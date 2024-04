Planta care te ajută să scapi de stres și să dormi mai bine. Mulți români o cumpără doar că oferă un gust deosebit mâncării. Este de mare ajutor în multe afecțiuni pentru că are acțiune antispasmodică, expectorantă și antiseptică.

Planta care și duce la un somn mult mai odihnitor. E cumpărată de multă lume pentru a fi adăugată în mâncare pentru un gust plăcut și o aromă mai intensă. Cu toate acestea are multe beneficii pentru sănătate.

Foarte mulți specialiști sunt de părere că cimbrul este util în calmarea sistemului nervos, mai ales dacă este transformat în ceai. O singură cană din această plantă ajută oamenii să doarmă mai bine în fiecare seară.

Licoarea se pregătește foarte simplu, din frunze proaspete sau din praf de cimbru măcinat ori cimbru uscat. În cazul în care se folosesc frunze, se adaugă câteva crenguțe la o cană de apă clocotită. Se lasă la infuzat circa 5-8 minute și apoi se strecoară.

Dacă ceaiul se prepară din cimbru praf, atunci se adaugă aproximativ o linguriță de pulbere la o cană de apă clocotită. Se amestecă de mai multe ori pentru a se combina perfect cele două ingrediente pentru această băutură.

Cimbrul este perfect pentru a scăpa de stresul acumulat pe parcursul zilei. Mai mult, practicienii de aromoterapie spun că are rolul de a reduce anxietatea pentru că are efecte anxiolitice. Acest lucru este demonstrat de un studiu realizat în anul 2014.

Cercetarea s-a făcut pe șobolani și a fost publicată în Journal of Acute Disease. Așadar, cimbrul scade nivelul de stres pentru că are în compoziția sa vitamina B6. Are un efect puternic asupra neurotransmițătorilor din creier care declanșează eliberarea de hormoni ai stresului.

Ce alte beneficii mai are cimbrul pentru sănătate

Cimbrul are și alte beneficii pentru sănătate, nu doar în reducerea stresului și un somn mai bun. are o mare concentrație de antioxidanți fenolici, printre care se numără luteina și zeaxantina, scrie . Asta înseamnă că luptă împotriva radicalilor liberi.

În plus, cercetătorii au constatat că extractele de cimbru mastic pot proteja oamenii de cancerul de colon. Această plantă stimulează circulația sangvină și fortifică sistemul imunitar, fiind bogat în vitamina C.

Totodată, reprezintă un antibiotic natural pentru tratarea disbiozei intestinale, calmează durerea și spasmele și este benefic pentru igiena orală și afte bucale datorită unei substanțe active din compoziția sa numită timol. Cimbrul reduce și tensiunea arterială.