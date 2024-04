Piedone, ironii la adresa PSD-PNL, cu candidatul Cîrstoiu. „Poate le dă Dumnezeu mintea înapoi”

Cristian Popescu Piedone, candidatul PUSL la Primăria Capitalei, a comentat, luni seară, eventuala retragere din cursă a medicului Cătălin Cîrstoiu, candidatul alianței PSD-PNL. Piedone a spus că, înainte să candideze, partidul pe care îl conduce le-a făcut o ofertă lui Marcel Ciolacu și lui Nicolae Ciucă dar au primat „interesele politicianiste” și „orgoliile partidelor”.

„Au cules până au ales, până l-au scos din joben”

Cristian Popescu Piedone a comentat, luni seara, informațiile privind o posibilă retragere a candidaturii medicului Cătălin Cîrstoiu, susținut de PSD-PNL, la , informații vehiculate înaintea ședinței de luni a Coaliției. Ulterior, surse politice au declarat că medicul rămâne candidatul celor două partide la postul pentru care se luptă și Piedone.

„Înainte să intru în această cursă, Partidul Umanist Social liberal, al cărui președinte sunt, a făcut o ofertă publică președintelui PSD Marcel Ciolacu și președintelui PNL Nicolae Ciucă, spunându-le ‘domnilor, nu există asumarea unui candidat’ și au cules până au ales , până l-au scos din joben. Alianța stă undeva la 40-45% pentru Consiliul General, partidul meu stă undeva la 18%”, a declarat Piedone la .

„Poate le dă Dumnezeu mintea înapoi”

Primarul Sectorului 5 a declarat că rămâne deschis la discuții dar e prea târziu pentru alianțe și el nu se dezice de partidul pe care îl conduce.

„Dacă ar fi avut înțelepciunea să accepte această ofertă, să nu pună interesele politicianiste sau orgoliile partidelor, astăzi defilau și câștigam Primăria Capitalei. Dar poate le dă Dumnezeu mintea înapoi, eu rămân deschis, dar asta nu înseamnă că eu mă voi dezice de partidul pe care îl reprezint și alianțe oricum nu se mai pot face”, a spus Popescu.

„Cu două lopeți să bage în locomotiva Piedone”

Sigur pe el, Piedone a spus că va câștiga Primăria Generală și că cei care doresc să-l urmeze în administrație trebuie să „bage cărbuni în locomotive Piedone”. „Cu două lopeți să bage în locomotiva Piedone, îi aștept, și oricine vrea să se alinieze în adiministrația Bucureștiului poate să vină în spate în vagoane să bage cărbuni, pentru că eu voi fi primarul tuturor, în special al celor șase primari de sectoare cu care voi colabora până în ultima zi de mandat”, a spus el.

Președintele PUSL a reiterat faptul că nu are încredere în sondaje, invlusiv în cele care-l dau câștigător pe primarul general, . „Am spus-o și o repet de la început. Am spus că nu mă retrag din această cursă, nu cred în sondaje. Singurele sondaje reale vor rezulta în urma votului din data de 9 iunie. Nu m-a descurajat și nici nu mă descurajează. Eu am plecat cu acel gând și mă duc în ultima zi cu același gând”, a mai spus Piedone.