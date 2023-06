Piticu de la Simplu dă cărțile pe față! Ce spune despre Smiley și despre CRBL

Piticu de la Simplu mărturisește cât de greu i-a fost, acum câțiva ani, când a trebuit să suporte mai multe intervenții chirurgicale. Datorită medicilor și credinței, Piticu a reușit să depășească acele momente.

Piticu de la Simplu vorbește despre Smiley și CRBL

Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, Ionuț Dumitru, alias Piticu de la Simplu, face dezvăluiri emoționante despre greutățile și bucuriile vieții. Ne spune de unde ii vine porecla de ‘Piticu’ și cum a luat naștere trupa ‘Simplu’.

ADVERTISEMENT

Cunoscutul coregraf mărturisește că mai ține legătura cu toți colegii din trupă și că reușesc, mai rar, să se vadă. De asemenea, a făcut dezvăluiri despre cum îi vede pe Smiley și pe CRBL.

Piticu ne spune cum este viața de tată de fete, cum și-a cunoscut soția, pe Liana, și susține că face cea mai bună plăcintă cu mere. Aflăm despre noua pasiune a lui, realizarea de costumații personalizate, și că băieții din trupa Simplu au rămas la fel și astăzi.

ADVERTISEMENT

Cum a luat naștere trupa Simplu

Cum s-a ‘născut’ trupa ‘Simplu’? V-ați gândit vreodată că veți avea asemenea succes?

-În anul 2000 ne-am hotărât să pornim acest nou proiect, prin fuziunea a două trupe de breakdance rivale, ‘Mesaj Nou’ (Din Pitești) și ‘Extreme’ (din București). Ideea a venit că urmare a faptului că ne doream să promovăm breakdance-ul, să-l facem să fie cunoscut și la noi în țară. Chiar nu ne gândeam la vremea aceea că vom avea un așa mare succes. Mă bucur că am reușit să aducem la lumina această latură din dans și că, oarecum, datorită nouă, breakdance-ul și streetdance-ul s-a dezvoltat enorm. În prezent foarte mulți tineri practică această artă în sport.

Mai păstrezi legătura cu băieții din trupă?

-Sigur că da! Am rămas prieteni foarte buni cu toții, și ori de câte ori avem ocazia ne și întâlnim și mai petrecem timp împreună. Rar, ce-i drept, pentru că fiecare dintre noi avem propriile noastre proiecte de îndeplinit.

ADVERTISEMENT

Piticu de la Simplu, despre CRBL și Smiley

Cu cine te înțelegeai cel mai bine? Cum era CRBL pe vremuri, dar Smiley?

-Noi ne-am înțeles foarte bine cu toții, altfel n-am fi avut succesul pe care l-am avut. Sigur că mai existau și discuții, însă ne spuneam fiecare punctul de vedere și ajungeam la un numitor comun. și Smiley au fost dintotdeauna aceeiași. Eu nu văd absolut nicio schimbare la ei. S-au mai maturizat, însă chiar și așa cu trecerea anilor, au rămas la fel de frumoși la interior.

“Ne-am făcut singuri toate cascadoriile”

Îți mai aduci aminte vreo întâmplare de la filmări?

-Ohooo! Am trăit multe, foarte multe momente și plăcute și mai puțin plăcute, la filmări. Chiar și la filmările peliculei ‘Un film Simplu’ ne-am distrat de minune, pentru că am refuzat să angajăm cascadori și ne-am făcut singuri toate cascadoriile. O întâmplare mai funny e cea în care, în timpul unui concert în 2001, pe scenă, mi s-au rupt pantalonii. Erau ‘doar’ vreo 15.000 de oameni în fața noastră, și eu am dansat așa, până la sfârșitul show-lui, cu pantalonii rupți între picioare (râde).

ADVERTISEMENT

“ ‘Piticu asta mic’ nu are ce caută la trupa de junior”

De la ce vine ‘Piticu’?

-Am început dansul în jurul vârstei de 14 ani, și pe vremea aceea eram cel mai mic din trupă (ca vârstă). Doamna coregraf a trupei de dans din care făceam parte la Palatul Copiilor din Pitești spunea că ‘Piticu asta mic’ nu are ce caută la trupa de juniori, și că trebuie să treacă la cea de avansați.

