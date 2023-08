Planul Ucrainei în cazul în care Rusia îl asasinează pe Zelenski

Când Volodimir Zelenski a fost întrebat dacă este îngrijorat de tentativele rușilor de a-l asasina, el a răspuns că nu-și poate permite să fie îngrijorat. „Dacă m-aș gândi în permenență la asta, m-aș închide în mine însumi, foarte asemănător cu Putin acum, care nu iese din buncărul său”, a declarat liderul ucrainean într-un interviu acordat CNN luna trecută. „Bineînțeles, gărzile mele de corp ar trebui să se gândească la cum să împiedice o astfel de tentative, aceasta este sarcina lor. Eu nu mă gândesc la asta”, a adăugat liderul de la Kiev.

Zelenski: „Am nevoie de muniție, nu de un taxi”

Dar dacă cea mai proeminentă figură a rezistanței ucrainene în fața războiului de agresiune declanșat de Rusia nu este dornică să ia în considerare un asemenea senariu, susținătorii lui Zelenski din țară și din străinătate nu își pot permite să-l ignore. Încă de când Zelenski a respins o ofertă de evacuare americană, declarând că „are nevoie de muniție nu de un taxi”, președintele ucrainean a jucat un rol cheie în obținerea sprijinului internațional pentru lupta împotriva Rusiei.

Deloc de mirare că în Rusia, de la parlamentari la bloggeri militari ultranaționaliști – trecând prin propaganda delirantă a Kremlinului – s-a format un cor agresiv care a cerut ca președintele ucrainean să fie țintă principală. Pentru că fostul comediant are acum un statut simbol a ceea ce Occidentul consideră a fi o luptă legitimă. Zelenski are abilitatea de a-și ruga aliații dar și de a-i critica până când obține ceea ce dorește. Este un excelent comunicator, cu ședințe foto în prima linie, apariții pe ecranele marilor summit-uri internaționale, etc.

Au existat tentative serioase de asasinare

La câteva săptămâni după invazia pe scară largă a lui Vladimir Putin în februarie 2022, un consilier de top al lui Zelenski, Mihailo Podoliak, a dezvăluit că au existat cel puțin o duzină de tentative serioase de asasinare a lui Zelenski de către echipe rusești de sabotaj și de informații, inclusiv ceceni și , care au încercat să pătrundă în cartierul guvernamental puternic păzit și monitorizat al Kievului.

Zelenski însuși ar fi deschis o videoconferință via aplicația Zoom cu senatorii americani, la scurt timp după invazia rusă, spunând că ar putea fi ultima dată când îl vor vedea în viață. În mod clar, riscurile sunt acum mai mici decât în primele săptămâni haotice ale războiului, când tancurile rusești se îndreptau spre Kiev și puțini credeau că națiunea ucraineană, aflată în pericol, va supraviețui. Dar nimeni din guvernul ucrainean sau din parlamentul țării nu se îndoiește că pericolul rămâne ridicat, scrie

În martie, au existat apeluri reînnoite pentru ca Zelenski să fie ucis după ce sabotorii ruși anti-Putin susținuți de Ucraina au luat cu asalt granița și au invadat două sate rusești din regiunea Briansk. Legiuitorul Mihail Deliagin, membru al Dumei de Stat, a declarat că „singurul răspuns normal” la acest incident este „eliminarea imediată a lui Zelenski”. Din cauza amenințării care planează asupra vieții sale, vizitele lui Zelenski în străinătate sunt planificate în cel mai mare secret. Oficialii ucraineni au fost furioși, în februarie, când o vizită planificată la Bruxelles a fost dezvăluită cu trei zile înainte de sosirea sa preconizată, punând în pericol deplasarea sa.

Precedentele Rusiei: Litvinenko, Skripal…

Și, desigur, Kremlinul are un istoric terifiant în operațiunile de asasinat. Un exemplu proeminent este Alexandr Litvinenko, un ofițer de informații rus care a dezertat în Marea Britanie și a fost otrăvit cu poloniu, în 2006. Sau otrăvirea eșuată cu Noviciok din 2018 a lui , un agent dublu britanic din Salisbury, Anglia.

Având în vedere mizele și riscurile, nu este de mirare că oficialii ucraineni au tendința de a ignora cererile de a discuta despre ce s-ar întâmpla dacă Rusia ar reuși să-l elimine pe Zelenski – sau refuză să vorbească în mod oficial, având și temeri că subiectul pare mult prea macabru. Și totuși, în ciuda reticenței de a se angaja public în această chestiune, există un plan, potrivit interviurilor cu oficiali și legislatori ucraineni, precum și cu analiști.

Secretarul American de Stat Antony Blinken a declarat în acest sens: „Ucrainenii au planuri în vigoare – despre care nu am de gând să vorbesc sau să intru în detalii – pentru a se asigura că există ceea ce am numi continuitate guvernamentală într-un fel sau altul”, a declarat el anul trecut pentru CBS News.

„Nu ar exista un vid de putere”

În mod oficial, conform Constituției ucrainene, linia de succesiune este clară. „Atunci când președintele nu își poate îndeplini îndatoririle, președintele parlamentului (Rada Supremă) preia responsabilitățile sale”, a declarat Mikola Kniajițki, un deputat de opoziție din orașul Liov, situat în vestul țării. „Prin urmare, nu ar exista un vid de putere”.

