmărește propria agendă prin anunțul acestei candidaturi, principalul scop urmărit fiind . În acest moment, Piedone nu face decât să profite la maxim de incertitudinea ce privește candidații sau candidatul PNL-PSD.

„Cred că Piedone are o agendă personală clară și încearcă să profite de popularitatea pe care a câștigat-o dar și de situația ambiguă în ceea ce privește candidatul PSD-PNL. Și aici am în vedere două lucruri cheie. Pe de o parte campania importantă de imagine pe care și-a făcut-o de când a ieșit din închisoare. Am observat-o locuind în Sectorul 5, și am văzut atât acțiunile doar de imagine pe care le-a avut în sector, dar și felul în care este promovat de unele organe de presă, cunoscute pentru faptul că acționează la comandă. Nu avea nevoie domnul Piedone neapărat de o campanie atât de puternică doar pentru Sectorul 5. E clar că are o ambiție mai mare.

Apoi, al doilea lucru, este dorința de a-și lăsa fiul la Sectorul 5, de a asigura această tranziție în familie, punându-și fiul candidat la sector în timp ce el candidează la Primărie Capitalei. Această candidatură în tandem practic crește puternic șansele de reușită a tranziției dinastice a familiei Popescu Piedone, cel puțin la Sector 5”, a declarat, pentru FANATIK, sociologul Ovidiu Voicu.

Mai mult, analiștii politici sunt de părere că indiferent de ce decid PNL și PSD, Piedone va porni cu șanse reale în cursa pentru Primăria Capitalei.

„Cred că Piedone ar putea câștiga competiția dacă PNL și PSD nu vin cu un candidat comun, și ar putea să aibă șanse și în cazul unui candidat comun. Va depinde mult de candidați. Acest 10% spontan, ne raportăm la el ca și cum e real, nu avem ce să facem, dacă există acest 10% susținere spontană, atunci el are potențial pentru a se bate cu șanse pentru Primăria Capitalei indiferent de numărul candidaților”, este de părere consultantul Adrian Zăbavă.

Sociologul Ovidiu Voicu subliniază că fărâmițarea votului între adversarii lui Nicușor Dan îl ajută pe actualul primar și că acesta ar porni cu prima șansă în condițiile în care, alături de Piedone, PNL și PSD vin cu propriul candidat. Totuși, susține acesta, Popescu-Piedone va pleca cu șansele lui într-o luptă în trei.

„În momentul de față mi se pare că are o șansă reală, e foarte abil în a-și asigura imagine pentru un public cu resurse mai puține, dar care merge la vot. Mă refer la resurse de educație. Reușește să aibă succes, ceea ce e bizar, dacă stai să-l asculți vezi că nu prea știe să vorbească, nici carismă nu are, dar opțiunile oamenilor astea sunt – și ar avea o șansă reală într-o cursă în trei, mai ales dacă candidatul comun PNL-PSD va fi din zona de business-tehnocrată. Dacă candidatul PSD-PNL va fi cineva de tipul populist-demagog, genul Firea, probabil că Piedone ar avea o șansă mai mică”, a mai declarat acesta, pentru FANATIK.