ADVERTISEMENT

Probleme grave de sănătate: “Recuperarea a durat aproximativ 1 an de zile”

Acum 6 ani ai trecut printr-o perioadă foarte grea. Cum te-ai refăcut și cum ai reușit să mergi mai departe? Cât a durat recuperarea?

-Da, așa este. Am avut , din multe puncte de vedere. Am trecut cu brio prin această cumpănă cu ajutorul unor medici foarte buni și a unor asistente absolut minunate. Și, bineînțeles, cu foarte multă credință în Dumnezeu! Recuperarea a durat aproximativ 1 an de zile, însă acum, mulțumesc lui Dumnezeu, sunt foarte bine.

“Orice s-ar întâmpla, eu nu renunț niciodată”

Cum a fost la Splash? A existat vreun moment în care te-ai speriat sau ai vrut să renunți?

-Îmi plac foarte tare provocările, de orice tip. Experiența ‘Splash’ e fantastică. De obicei am mari emoții într-o competiție, însă de fiecare dată sunt constructive. Și, orice s-ar întâmpla, eu nu renunț niciodată. Ba chiar unul din motto-urile care mă și reprezintă și după care mă ghidez în tot ceea ce fac, este ‘Luptă până la final’!

“Când suntem tineri, avem cu toții senzația că le știm pe toate”

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a ‘urcat’ la cap?

-Nu știu dacă neapărat pot să zic că mi s-a ‘urcat’ la cap celebritatea, în general am muncit foarte mult ca să fim în fiecare zi mai buni. Cred că atunci când suntem tineri, avem cu toții senzația că le știm pe toate. E ceva firesc pentru oricare dintre noi, cei care am trecut prin etapa respectivă.

“Educația prin dans este modul prin care poți să te dezvolți cel mai frumos”

Cum reușești să te ocupi atât de bine de copii, să-i înveți să danseze, să-i îndrumi pe calea asta?

-Fac ceea ce-mi place, asta cred că este secretul. Copiii sunt plini de energie, sunt sinceri, avizi de cunoaștere și foarte veseli. Asta mă face să îmi păstrez întotdeauna spiritul tânăr și vreau să cred că, pe lângă faptul că le sunt profesor, le sunt și un foarte bun prieten Cred că ar trebui să îi întrebați și pe ei ce părere au (râde).

Cât despre ‘Piticu Dance Studio’, este locul în care îmi doresc că toți copiii să se simtă că într-o mare familie. Să fie ca frații. Să creeze amintiri pentru întreaga viață. Educația prin dans este modul prin care poți să te dezvolți cel mai frumos și îmi place că lumea să simtă asta când calcă pragul ‘casei’ noastre.

Cum a fost perioada liceului? Erai timid sau cel mai rebel?

-Eram super rebel, dar aveam momente și când eram foarte timid. Depinde de împrejurări.

Ai copiat vreodată la vreun examen?

-Da!

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-Cred că eram clasa a 8-a, dacă îmi aduc bine aminte.

“La 14 ani am câștigat primii bani”

Mai ții minte când ai câștigat primii bani?

-La 14 ani. Îl ajutam pe tatăl meu care avea un service auto în Pitești și de acolo am avut prima mea sursă de venit.

Și pe ce i-ai cheltuit?

-La vârsta aia, primul lucru pe care l-am făcut cu banii a fost să mă duc să îmi cumpăr hainele care îmi plăceau și un parfum. Cu ce a mai rămas am ieșit în oraș cu prietenii, să le fac cinste.

Cum este tatăl Ionuț Dumitru? Mai permisiv, mai cerebral?

-Câte puțin din fiecare. Încerc să păstrez un echilibru. Nu știu dacă îmi iese tot timpul, dar am o relație deosebită cu fiicele mele.

“Amândouă fetele au înclinații spre latura artistică”

Cine dintre ele crezi că-ți va călca pe urme?

-Amândouă fetele sunt foarte talentate și au înclinații spre latura artistică. Dariana, cea mare, dansează și ea, însă îi place extrem de mult să cânte, și de aceea urmează și cursuri de canto. Daiana e destul de mică acum (abia a împlinit 2 anișori), și nu pot să îmi dau cu părerea. Dar atât cât poate la vârsta asta ține ritmul perfect, cântă și dansează peste tot pe unde mergem.

