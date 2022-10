Piticu’ de la Simplu și-a povestit tragedia: „Nu mai vedeam luminița de la capătul tunelului”

Piticu’, fostul membru al trupei Simplu, și-a schimbat viața radical. A slăbit aproape 18 kilograme în trei luni și și-a îndreptat privirea către Dumnezeu după ce în urmă cu aproximativ patru ani a fost la un pas de tragedie. Artistul a dezvăluit abia acum că a trecut prin patru operații dificile.

Piticu’ de la Simplu, la un pas de tragedie. Artistul a trecut prin patru intervenții chirurgicale

Ionuț Dumitru, pe numele său real, a fost la un pas de tragedie în anul 2018. a dezvăluit că s-a confruntat cu probleme medicale grave.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă a trecut prin patru operații de reconstrucție de uretră, Piticu’ nu a vorbit despre acest subiect până acum și recunoaște că sunt puțin oameni care știu ce s-a întâmplat în viața lui în ultimii ani.

„Foarte puțini oameni din jurul meu știu lucrul ăsta. Am avut patru operații, am avut o reconstrucție de uretră. Ori așa m-am născut, ori s-au întâmplat niște chestii.

ADVERTISEMENT

Nu mai puteam să urinez și s-a întâmplat să fac chestia asta undeva la 1:00 noaptea, într-o zi urâtă. N-am mai putut să urinez și s-a blocat tot.

Am făcut-o pe prima, a recidivat, a treia a recidivat și abia a patra….Deja nu mai vedeam luminița de la capătul tunelului. A fost ciudat rău, dar m-am lăsat în mâinile lui Dumnezeu”, a povestit Piticu’ la

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea Piticu’ a mărturisit că nu i-a fost teamă pentru viața lui pentru că și-a lăsat destinul în mâinile lui Dumnezeu. Mai mult, după ce starea lui de sănătate s-a îmbunătățit, a mers la Muntele Athos pentru a-i mulțumi pentru ceea ce a primit.

Piticu’ a slăbit 18 kilograme în aproximativ trei luni

Când vine vorba despre schimbările pe care le-a făcut în viață, Piticu’ a început cu mentalitatea. Acum este mult mai atent la cei dragi și prețuiește momentele petrecute alături de ei.

ADVERTISEMENT

„Sunt mult mai atent cu mine, cu familia, cu tot ce se întâmplă în jurul meu. Prețuiesc mult mai mult ce se întâmplă în jurul meu”, a declarat Ionuț Dumitru.

ADVERTISEMENT

De altfel, în ultimele trei luni, Piticu’ a trecut și printr-o adevărată transformare fizică. deține o școală de dans, dar nu le putea exemplifica toate mișcările elevilor săi.

„Mai erau copii care spuneau: ‘Domn profesor, dar nu ne arătați și nouă o învârteală în cap?’. Și atunci le ziceam: ‘Mai așteptați să slăbesc vreo 22 de kilograme și o să se întâmple și lucrul ăsta’.

Eu am un antrenor personal, are grijă de mine, la ce mănânc, sunt în dietă de două luni jumate. Mi-a zis că undeva la sfârșitul lui decembrie o să-mi arăt pătrățelele”, a spus Piticu’.

Momentul în care s-a produs declicul a fost atunci când, aflat în vacanță cu familia, a observat aspectul fizic de invidiat al unui domn mai în vârstă decât el.

„Schimbarea e majoră în viața mea și mi-am dorit lucru ăsta. Declicul meu maxim a fost când am fost în vacanță cu familia în iulie. Am fost în Palma de Mallorca și primele trei zile am mâncat, deja mă umflasem.

Și la un moment văd un domn la 45-50 de ani…dacă îl vedeai cum arăta…Și trei zile la rând l-am urmărit ce mânca el”, a mărturisit artistul.