Președintele Radei Supreme – Ruslan Ștefanciuk, membru al partidului Slujitorul Poporului al lui Zelenski – nu are o cotă de încredere deosebit de mare în sondajele de opinie. Acesta se situează în jurul a 40%, mai puțin de jumătate din cea a lui Zelenski. Și nici nu este popular printre parlamentarii opoziției. „Dar nu cred că acest lucru contează”, a declarat Adrian Karatnycky, cercetător la Centrul Eurasia al Atlantic Council. „Există o echipă de conducere puternică și cred că am vedea un guvern colectiv”, a adăugat el.

Cel mai probabil, consiliul de guvernare ar fi format din Ștefanciuk, alături de Andrii Iermak, fostul producător de film și avocat care este șeful biroului președintelui, ministrul de Externe Dmitro Kuleba și ministrul Apărării, Oleksii Reznikov. Valeri Zalujnîi ar urma să rămână în continuare comandantul forțelor armate. Karatnycky a declarat că ar spera să vadă un rol pentru personalitatea de televiziune Serhi Pritula, care acum conduce inițiative caritabile importante și are un rating de încredere publică foarte ridicat.

Unitatea Ucrainei, chestiunea indispensabilă

„Ucraina a ajuns la un punct de solidaritate și de unitate națională substanțiale, așa că, dacă i s-ar întâmpla ceva teribil lui Zelenski, nu ar fi atât de decisiv pe cât s-ar putea crede”, a declarat Karatnycky, autorul cărții „Battleground Ukraine : From Independence to the Russian War”. El a precizat că Ucraina a creat o mașinărie administrativă, militară și diplomatică „bine pusă la punct”. „Nu vreau să spun că Zelenski nu este important în acest sens”, a adăugat el. „Dar cred că unitatea țării este chestiunea indispensabilă”.

Istoria oferă și ea exemple. Complotiștii de la Kremlin ar face bine să citească , scrisă de academicienii Benjamin Jones și Benjamin Olken pentru National Bureau of Economic Research (NBER) din SUA, privind efectul asupra instituțiilor și războiului al celor 59 de asasinate de lideri naționali care au avut loc între 1875 și 2004. „Asasinatele autocraților produc schimbări substanțiale în instituțiile țării, în timp ce asasinatele democraților nu”, au concluzionat aceștia.

„Asasinatul nu a schimbat niciodată istoria lumii”, a declarat cu încredere premierul britanic Benjamin Disraeli, la câteva săptămâni după ce președintele Abraham Lincoln a fost împușcat mortal în timp ce urmărea o piesă de teatru la Teatrul Ford din Washington D.C. Într-adevăr, asasinatul a avut un efect redus în ceea ce privește inversarea reformelor administrației sale. Desigur, trebuie recunoscut că, la o jumătate de secol după ce Disraeli a făcut remarca sa, impactul extraordinar al asasinării în iunie 1914 a moștenitorului Habsburgilor, arhiducele Franz Ferdinand, a fost resimțit în întreaga Europă timp de decenii.

Invazia lui Putin a sudat țara

Situația Ucrainei este, firește, specială. Iar Europa este deja în război. Deși moartea lui Zelenski ar fi un șoc psihologic, Karatnycky a spus că pentru a evalua impactul probabil trebuie luat în considerare modul în care Ucraina s-a transformat de când Rusia și-a lansat invazia pe scară largă. Atacul lui Putin a avut efectul invers, a catalizat crearea unui nou sentiment puternic al națiunii ucrainene și a ajutat la formarea „instituțiilor încrezătoare”, a spus el.

Publicul este unit „în ceea ce privește obiectivele sale”, a adăugat el. „Este important să ne amintim că factorii cheie în lupta Ucrainei împotriva agresiunii ruse sunt rezistența forțelor armate, abilitatea comandamentului său și victoriile pe front”, a declarat Kniajițki. Aceasta este ceea ce contează cel mai mult în ceea ce privește stabilitatea politică a Ucrainei.

Dacă există o verigă slabă în scenariu, probabil că nu este în Ucraina, ci între aliații săi. Ucrainenii au o viziune mai echilibrată asupra lui Zelenski, văzând atât punctele lui forte, cât și punctele lui slabe. În timp ce el a fost lăudat pentru leadershipul său în timpul războiului, el a fost, de asemenea, criticat pentru greșeli – în special pentru că nu a reușit să se pregătească mai bine pentru o invazie pe care o credea puțin probabilă.

„Nu ne vom supune niciodată Rusiei”

Ucrainenii au notat și tendința sa de a da vine pe alții și răfuielile cu unii parlamentari din opoziție. Mass-media internațională, prin contrast, a fost vrăjită de carisma lui Zelenski și captivată de narațiunea simplă a lui David versus Goliat. Transformarea președintelui ucrainean dintr-un lider destul de dezamăgitor pe timp de pace într-un – așa cum hiperboliza filosoful francez Bernard-Henri Levy – „nou, tânăr și magnific părinte fondator” al lumii libere, a fost surprinzătoare.

Retorica și elocvența lui Zelenski au cucerit inimile audiențelor, de la Washington la Londra și de la Bruxelles la Varșovia. Eliminarea lui i-ar lăsa probabil pe mulți dintre aceiași oameni uimiți și nesiguri privind viitorii pași de făcut. Acest lucru ar putea spori presiunea

Cu toate acestea, acesta nu este un război al unui singur om. Iaroslav Ajniuk, un antreprenor ucrainean, a respins posibilitatea unui asasinat rusesc ca fiind din „domeniul istoriei alternative”. Dar el a spus că dacă s-ar întâmpla, Ucraina nu și-ar pierde vigoarea. „Zelenski își îndeplinește bine rolul de lider în aceste vremuri dificile”, a spus el. „Cu toate acestea, sentimentul în rândul majorității absolute a ucrainenilor este că nu vom renunța niciodată, nu ne vom supune niciodată Rusiei”.