Ce înseamnă Liana pentru tine? Îți mai aduci aminte cum v-ați cunoscut?

-Am fost vecini de bloc, în Pitești, când eram copii. Practic ne cunoaștem de foarte multă vreme. Ne-am reîntâlnit după vreo 15 ani, tot în Pitești, și de atunci am rămas împreună.

“Nu prea îmi plac discuțiile în contradictoriu, prefer să le ocolesc”

Când vă mai certați, cine are ultimul cuvânt și cine cedează cel mai repede?

-Depinde de context. În general, nu prea îmi plac discuțiile în contradictoriu cu nimeni și prefer să le ocolesc.

Îți place să gătești? Care sunt preparatele care-ți ies cel mai bine?

-Da, îmi place, dar din păcate nu prea mai am timp. Plăcinta cu mere și tiramisu sunt două preparate la care mă pricep foarte bine să le gătesc. Spun cunoscuții că îmi ies chiar gustoase.

“Nu mai vedeam nicio ieșire din asta”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

-Cel mai greu moment din viața mea a fost acela în care am avut problemele de sănătate, în 2017. 4 operații, multe luni de recuperare și faptul că, la momentul respectiv, nu mai vedeam nicio ieșire din asta. Dar încă o dată spun, un singur lucru ne poate salva. Credința în Dumnezeu și rugăciunile către El!

“Realizez costumații personalizate pentru dansatorii din România”

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-Îmi place foarte mult grafica. Și nu multă lume știe că pasiunea asta pentru grafică m-a ajutat să încep și un nou bussiness pe lângă cel legat de școala de dans, dar cumva am rămas în același domeniu. În prezent realizez costumații personalizate pentru dansatorii din România. De fapt cam orice tip de echipament sportiv personalizat.

Dacă ar fi s-o iei de la început, ce greșeală nu ai mai repeta?

-Eu cred că este chiar bine să faci greșeli atât timp cât înveți ceva din ele. Așa că, dacă mă uit în urmă, nu văd neapărat greșeli, ci mai bine zis lecții din care am învățat continuu.

Ce planuri și proiecte ai pentru anul 2023?

-Proiectul cel mai important pentru anul 2023 este organizarea concursului ‘World of Dance România’, competiție pentru care am luat licență anul acesta. Îmi doresc foarte mult ca acest eveniment să fie unul cu adevărat fabulos și sunt sigur că am să reușesc să îndeplinesc acest obiectiv. Scopul meu este să transpun în realitate viziunea corectă despre ceea ce înseamnă dansul ca și competiție sportivă, dar și ca show.

“Premiul cel mare va fi de 10.000 de dolari, o premieră în România și Europa”

Calificările României pentru Finala Mondială World of Dance vor fi desfășurate în luna noiembrie 2023 în zilele de 4-5 noiembrie. În urma prospectării pieței și ulterior vizionării, centrul de evenimente NORD Events Center by Globalworth, ni s-a părut locul cel mai potrivit pentru desfășurarea acestui eveniment. Juriul va fi unul de top (vom avea nume foarte cunoscute de coregrafi din Europa și Statele Unite ale Americii). Premiul cel mare va fi de 10.000 de dolari, o premieră în România și Europa pentru o competiție de profil. Într-un cuvânt, va fi un eveniment, “altfel”.

Știu că ai planuri mari pentru luna august.

-Da, vom participa la cele două campionate mondiale din SUA, World Hip Hop Dance Championship și World of Dance Finals, alături de copiii ce fac parte din trupa de performanță a școlii de dans ‘Piticu dance Studio’. Va fi o provocare foarte mare. În prezent suntem la stadiul de a găsi cât mai mulți sponsori care să creadă în visul acestor copii. Cu ajutorul lor vrem să putem să le oferim șansa de a reprezenta România la cele mai prestigioase competiții din lume.

În același timp, îmi doresc enorm să dezvolt cât mai mult și High Shop, linia de haine personalizate destinate dansatorilor și nu numai. E un an plin de provocări frumoase și abia aștept să trăiesc fiecare clipă, în pași de dans.